Toyota Crown 2023 “bộ trưởng” có đủ các phiên bản từ sedan đến SUV

Sau 15 thế hệ và 67 năm có mặt trên thị trường, dòng xe Toyota Crown 2023 đã chính thức bước sang một thời đại mới. Ở thế hệ này, mẫu ôtô từng được mệnh danh là "xe bộ trưởng" tại Việt Nam không còn bị giới hạn ở thiết kế sedan 3 khoang truyền thống nữa. Thay vào đó, hãng Toyota đã mở rộng dòng ô tô này với tổng cộng 4 kiểu dáng thân xe, bao gồm Crossover, Sport, Sedan and Estate. Theo hãng Toyota, Crown thế hệ cũ "không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng". Đó là lý do vì sao thế hệ mới của mẫu xe này có đến 4 kiểu dáng thân xe thay vì 1 như trước. Theo miêu tả của hãng, Toyota Crown 2023 Crossover kết hợp giữa kiểu dáng sedan và SUV. Nói cách khác, phiên bản Crossover của mẫu xe này đã xóa nhòa ranh giới giữa 2 phân khúc SUV và sedan. Trong khi đó, phiên bản Sport lại mang đến trải nghiệm lái thể thao nhưng không vẫn dễ dùng cho người điều khiển. Phiên bản Sedan lại nhắm đến phân khúc khách hàng có tài xế riêng. Cuối cùng là phiên bản Estate với thiết kế đa dụng như SUV nhưng mang đến cảm giác trưởng thành hơn và nội thất rộng rãi. Trong 4 phiên bản trên, Toyota Crown Crossover 2023 sẽ được bán ra thị trường đầu tiên, dự kiến vào mùa thu năm nay tại Nhật Bản. Do đó, hãng Toyota cũng chỉ công bố thông số của phiên bản Crossover. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, Toyota Crown Crossover 2023 sở hữu chiều dài 4.930 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 85 mm và chiều dài cơ sở giảm 70 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Crown Crossover 2023 là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, kết hợp với 2 mô-tơ điện tương tự Toyota Camry. Mô-tơ điện trên cầu trước có công suất tối đa 119,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 54,4 mã lực và 121 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của hệ truyền động này là 22,4 km/lít (khoảng 4,46 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid Dual Boost Hybrid System với máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.4L, tạo ra công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Ở phiên bản dẫn động cầu trước FWD, Toyota Crown Crossover RS 2023 sẽ dùng mô-tơ điện mạnh 82,9 mã lực và 292 Nm cũng như hộp số tự động 6 cấp. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, Toyota Crown Crossover RS 2023 có thêm mô-tơ điện eAxle mạnh 79,7 mã lực và 168 Nm trên cầu sau, tương tự bZ4X. Mức tiêu thụ xăng trung bình của hệ truyền động này là 15,7 km/lít (6,36 lít/100 km). Nếu như thiết kế ngoại thất của Crown Crossover 2023 gây tranh cãi không ít thì nội thất lại cuốn hút hơn với vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng 12,3 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Toyota Audio Multimedia. Màn hình này hỗ trợ hệ thống định vị dựa trên đám mây, nâng cấp phần mềm qua WiFi và trợ lý ảo với câu lệnh "Hey, Toyota". Ở thị trường Mỹ, Toyota Crown Crossover 2023 bản tiêu chuẩn XLE có những trang bị như ghế trước sưởi, chỉnh điện 8 hướng và bọc bằng chất liệu nỉ phối giả da Softex. Thêm vào đó là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và kính cách âm tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Limited có thêm ghế trước bọc da, sưởi ấm, làm mát, sưởi ghế sau, cần gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cố định và hệ thống âm thanh JBL 11 loa. Bản Platinum cao cấp nhất sẽ được trang bị hệ thống treo thích ứng, vành 21 inch với những điểm nhấn màu đen, hệ thống hỗ trợ đỗ xe song song hoặc vuông góc tiến/lùi rảnh tay. Cuối cùng là những trang bị an toàn nằm trong gói công nghệ chủ động Toyota Safety Sense như đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình dùng radar, hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông, ngăn va chạm sớm tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường đi kèm hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hiện giá xe Toyota Crown Crossover 2023 tại thị trường Mỹ chưa được công bố. Trong khi đó, tại Nhật Bản, xe có giá dao động từ 4,35 - 6,4 triệu Yên (khoảng 760 triệu đến 1,08 tỷ đồng). Toyota Crown 2023 dự kiến sẽ được bán tại khoảng 40 thị trường trên toàn thế giới chứ không chỉ giới hạn tại Nhật Bản như thế hệ cũ. Video: Giới thiệu Toyota Crown 2023 thế hệ mới.

