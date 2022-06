Toyota Corolla - chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại được nâng cấp

Cách đây không lâu, hãng Toyota đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Corolla ở thị trường Mỹ. Đến nay, hãng lại tiếp tục giới thiệu Toyota Corolla 2023 mới ở thị trường châu Âu. Khác với xe ở Mỹ, Toyota Corolla dành cho thị trường châu Âu sở hữu thiết kế ngoại thất khá giống Corolla Altis đang bán ở Việt Nam. Ngoài ra, dòng Toyota Corolla tại châu Âu còn có nhiều kiểu dáng như sedan, wagon (Touring Sports) và hatchback. Đến cuối năm nay, dòng xe này sẽ được bổ sung thành viên thứ 4 là Toyota Corolla Cross. Ở phiên bản 2023, Toyota Corolla dành cho châu Âu được cải tiến nhẹ phần đầu xe. Tại đây, mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt với lưới mắt cáo màu đen bóng mới. Ngay cả viền hình chữ "C" ở hốc đèn sương mù trước và vành la-zăng của xe cũng đã được làm mới thiết kế. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Corolla 2023 ở châu Âu cũng đã được nâng cấp. Theo đó, xe được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,5 inch mới với độ nét cao và chống lóa. Từ bản tầm trung trở lên, xe sẽ có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, đi kèm 4 chế độ hiển thị, bao gồm Casual, Smart, Sport và Tough. Bên cạnh đó là chất liệu bọc ghế cũng như những chi tiết ốp trang trí mang chủ đề "sự hài hòa giữa ánh sáng và bóng tối". Theo hãng Toyota, ý tưởng thiết kế này giúp nội thất của xe trông thanh lịch hơn. Chưa dừng ở đó, Toyota Corolla 2023 còn có thêm công nghệ ra lệnh bằng giọng nói để chỉnh những tính năng của xe hoặc hệ thống đa phương tiện như đóng/mở kính cửa sổ. Ứng dụng MyT trên điện thoại thông minh cũng cho phép người dùng có thể khóa/mở cửa, bật/tắt điều hòa và đèn hoặc tìm vị trí của xe từ xa. Điểm nhấn tiếp theo của Toyota Corolla 2023 dành cho thị trường châu Âu chính là Toyota T-Mate - sự kết hợp giữa gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense và các hệ thống hỗ trợ lái cũng như hỗ trợ đỗ xe chủ động bổ sung. Cụ thể, xe có hệ thống Acceleration Suppression giúp ngăn ngừa tai nạn do đạp nhầm chân ga hoặc cố tình đạp mạnh vào chân ga. Tiếp đến là hệ thống hỗ trợ tránh va chạm khi quay đầu ở giao lộ, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, tránh va chạm bên sườn và giảm tốc độ khi vào cua. Đó là còn chưa kể đến hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Corolla 2023 ở thị trường châu Âu là 2 tùy chọn động cơ nâng cấp với công suất tối đa lớn hơn trước. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 1.8L, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 2.0L, cho công suất tối đa tăng lên 193 mã lực. Đáng tiếc là hiện giá xe Toyota Corolla 2023 tại thị trường châu Âu vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết Toyota Corolla GR Sport mới.

