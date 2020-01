Toyota Corolla Altis gần 1,8 tỷ tại Singapore, gấp đôi Việt Nam

Tại thị trường Singapore, Toyota Corolla Altis 2020 mới được phân phối tổng cộng 03 phiên bản bao gồm: 2 phiên bản máy 1.6L (STANDARD và ELEGANCE) và phiên bản 1.8L Hybrid. Giá xe Toyota Corolla Altis 2020 thế hệ mới được trưng bày tại triển lãm thuộc phiên bản 1.6L ELEGANCE được niêm yết 103.888 SGD (tương đương 1,78 tỷ đồng) thị trường Singapore. Mức giá này cao gấp 2 lần so với giá xe Altis lắp ráp tại Việt Nam. Toyota Corolla Altis từng là mẫu xe không có đối thủ trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt, tuy nhiên những năm gần đây doanh số của Corolla Altis ngày một sụt giảm và “đuối sức” trước các đối thủ như: Mazda3, Kia Cerato hay Hyundai Elantra. Có thể nói, Corolla Altis hiện tại đã đánh mất vị thế độc tôn tại Việt Nam. Hy vọng Toyota Việt Nam sẽ sớm đưa Corolla Altis thế hệ mới về thị trường trong thời gian sắp tới để mở ra lựa chọn mới cho khách hàng trong phân khúc sedan hạng C. Hiện tại, Toyota Corolla Altis thế hệ mới đã được bán ra tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như: Singapore, Malaysia hay Thái Lan. Quay trở lại Corolla Altis tại thị trường Singapore, phiên bản ELEGANCE sử dụng động cơ xăng 4 cyl dung tích 1.6L (1.598cc) hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 129 mã lực tại 6.400 v/p và mô-men xoắn cực đại 159Nm đạt được tại 4.200 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT) giả lập 7 cấp số. Ngoại thất của “tiểu Camry” mới được thiết kế sang trọng và cao cấp hơn trước. Xe được trang bị đèn pha Bi-LED + projector tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, cản trước tích hợp khe hút gió cỡ lớn như Camry. Tổng thể chiếc sedan thêm hài hoà hơn với ‘’dàn chân’’ lắp bộ mâm 17 inch đa chấu (225/45 R17). Nội thất Corolla Altis mới cũng được Toyota “đập đi xây lại” tái thiết kế mọi thứ từ ghế ngồi, thiết kế bảng táp-lô trung tâm cho đến cửa gió điều hoà. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu mới tích hợp lẫy chuyển số, trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch thiết kế nhô cao lên bảng táp-lô thời thượng. Altis cũng đi kèm với các trang bị quen thuộc như chìa khoá thông minh (keyless entry), khởi động bằng nút bấm Start/Stop,… Cụ thể so với thế hệ cũ, chiều dài tổng thể của Corolla Altis đã tăng hơn +10 mm đạt 4.630 mm, rộng hơn +5 mm đạt 1.780 mm và thấp hơn -45 mm (1.435 mm) so với thế hệ trước đây. Trong khi đó, chiều dài cơ sở vẫn được giữ nguyên ở mức 2.700 mm. Video: Chi tiết Toyota Corolla 2020 mới.

Tại thị trường Singapore, Toyota Corolla Altis 2020 mới được phân phối tổng cộng 03 phiên bản bao gồm: 2 phiên bản máy 1.6L (STANDARD và ELEGANCE) và phiên bản 1.8L Hybrid. Giá xe Toyota Corolla Altis 2020 thế hệ mới được trưng bày tại triển lãm thuộc phiên bản 1.6L ELEGANCE được niêm yết 103.888 SGD (tương đương 1,78 tỷ đồng) thị trường Singapore. Mức giá này cao gấp 2 lần so với giá xe Altis lắp ráp tại Việt Nam. Toyota Corolla Altis từng là mẫu xe không có đối thủ trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt, tuy nhiên những năm gần đây doanh số của Corolla Altis ngày một sụt giảm và “đuối sức” trước các đối thủ như: Mazda3, Kia Cerato hay Hyundai Elantra. Có thể nói, Corolla Altis hiện tại đã đánh mất vị thế độc tôn tại Việt Nam. Hy vọng Toyota Việt Nam sẽ sớm đưa Corolla Altis thế hệ mới về thị trường trong thời gian sắp tới để mở ra lựa chọn mới cho khách hàng trong phân khúc sedan hạng C. Hiện tại, Toyota Corolla Altis thế hệ mới đã được bán ra tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như: Singapore, Malaysia hay Thái Lan. Quay trở lại Corolla Altis tại thị trường Singapore, phiên bản ELEGANCE sử dụng động cơ xăng 4 cyl dung tích 1.6L (1.598cc) hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 129 mã lực tại 6.400 v/p và mô-men xoắn cực đại 159Nm đạt được tại 4.200 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT) giả lập 7 cấp số. Ngoại thất của “tiểu Camry” mới được thiết kế sang trọng và cao cấp hơn trước. Xe được trang bị đèn pha Bi-LED + projector tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, cản trước tích hợp khe hút gió cỡ lớn như Camry. Tổng thể chiếc sedan thêm hài hoà hơn với ‘’dàn chân’’ lắp bộ mâm 17 inch đa chấu (225/45 R17). Nội thất Corolla Altis mới cũng được Toyota “đập đi xây lại” tái thiết kế mọi thứ từ ghế ngồi, thiết kế bảng táp-lô trung tâm cho đến cửa gió điều hoà. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu mới tích hợp lẫy chuyển số, trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch thiết kế nhô cao lên bảng táp-lô thời thượng. Altis cũng đi kèm với các trang bị quen thuộc như chìa khoá thông minh (keyless entry), khởi động bằng nút bấm Start/Stop,… Cụ thể so với thế hệ cũ, chiều dài tổng thể của Corolla Altis đã tăng hơn +10 mm đạt 4.630 mm, rộng hơn +5 mm đạt 1.780 mm và thấp hơn -45 mm (1.435 mm) so với thế hệ trước đây. Trong khi đó, chiều dài cơ sở vẫn được giữ nguyên ở mức 2.700 mm. Video: Chi tiết Toyota Corolla 2020 mới.