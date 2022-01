Toyota Corolla Altis độ 2 cửa "siêu ngầu" chỉ 350 triệu ở Sài Gòn

Trong những năm qua, cuộc đua doanh số của các mẫu xe sedan hạng C là sự so kè của Kia Cerato, Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra và cuối cùng là Toyota Corolla Altis quốc dân. Trong số này, có không ít chủ xe đã không muốn giữ ngoại hình nguyên bản của xe để tìm đến các sản phẩm độ cá tính từ thay mâm cho đến độ lại body kit hầm hố nhưng để biến 1 chiếc sedan thành xe 2 cửa thì lại rất hiếm. Chính vì điều này mà đã thôi thúc 1 chủ xe Toyota Corolla Altis ở Sài Gòn làm điều gì đó cho độc lạ và bộ body kit xe Toyota Corolla Altis ra đời với phong cách xe thể thao cực ngầu và cả khoang lái cũng được trang bị một số đồ chơi khiến không ít người đã choáng váng và khâm phục độ đam mê của chủ nhân. Bộ body kit cực hầm hố đã giúp chiếc xe sedan hạng C Toyota Corolla Altis biến thành mẫu xe thể thao 2 cửa, không chỉ thế, ngoại hình xe đã cực kỳ hầm hố với dàn áo thân rộng, bên trong khoang lái cũng được độ lại với vô lăng xe đua có thể tháo rời, 4 đồng hồ thể thao... Chi phí cho lần lột xác này của chiếc xe Toyota Corolla Altis ước tính khoảng 350 triệu đồng và thời gian thi công là gần 1 tháng. Đề bài lần này của chủ xe Toyota Corolla Altis đưa ra là muốn biến "vợ 2" của mình thành xe 2 cửa, có bộ body kit mới, ống xả, la-zăng và thậm chí là vô lăng theo phong cách những mẫu xe đua, tóm gọn lại, không còn là 1 chiếc xe sedan hạng C thanh lịch như trước. Xưởng độ tại Sài thành gợi ý body kit cực kỳ hầm hố cho xe Toyota Corolla Altis đời 2015 này có thể đáp ứng các yếu tố trên. Đầu tiên là đi vào phần đầu xe ta thấy có nắp capô với các đường gân nổi và khe gió hầm hố, cản va trước, lưới tản nhiệt được tạo hình hoàn toàn mới lạ so với xe nguyên bản, hốc gió giữa mở rộng tối đa, còn 2 hốc gió bên hông cũng được hoàn thiện lại với điểm nhấn thanh chia gió nằm ngang. Xe có thêm một cản va trước tích hợp thêm các tấm ốp đầu xe và cánh lướt gió giống như mẫu xe thể thao tốc độ. Vòng ra bên hông xe, các vòm bánh đã được mở rộng tối đa và còn trang bị thêm nẹp sườn. Điểm hay của body kit này chính là vòm bánh xe sau được xử lý khéo léo để che đi 1 phần cửa sau của xe Toyota Corolla Altis. Chưa hết, trên vòm bánh xe trước còn có thêm 3 hốc gió được khoét rộng ra theo phong cách xe đua Bộ body kit này còn giúp chiếc xe Toyota Corolla Altis đời 2015 có đuôi xe hoàn toàn mới với khuếch tán gió thể thao, cánh gió đuôi cố định và chủ nhân còn mạnh tay độ lại hệ thống ống xả với 4 khẩu pháo xếp hàng ngang, đặt giữa đuôi xe tạo ra sự cá tính và cuối cùng là đèn hậu được làm ngắn lại có thể là do 1 tấm ốp chạy ngang đuôi xe. Mở cửa bước vào trong khoang lái chiếc xe Toyota Corolla Altis đời 2015 này, khách hàng sẽ không tìm thấy vô lăng 3 chấu đơn giản thay vào đó là vô lăng xe đua hiệu OMP có vẫn da lộn màu xanh tím bọc ngoài khá ấn tượng, theo phong cách, vô lăng này có thể tháo rời khi chủ xe không sử dụng. Ngoài ra, hình ảnh hiếm hoi của khoang lái cũng cho thấy chiếc xe đã được chủ nhân trang bị thêm 4 đồng hồ phong cách xe đua nhưng cụ thể từng đồng hồ chưa rõ là gì.

Cuối cùng là việc chủ xe remap lại động cơ nhằm tăng công suất cũng như hệ thống treo được nâng cấp lên loại thể thao. Nguyên bản dòng xe sedan hạng C Toyota Corolla Altis đời 2015 có 2 sự lựa chọn ở động cơ là 1.8 và 2.0 khác, trong đó, chiếc xe độ thuộc dòng 1.8G nên có công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 172 Nm.



Video: 800 triệu chọn Toyota Corolla Altis hay Mazda3 1.5 Premium?





