Toyota Camry HEV Premium Luxury 2025 cao cấp giá 1,37 tỷ đồng

Theo đó, Toyota Camry 2025 mới được phân phối với 3 phiên bản: HEV Smart, HEV Premium và HEV Premium Luxury cùng giá bán 1,475-1,809 triệu Baht (tương đương 1,12-1,37 tỷ đồng). Dự kiến, mẫu sedan hạng D này sẽ ra mắt người dùng Việt Nam tại Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 (VMS) diễn ra vào ngày 23-27/10 tới. Toyota Camry hoàn toàn mới sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA. Xe có kích thước D x R x C lần lượt 4.920 x 1.840 x 1.455 (mm) và chiều dài cơ sở 2.825 mm. Camry 2025 sở hữu ngoại hình trẻ trung và hiện đại hơn hẳn so với thế hệ cũ nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota Khu vực đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha hình cá mập đầu búa, lấy cảm hứng từ “người anh em” Prius. Ở phiên bản cao cấp nhất HEV Premium Luxury, khách hàng mua xe sedan Toyota Camry 2025 sẽ có đặc quyền với kiểu phối màu xe ngoại thất trắng và nội thất màu nâu vàng da bò. Bản Premium Luxury cũng có thêm một số trang bị cao cấp và khác biệt với những bản thấp như: lưới tản nhiệt phía trước phía trên màu đen bóng Piano. gương có nhớ vị trí, tự động điều chỉnh gương khi vào số lùi. Đi cùng với đó là mâm xe hợp kim có kích thước 18 inch, lốp 235/45 R18 và ăng-ten vây cá mập. Về nội thất, khoang cabin của Toyota Camry 2025 được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Một số trang bị nội thất nổi bật của Camry 2025 bản cao cấp có thể kể đến như: màn hình đa thông tin đa sắc TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây Màn hình HUD, hệ thống âm thanh 9 loa, sạc điện thoại không dây, vô lăng chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí vô lăng; vô lăng tự động di chuyển khi ra vào xe Welcome Steering; lẫy chuyển số trên vô lăng, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh đóng mở bằng điện, rèm che nắng trên nóc đóng mở bằng điện, camera 360 độ… Bên cạnh đó, xe cũng có ghế ngồi bọc da cao cấp, tích hợp các tính năng như sưởi, làm mát ghế, nhớ vị trí, chỉnh điện giúp đem lại sự tiện nghi và thoải mái cho người dùng. Về trang bị an toàn, Toyota Camry 2025 bản cao cấp nhất sở hữu: 7 túi khí; hệ thống phanh ABS/EBD/BA; hệ thống kiểm soát ổn định thân xe VSC; hệ thống chống trượt TRC; hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; hệ thống đèn khẩn cấp khi phanh gấp ESS; hệ thống cảnh báo khi có xe trong điểm mù BSM; hệ thống cảnh báo khi có xe cắt ngang khi lùi; hệ thống nhắc nhở mở cửa khi xuống xe Hệ thống cảnh báo đỗ xe và hỗ trợ phanh tự động; hệ thống cảnh báo va chạm phía trước Hệ thống kiểm soát tốc độ tự động Dynamic Radar Cruise Control All-Speed; hệ thống giảm tốc độ tự động ở các khúc cua; hệ thống cảnh báo chệch làn đường; hệ thống giữ làn đường; hệ thống điều chỉnh chùm sáng cao tự động, hệ thống cảnh báo áp suất lốp; cảm biến khoảng cách đỗ xe phía trước (4 vị trí); cảm biến khoảng cách đỗ xe phía sau; camera khi lùi và đỗ xe… Tại Thái Lan, Toyota Camry 2025 được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới, bao gồm động cơ xăng 2.5L, tạo ra công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm, kết hợp mô-tơ điện mạnh 136 mã lực và 208 Nm. Đi kèm với đó là cụm pin lithium-ion, hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu sedan này có chỉ số tiêu thụ nhiên liệu là 4 lít/100km. Video: Xem thử nghiệm Toyota Camry thế hệ hoàn toàn mới.

