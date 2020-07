Toyota Camry dùng 7 năm, hơn 600 triệu đồng ở Hà Nội

Toyota Camry tại Việt Nam được xem là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe hạng D này tại thị trường trong nhiều năm qua. Dù là đời cũ hay mới thì mẫu xe mang thương hiệu "thiện lành" này luôn được xem là sự lựa chọn tốt nhất cho người muốn sở hữu. Chiếc xe Toyota Camry đời 2013 sau 7 năm lăn bánh với hơn 50.000 km đang rao bán với giá khoảng hơn triệu đồng, gần bằng giá xe mới của một chiếc Hyundai Elantra. Đối với nhiều người thì việc chọn mua Camry cũ vẫn có sức hấp dẫn hơn mua mẫu xe cỡ C mới bởi ưu thế về không gian nội thất, trang bị tiện nghi cũng như giá trị thương hiệu. Khi nhìn chính diện từ đầu xe, Camry phiên bản 2.0E 2013 mang cảm giác trẻ trung nhưng nếu nhìn ngang thân xe thì chiếc xe này vẫn phảng phất những nét “trung niên” vốn có của dòng xe này. Ngoại hình của xe không thể thao như phiên bản mới 2020, phù hợp với đối tượng khách hàng là người đứng tuổi. Tuy nhiên, nội thất Toyota Camry từ lâu được đánh giá cao về không gian cũng như sự rộng rãi. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi quan sát bảng táp-lô trước của chiếc Toyota Camry bản 2.0E trong bài viết này. Xe vẫn sử dụng những nút bấm vuông vắn dạng to bản kiểu truyền thống, cần số dạng rãnh uốn lượn rất đặc trưng của những chiếc xe Toyota…Các chi tiết ốp vân gỗ vẫn đúng với truyền thống của Camry. Xe cũng có nhiều trang bị tiện nghi đáng chú ý như màn hình cảm ứng trung tâm hiển thị đa thông tin, giao tiếp bluetooth, ghế lái bọc da điều chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, rèm che nắng 2 cửa sau… Phiên bản 2.0E sử dụng động cơ VTT-I dung tích 2.0L. Với mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức trung bình từ 7 – 8 lít/100km với hệ thống đường trường, 11 – 12 lít/100km với hệ thống đường đô thị, Camry 2013 được đánh giá là xe mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu phổ biến của thương hiệu Toyota. Camry 2013 được trang bị 2 túi khí, các hệ thống an toàn như ABS, EBD, BA, hệ thống cảm biến trước và sau xe. Duy chỉ có hệ thống cân bằng điện tử VSC – một công nghệ đang là “mốt” hiện nay thì lại không được xuất hiện trong dòng xe này. Ở Việt Nam hiện nay, xe Toyota nói chung và Toyota Camry nói riêng được đánh giá là “vua giữ giá”. Khi ra mắt, giá xe Toyota Camry 2013 khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hiện tại trên thị trường xe cũ nó được chào bán khoảng từ hơn 500 đến gần 800 triệu đồng, tuỳ vào từng phiên bản. Video: Chi tiết Toyota Camry 2.0E đời 2014 cũ.

