Cận cảnh Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam từ 719 triệu đồng

Hôm nay ngày 9/3, Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu mẫu xe sedan cỡ C - Toyota Corolla Altis hoàn toàn mới tới khách hàng Việt Nam. Xe có 3 phiên bản gồm 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Giá xe Toyota Corolla Altis 2022 được bán ra Việt Nam cho 3 phiên bản gồm 1.8G, 1.8V và 1.8HEV rẻ hơn nhiều so với giá dự kiến trước đó, khởi điềm từ 719 triệu đồng và cao nhất lên tới 860 triệu đồng. Riêng đối với tùy chọn ngoại thất màu trắng ngọc trai, người dùng vẫn cần phải chi thêm 8 triệu đồng. So với đời cũ, giá bán cao nhất của Toyota Corolla Altis 2022 mới tăng tới 97 triệu đồng nhưng cũng là điều dễ hiểu bởi ở thế hệ mới, mẫu sedan hạng C được bổ sung thêm phiên bản Hybrid. Nếu chỉ xét 2 bản máy xăng, mức tăng giá gần như không đáng kể, thậm chí bản tiêu chuẩn của Corolla Altis mới còn rẻ hơn trước 14 triệu đồng. Ở thế hệ mới, Toyota Corolla Altis 2022 được phát triển trên cơ sở gầm bệ TNGA mới nhất của hãng xe Nhật Bản, giống với đàn anh Camry. Điều này khiến mẫu xe này có thiết kế ngoại thất chịu nhiều ảnh hưởng từ Toyota Camry với lưới tản nhiệt khá lớn ở mặt ca-lăng. Về trang bị, cả 3 phiên bản của Toyota Corolla Altis 2022 đều sở hữu hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim có kích thước khác nhau tùy phiên bản trong đó bản 1.8G sử dụng la-zăng 16 inch và 2 bản còn lại lớn hơn, có kích thước 17 inch. Tiếp đến, gương chiếu hậu trên 3 bản đều có thể chỉnh điện nhưng bản 2 bản cao hơn sẽ có thêm gập điện và ngoài ra bản 1.8HEV sẽ có cả tính năng tự động điều chỉnh khi lùi. Bước vào bên trong, khoang nội thất của Toyota Corolla Altis 2022 có thiết kế gợi nhớ đến Corolla Cross với nhiều trang bị ấn tượng hơn đời cũ. Cụ thể, cả 3 phiên bản đều sở hữu ghế da chỉnh điện, bảng đồng hồ sau vô lăng có sự xuất hiện của màn hình đa thông tin 7 inch trên bản 1.8HEV cao cấp nhất. Tiếp đến, màn hình giải trí trung tâm là loại 9 inch đặt nổi, có kết nối Apple CarPlay không dây và ngoài ra còn có điều hòa tự động 2 vùng và phanh tay điện tử. Về khả năng vận hành, bản 1.8G và 1.8V của Toyota Corolla Altis 2022 được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 173 Nm. Ở bản 1.8HEV, xe sử dụng hệ truyền động Hybrid gồm máy xăng 1.8L cố 97 mã lực và 142 Nm kết hợp mô-tơ điện có 72 mã lực và 163 Nm cho tổng công suất là 122 mã lực nhưng sẽ có riêng chế độ lái chỉ sử dụng mô-tơ điện, đây hứa hẹn sẽ là điểm hút khách của mẫu sedan hạng C này khi giá nhiên liệu đang tăng cao do ảnh hưởng từ khủng hoàng thế giới. Dù là phiên bản nào, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2022 hoàn toàn mới tại Việt Nam cũng sẽ được trang bị hộp số vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn của Toyota Corolla Altis ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này. Cụ thể, xe được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense (trên bản 1.8V và 1.8HEV) gồm nhiều tính năng hấp dẫn như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách và đèn pha thông minh. Bên cạnh đó, bản 1.8HEV còn có thêm màn hình hiển thị kính lái dạng HUD, cảnh báo điểm mù và cảnh bảo áp suất lốp. Với những “option” như vậy, Toyota Corolla Altis 2022 đã không còn thua kém bất kỳ mẫu xe nào trong phân khúc về công nghệ. Video: Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam "bằng xương, bằng thịt".

