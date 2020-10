Toyota Corolla Apex 2021 từ 590 triệu đồng, "đấu" Honda Civic Si

Hãng xe Nhật Bản cũng không cường điệu hóa từ “phiên bản giới hạn” (Limited Edition) với chỉ 6.000 chiếc Corolla Apex được sản xuất trên toàn thế giới, trong đó chỉ 120 chiếc được trang bị hộp số sàn. Nói cách khác, số lượng Bugatti Chiron thậm chí còn nhiều hơn cả Toyota Corolla Apex 2021 mới với trang bị hộp số sàn. Giá xe Toyota Corolla Apex 2021 bán ra khởi điểm từ 25.460 USD (khoảng 590 triệu đồng), chưa bảo gồm chi phí vận chuyển. Mức giá này đắt hơn đáng kể so với Corolla SE và XSE tiêu chuẩn - lần lượt nhiều hơn 2.695 USD và 2.385 USD (khoảng 62,2 và 55 triệu đồng), đồng thời tiệm cận với một số đối thủ cùng phân khúc là Honda Civic Si (25.930 USD) và Kia Forte GT (22.490 USD). Không giống như những chiếc Corolla tiêu chuẩn, Apex trở nên thật nổi bật mỗi khi xuất hiện trên đường phố. Chiếc xe được bổ sung bộ bodykit màu đen hầm hố kết hợp với các chi tiết trang trí màu đồng trên chụp đèn sương mù, ốp viền gầm thân xe và bộ khuếch tán phía sau. Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha sắc nét được vuốt mỏng, kết hợp cùng bộ lưới tản nhiệt càng làm tôn lên sự thể thao và mạnh mẽ. Ở phía sau, cánh gió cùng ống xả thể thao với lớp bọc bằng thép không gỉ đem lại cho Toyota Corolla Apex 2021 một diện mạo mới mẻ và nam tính hơn. Tiến vào khoang nội thất, Toyota sử dụng cách phối màu Đen/Trắng cho Apex, mang lại cái nhìn tinh tế và trẻ trung. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất lại đến từ hệ thống ghế ngồi với chất liệu vải đơn giản, với màu xám không mới mẻ, thậm chí khiến khoang cabin trở nên nhàm chán. May mắn thay, khách hàng có thể lựa chọn các phối màu khác cho khoang nội thất của Toyota Corolla Apex 2021. Theo đánh giá tổng quan về chất lượng cùng sự thoải mái, khoang cabin của Apex tương đối chắc chắn với chất liệu nhựa SofTex, bổ sung thêm ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Khác với diện mạo bên ngoài, thiết kế nội thất thiếu đi những chi tiết trang trí tạo cảm giác thể thao và mạnh mẽ cần có. Cụm công cụ kĩ thuật số trông hơi cũ với màn hình cỡ nhỏ 4.2 inch, màn hình cảm ứng hiển thị thông tin giải trí cỡ 8.0 inch tiêu chuẩn hỗ trợ các kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đúng theo hơi hướng thể thao, Toyota trang bị cho Corolla Apex tính năng khởi động không cần chìa khóa với nút bấm Start/Stop. So với Corolla tiêu chuẩn, Apex được trang bị hệ thống treo đa liên kết thường có mặt trên những mẫu xe đua có thể hạ thấp khoảng sáng gầm xe 15,2 mm, giúp xe vào cua ở tốc độ cao ổn định và tăng độ nhạy khi đánh lái. Không chỉ vậy, hệ thống giảm xóc trên Toyota Corolla Apex 2021 còn được nâng cấp với thanh ổn định mới tăng độ chắc chắn, bổ sung thêm bộ đệm giảm xóc giúp tăng hiệu quả chống lật thêm 47% ở phía trước và 33% ở phía sau. Về sức mạnh, mẫu xe sedan Toyota Apex thừa hưởng động cơ từ các biển thể cao cấp Corolla SE và XSE, loại Dynamic Force 2.0L cho ra công suất tối đa 169 mã lực và momen xoắn cực đại 205 Nm. Sức mạnh này vừa đủ để giúp chiếc Corolla nặng 1410 kg di chuyển một cách ổn định và bình thường, cảm giác thể thao và tràn đầy phấn khích chỉ đến khi động cơ chạm đến giới hạn vòng tua 7000 vòng/phút. Khi tiến vào các khúc cua, hệ thống lái của Apex cung cấp những phản hồi tuyệt vời cho người lái, tạo cảm giác kiểm soát hoàn toàn chiếc xe dù trong bất kỳ tình huống nào. Toyota không nâng cấp hệ thống phanh cho Corolla Apex nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất phanh ổn định nhất, đồng thời cải thiện khả năng làm mát nhờ sử dụng bộ mâm nhôm đúc 18 inch hoàn toàn mới. Honda dường như đã chiếm lĩnh thị trường này trong nhiều năm liền với Civic Si, và không có gì đáng ngạc nhiên khi đó vẫn là một chiếc xe đem lại cảm giác lái tốt hơn Corolla. Ngay cả khi so sánh với những đối thủ khác như Forte GT, Volkswagen Jetta GLI và Hyundai Elantra Sport; Toyota vẫn sẽ nằm ở cuối bảng của phân khúc này. Video: Chi tiết Toyota Corolla Apex 2021 thế hệ mới.

