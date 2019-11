Toyota Camry AWD 2020 lộ diện sau 28 năm vắng bóng

Tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2019 hiện đang diễn ra tại Mỹ, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu Camry phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD hoàn toàn mới. Nhằm giành khách của những mẫu crossover và SUV vốn ngày càng được ưa chuộng, Toyota Camry AWD 2020 mới đã quay trở lại thị trường sau 28 năm vắng bóng. Mặc dù không có phiên bản AWD từ năm 1991, Toyota Camry vẫn liên tục là mẫu sedan bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay, doanh số của sedan nói chung và xe cỡ trung như Toyota Camry nói riêng đang bị đe dọa. Để chống chọi lại sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng Mỹ, hãng Toyota đã chọn cách mang Camry AWD trở lại. Chỉ dành cho thị trường Mỹ, xe sedan Toyota Camry AWD 2020 được kỳ vọng sẽ giúp dòng sedan Nhật Bản này trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng. Hiện tại thị trường Mỹ, chỉ có một số mẫu sedan được trang bị hệ dẫn động 4 bánh như Dodge Charger, Nissan Altima hay Subaru Legacy. Trong khi đó, đối thủ truyền kiếp của Toyota Camry là Honda Accord hiện chỉ có hệ dẫn động cầu trước. Hãng xe Toyota cho biết, hệ dẫn động Dynamic Torque Control AWD sẽ được trang bị tùy chọn cho 4 bản LE, XLE, SE và XSE của dòng Camry 2020 tại thị trường Mỹ. Đồng thời, hệ dẫn động này chỉ áp dụng cho Toyota Camry 2020 bản sử dụng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít, đi với hộp số tự động 8 cấp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 184 lb-ft trên phần lớn các bản trang bị của dòng Toyota Camry 2020. Riêng trên Toyota Camry XSE 2020, động cơ sẽ sản sinh công suất tối đa 205 mã lực. Được "xào nấu" từ hệ dẫn động AWD của mẫu crossover cỡ C RAV4, hệ thống trên Toyota Camry 2020 sẽ khiến xe nặng thêm 75 kg. Đội ngũ kỹ thuật của Toyota Bắc Mỹ lấy động cơ, hộp số, hộp số phụ và khóa vi sai cầu sau từ mẫu crossover cỡ C RAV4. Trong khi đó, hệ thống treo sau dạng đa liên kết của Toyota RAV4 được cải tiến và điều chỉnh cho phù hợp với Camry. Trục truyền động của xe lại có nguồn gốc từ Toyota Highlander mới. Ngoài ra, hãng Toyota còn khẳng định hệ dẫn động AWD sẽ không làm ảnh hưởng đến thể tích khoang nội thất hay cốp sau của cặp đôi sedan cỡ D này. Khi không cần dùng đến, hệ thống AWD sẽ chuyển thành dẫn động cầu trước để cắt giảm lượng xăng tiêu thụ. Hệ thống có thể truyền 50% mô-men xoắn tới cầu sau khi phát hiện bánh trước bị trượt. Hiện giá xe Toyota Camry AWD 2020 tại thị trường Mỹ chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán, Toyota Camry AWD 2020 sẽ đắt hơn khoảng 1.500 USD so với bản thường. Dự kiến, Toyota Camry AWD 2020 sẽ chính thức có mặt tại đại lý ở Mỹ vào mùa xuân năm sau. Video: Sự trở lại của Toyota Camry AWD.

