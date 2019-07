Toyota Corolla Altis mới từ 526 triệu đồng tại Thái Lan

Theo kế hoạch, mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis 2019 thế hệ mới sẽ chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan vào tháng sau. Thời điểm ra mắt chưa đến nhưng những thông số đầu tiên của mẫu xe này tại thị trường Thái Lan đã bất ngờ bị rò rỉ trên một số diễn đàn và mạng xã hội. Theo đó, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2019 tại Thái Lan sẽ có tổng cộng 6 bản trang bị khác nhau. Trong đó, có 3 bản dùng động cơ xăng thông thường, bao gồm 1.6 J 6MT, 1.6 G CVT và 1.8 GR Sport CVT. Ba bản còn lại sẽ được trang bị hệ thống động cơ hybrid. Qua tên gọi của các bản trang bị của xe, chúng ta có thể đoán ra được việc Toyota Corolla Altis 2019 tại Thái Lan có 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 132 mã lực tại tua máy 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 159 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Thứ hai là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực tại tua máy 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số CVT. Thứ ba là hệ thống động cơ hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít và mô-tơ điện. Động cơ này cho công suất tối đa 98 mã lực tại tua máy 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 142 Nm tại tua máy 3.600 vòng/phút. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 72 mã lực và 163 Nm. Kết hợp lại với nhau, động cơ và mô-tơ điện giúp Toyota Corolla Altis Hybrid 2019 sở hữu công suất tối đa 122 mã lực. Hệ thống động cơ hybrid này đồng hành cùng cụm pin niken-hyđrua kim loại và hộp số E-CVT. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA tương tự những người anh em như Prius, Camry hay C-HR, Toyota Corolla Altis 2019 tại Thái Lan dài hơn 10 mm, rộng hơn 5 mm và thấp hơn 25 mm so với thế hệ cũ. Nếu so với đối thủ trực tiếp Honda Civic, Toyota Corolla Altis 2019 dài hơn 10 mm, rộng hơn 1 mm, cao hơn 19 mm và ngang bằng về chiều dài cơ sở. Về trang bị, Toyota Corolla Altis 2019 bản 1.6 G CVT tại Thái Lan có đèn pha Halogen thông thường, đèn hậu LED, ghế bọc da màu be phối nâu, mở cửa không cần chìa khóa và nút bấm khởi động máy. Trong khi đó, bản 1.8 GR Sport CVT có thêm đèn pha LED, đèn hậu LED toàn phần, ghế bọc da màu đen, camera lùi, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Riêng bản cao cấp nhất của Toyota Corolla Altis 2019 sẽ được trang bị thêm hệ thống định vị và hệ thống an toàn Safety Sense. Hệ thống an toàn này bao gồm chỉnh đèn pha tự động, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo va chạm sớm và phanh tự động, cảnh báo chệch làn đường cộng thêm tính năng hỗ trợ đánh lái cũng như kiểm soát hành trình bằng radar. Về thiết kế, Toyota Corolla Altis 2019 tại Thái Lan sẽ giống xe ở Đài Loan và khác xe ở Mỹ. Giá xe Toyota Corolla Altis 2019 tại Thái Lan sẽ dao động trong khoảng từ 700.000 - 1.000.000 Baht (khoảng 526 - 751 triệu đồng). Sau Thái Lan, Toyota Corolla Altis 2019 được kỳ vọng sẽ sớm về Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Đánh giá xe Toyota Corolla Altis tại Việt Nam.

