Toyota FJ Cruiser lăn bánh 13 năm, "thét" 1,25 tỷ ở Sài Gòn

Mẫu xe SUV Toyota Fj Cruiser thuộc dòng địa hình nổi tiếng của thương hiệu Nhật Bản. Tại Việt Nam, cái tên FJ Cruiser vốn dĩ còn xa lạ với số đông, nhưng dòng xe này lại rất quen thuộc với các dân chơi xe địa hình. Toyota Fj Cruiser tại Việt Nam đã chinh phục được nhiều khách hàng chơi off-road bởi nhiều ưu điểm nổi trội như: động cơ V6 mạnh mẽ có độ bền bỉ cao, khoảng sáng gầm cao và hệ dẫn động có khả năng vượt địa hình vượt trội, nội thất thực dụng dễ dàng chùi rửa, kết cấu đơn giản dễ nâng cấp, sửa chữa... Mặc dù Toyota Fj Cruiser được nhiều “dân chơi” off-road ưa thích, nhưng giá bán của nó là một rào cản. Hiện tại, nếu “đập hộp” một chiếc Toyota Fj Cruiser đời 2020 nhập Trung Đông, thì người chơi sẽ chi không dưới 3,8 tỷ đồng. Giá cao, kén khách chuộng khiến số lượng xe Toyota Fj Cruiser mới nhập về Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, Toyota Fj Cruiser đời 2007 với kiểu dáng “không khác gì” so với đời 2020 là một gợi ý với giá chỉ bằng một phần ba so với lựa chọn xe đời 2020. Cụ thể, giá xe Toyota Fj Cruiser cũ đời 2007 lăn bánh hơn 100.000km trong bài viết này đang được chào bán tới 1,25 tỷ đồng. Ngang giá trị với một chiếc SUV Toyota Fortuner mới. Hãng xe Toyota đã khai tử dòng Fj Cruiser ở nhiều thị trường như Mỹ từ nhiều năm về trước, tuy nhiên ở một số thị trường đặc biệt như Trung Đông, dòng xe này vẫn còn được sản xuất cho đến ngày nay. Theo đó, những chiếc Fj Cruiser đời 2020 nhập về Việt Nam về cơ bản không khác biệt nhiều so với đời 2007 về mặt tổng thể thiết kế và những bộ phận mang tính cốt lỗi như khung gầm, động cơ và hộp số. Hãng Toyota chỉ cải tiến nhẹ về thiết kế và các trang bị tiện nghi. Toyota FJ Cruiser sử dụng nền tảng khung gầm rời (body-on-frame) có thiết kế kiểu dáng tương tự (nhưng không giống) với khung gầm của “người anh em” LC Prado 2 cửa. FJ Cruiser sử dụng hệ thống treo tay đòn kép kết hợp với thanh ổn định ở phía trước, trong khi ở phía sau dạng đa liên kết kết hợp với lò xo và thanh ổn định. FJ Cruiser có chung một số bộ phận ở hệ thống treo tương tự như Land Cruiser Prado, Tacoma, 4Runner hay Hilux 120-series. Bên dưới nắp ca-pô của FJ Cruiser là khối động cơ xăng V6 dung tích 4.0L (GE-1GR) hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 270 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 380Nm từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD) có khoá vi sai, thông qua hộp số tự động 5 cấp (5AT). Đây là động cơ duy nhất được sử dụng trên FJ Cruiser từ lúc ra đời cho đến nay. Với những ai yêu thích xe “máy lớn” không ngại vấn đề nhiên liệu kinh tế, thì sở hữu chiếc SUV lắp động cơ V6 4.0L giá khoảng 1,2 tỷ đồng là một của hời. Vì động cơ dung tích lớn này hiện tại nhập xe mới về bị “đánh” thuế TTĐB rất cao, khiến nó trở thành mặc hàng xa xỉ với nhiều người! Nội thất FJ Cruiser còn ghi điểm ở độ rộng rãi, dễ chùi rửa phù hợp với bộ môn “chơi dơ” off-road “lội bùn lội suối”. Nội thất FJ Cruiser sử dụng ghế ít thấm nước và bề mặt dễ dàng lau chùi. Bảng táp-lô điều khiển trung tâm được thiết kế để cho tầm nhìn bao quát giúp người lái dễ dàng quan sát khi vận hành. Trang bị nhiều công cụ thiết thực nhằm đáp ứng cho các chuyến phiêu lưu như bộ la bàn tích hợp và công cụ đo độ nghiêng thân xe. Nội thất của FJ thiết kế tối giản để người lái tập trung vào việc vận hành và thưởng thức những cung đường địa hình. Chính vì thế, nó không mang nhiều “đồ chơi” tiện nghi & giải trí, vô lăng trơn được bọc da, khởi động bằng chìa cơ, đầu CD, điều hoà 01 vùng độc lập, ghế ngồi bọc nỉ pha da và chỉnh cơ toàn bộ... Video: Khám phá huyền thoại xe 2 cầu Toyota FJ Cruiser (Nguồn: VTC).

