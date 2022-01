Tận thấy Mazda CX-5 2022 bản nâng cấp, sắp về Việt Nam

Mazda CX-5 2022 mới phiên bản nâng cấp facelift được hãng xe Nhật Bản tinh chỉnh nhẹ nhàng về thiết kế. Ngoại thất xe được nâng cấp cản trước, khe hút gió rộng và thấp hơn. Lưới tản nhiệt với các thanh mạ crôm, trang bị cụm đèn pha LED mới thiết kế sắc sảo hơn. Từ phía sau của mẫu xe SUV Mazda CX-5 2022, cụm đèn hậu LED thay đổi, đi cùng với cản sau thiết kế mới. Ngoài ra, Mazda còn bổ sung nhiều tùy chọn màu sơn ngoại thất mới cho CX-5 2022, bao gồm màu vàng cát (Zircon Sand), trong khi “dàn chân” có nhiều thiết kế mâm mới. Tại thị trường Bắc Mỹ, Mazda CX-5 2022 sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.5 tăng áp cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 435Nm. Trong khi bản 2.5 hút khí tự nhiên cho công suất 187 mã lực và 252Nm. Tại thị trường Mỹ, CX-5 2022 sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian i-Activ AWD Tiêu chuẩn và hộp số tự động 6 cấp (đã được tinh chỉnh lại thuật toán). Nội thất của Mazda CX-5 2022 được tinh chỉnh nhẹ nhàng, phiên bản cao cấp ghế ngồi được bọc da Nappa, trang trí thêm các họa tiết vân gỗ trên táp-pi cửa và bảng điều khiển trung tâm. Xe đi kèm với các trang bị tiện nghi như sạc điện thoại không, chọn chế độ vận hành (Drive Select (Mi-Drive). Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lên đến 10,25. Mazda CX-5 2022 đi kèm với gói an toàn và hỗ trợ lái Mazda i-Activsense được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ lái và giao thông (Cruising and Traffic Support) và hơn nữa. Trong tương lai gần, Thaco sẽ sớm giới thiệu Mazda CX-5 2022 tại Việt Nam, nhằm tăng sức cạnh tranh hơn với các đối thủ trong phân khúc CUV cỡ C như Hyundai Tucson thế hệ mới và Toyota Corolla Cross – hai mẫu xe đang “làm mưa làm gió” thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trên thị trường. Video: Mazda CX-5 2022 sắp về Việt nam có gì?

Mazda CX-5 2022 mới phiên bản nâng cấp facelift được hãng xe Nhật Bản tinh chỉnh nhẹ nhàng về thiết kế. Ngoại thất xe được nâng cấp cản trước, khe hút gió rộng và thấp hơn. Lưới tản nhiệt với các thanh mạ crôm, trang bị cụm đèn pha LED mới thiết kế sắc sảo hơn. Từ phía sau của mẫu xe SUV Mazda CX-5 2022 , cụm đèn hậu LED thay đổi, đi cùng với cản sau thiết kế mới. Ngoài ra, Mazda còn bổ sung nhiều tùy chọn màu sơn ngoại thất mới cho CX-5 2022, bao gồm màu vàng cát (Zircon Sand), trong khi “dàn chân” có nhiều thiết kế mâm mới. Tại thị trường Bắc Mỹ, Mazda CX-5 2022 sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.5 tăng áp cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 435Nm. Trong khi bản 2.5 hút khí tự nhiên cho công suất 187 mã lực và 252Nm. Tại thị trường Mỹ, CX-5 2022 sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian i-Activ AWD Tiêu chuẩn và hộp số tự động 6 cấp (đã được tinh chỉnh lại thuật toán). Nội thất của Mazda CX-5 2022 được tinh chỉnh nhẹ nhàng, phiên bản cao cấp ghế ngồi được bọc da Nappa, trang trí thêm các họa tiết vân gỗ trên táp-pi cửa và bảng điều khiển trung tâm. Xe đi kèm với các trang bị tiện nghi như sạc điện thoại không, chọn chế độ vận hành (Drive Select (Mi-Drive). Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lên đến 10,25. Mazda CX-5 2022 đi kèm với gói an toàn và hỗ trợ lái Mazda i-Activsense được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ lái và giao thông (Cruising and Traffic Support) và hơn nữa. Trong tương lai gần, Thaco sẽ sớm giới thiệu Mazda CX-5 2022 tại Việt Nam , nhằm tăng sức cạnh tranh hơn với các đối thủ trong phân khúc CUV cỡ C như Hyundai Tucson thế hệ mới và Toyota Corolla Cross – hai mẫu xe đang “làm mưa làm gió” thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trên thị trường. Video: Mazda CX-5 2022 sắp về Việt nam có gì?