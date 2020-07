Toyota Corolla GR Sport 2021 mới, thể thao và tinh tế hơn

Toyota Corolla GR Sport 2021 mới đã ra mắt tại châu Âu và có vẻ được trang bị ấn tượng hơn nhiều so với phiên bản xuất hiện trước đó tại Thái Lan. Cụ thể, vào năm ngoái, người dùng đã có cơ hội chiêm ngưỡng Toyota Corolla Altis GR Sport phiên bản ASEAN khi xe ra mắt tại Thái Lan. Theo đó, xe nhận được hàng loạt tinh chỉnh tại cản, cánh gió bên, la-zăng và các chi tiết trang trí ngoại thất khác. Song, biến thể mới tại trời Âu còn ấn tượng hơn nữa. Thay vì đi theo phong cách thể thao, ôtô Toyota Corolla GR Sport 2021 phiên bản châu Âu trông tinh tế hơn rất nhiều. Về ngoại thất, cản xe vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, gần như tất cả các chi tiết trang trí mạ crôm đã được hoàn thiện với màu đen bóng piano black, nổi bật nhất là bộ lưới tản nhiệt, ốp gương bên và cánh gió bên. Toyota Corolla GR Sport 2021 sở hữu cánh gió mới trên nắp cốp sau và logo GR Sport. Ngoài ra, xe còn có trang trí màu đen mới phía trên biển số xe. La-zăng mới có sẵn trong các tùy chọn 17 hoặc 18 inch. Mui xe màu đen cũng là một tùy chọn để tăng thêm sự hấp dẫn. Bên trong, cabin của Toyota Corolla GR Sport 2021 tại châu Âu có nhiều nâng cấp hơn so với phiên bản Thái Lan. Thay vì chỉ có các điểm nhấn màu đỏ trên ghế, xe còn có ghế thể thao mới. Cũng giống như ngoại thất, nội thất cũng có sử dụng tông màu chính là đen sang trọng. Khách hàng có thể đặt hàng xe kèm hệ thống đèn gầm nội thất tùy chọn. Được biết, Toyota Corolla GR Sport 2021 tại châu Âu có một điểm tương đồng với phiên bản Thái Lan chính là xe không thay đổi động cơ. Do đó, sức mạnh của cả 2 phiên bản vẫn được sinh ra từ động cơ xăng 1,8 lít (bản hybrid) hoặc động cơ xăng 1,6 lít (bản truyền thống). Giá xe Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 chưa công bố cụ thể. Video: Chi tiết Toyota Corolla GR Sport 2021 thế hệ mới.

