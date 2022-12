Toyota bZ4X chỉ chạy được 1/2 quãng đường so với quảng cáo?

Sau khi một số người dùng phản ánh về việc Toyota bZ4X chạy điện có quãng đường vận hành thực tế thấp hơn so với con số hãng quảng cáo, các phóng viên tạp chí ôtô FDM của Đan Mạch đã nhanh chóng thực hiện kiểm chứng vấn đề này. Theo kết quả thử nghiệm, quãng đường vận hành thực tế Toyota bZ4X chỉ bằng một nửa một nửa số km sau mỗi lần sạc đầy pin so với hãng xe Nhật quảng cáo. Cụ thể, bản dẫn động 2 bánh được Toyota công bố là có khả năng chạy 504km sau mỗi lần sạc đầy pin (theo tiêu chuẩn WLTP) nhưng thực tế chỉ đi được 246km, tức là chưa được 49% so với quảng cáo. Kết quả kiểm tra của bản dẫn động 4 bánh thậm chí tệ hơn, chỉ chạy được 215km, trong khi hãng giới thiệu là 461km, tức là được chưa đến 47%. Thông số mà hãng công bố theo tiêu chuẩn WLTP là trong điều kiện lý tưởng, còn bài kiểm tra của tạp chí FDM được thực hiện ở vùng Scandinavia lạnh giá vào mùa đông, là điều kiện không mấy lý tưởng cho pin xe điện. Do đó, sự chênh lệch về quãng đường di chuyển là điều chắc chắn xảy ra. Các phóng viên cũng không thử xe trong điều kiện âm độ, mà chỉ khoảng 4 độ C. Quan trọng hơn, Toyota bZ4X có kết quả tệ hơn các mẫu xe điện khác mà tạp chí FDM từng lái thử trong điều kiện tương tự. Søren W. Rasmussen, biên tập viên phụ trách mảng kỹ thuật ôtô của tạp chí FDM cho biết, kết quả kiểm tra bộ pin của Toyota bZ4X có dung lượng nhỏ hơn so với quảng cáo và đó là lý do mẫu xe điện này có kết quả chạy thử đáng thất vọng như trên. Cụ thể, kết quả đo của FDM chỉ khoảng 60kWh, thấp hơn nhiều so với công bố 71,4kWh của hãng.Ngay sau khi kết quả thử nghiệm của trang báo Thụy Điển được công bố, Toyota châu Âu và Toyota hội sở chính ở Nhật Bản đã tiến hành mở một cuộc điều tra thông tin trên. Bước đầu, người phát ngôn của Toyota Đan Mạch cho rằng nguyên nhân có thể nằm ở sự thiếu nhất quán trong việc báo lượng pin còn lại của xe. Các phóng viên của FDM hiện đang làm việc cùng các chuyên gia của Toyota châu Âu tại Brussels và kết luận chính thức về vấn đề quãng đường vận hành thực tế của Toyota bZ4X sẽ được đưa ra trong tuần tới. Video: Giới thiệu Toyota bZ4X chạy điện hoàn toàn mới.

Sau khi một số người dùng phản ánh về việc Toyota bZ4X chạy điện có quãng đường vận hành thực tế thấp hơn so với con số hãng quảng cáo, các phóng viên tạp chí ôtô FDM của Đan Mạch đã nhanh chóng thực hiện kiểm chứng vấn đề này. Theo kết quả thử nghiệm, quãng đường vận hành thực tế Toyota bZ4X chỉ bằng một nửa một nửa số km sau mỗi lần sạc đầy pin so với hãng xe Nhật quảng cáo. Cụ thể, bản dẫn động 2 bánh được Toyota công bố là có khả năng chạy 504km sau mỗi lần sạc đầy pin (theo tiêu chuẩn WLTP) nhưng thực tế chỉ đi được 246km, tức là chưa được 49% so với quảng cáo. Kết quả kiểm tra của bản dẫn động 4 bánh thậm chí tệ hơn, chỉ chạy được 215km, trong khi hãng giới thiệu là 461km, tức là được chưa đến 47%. Thông số mà hãng công bố theo tiêu chuẩn WLTP là trong điều kiện lý tưởng, còn bài kiểm tra của tạp chí FDM được thực hiện ở vùng Scandinavia lạnh giá vào mùa đông, là điều kiện không mấy lý tưởng cho pin xe điện. Do đó, sự chênh lệch về quãng đường di chuyển là điều chắc chắn xảy ra. Các phóng viên cũng không thử xe trong điều kiện âm độ, mà chỉ khoảng 4 độ C. Quan trọng hơn, Toyota bZ4X có kết quả tệ hơn các mẫu xe điện khác mà tạp chí FDM từng lái thử trong điều kiện tương tự. Søren W. Rasmussen, biên tập viên phụ trách mảng kỹ thuật ôtô của tạp chí FDM cho biết, kết quả kiểm tra bộ pin của Toyota bZ4X có dung lượng nhỏ hơn so với quảng cáo và đó là lý do mẫu xe điện này có kết quả chạy thử đáng thất vọng như trên. Cụ thể, kết quả đo của FDM chỉ khoảng 60kWh, thấp hơn nhiều so với công bố 71,4kWh của hãng.Ngay sau khi kết quả thử nghiệm của trang báo Thụy Điển được công bố, Toyota châu Âu và Toyota hội sở chính ở Nhật Bản đã tiến hành mở một cuộc điều tra thông tin trên. Bước đầu, người phát ngôn của Toyota Đan Mạch cho rằng nguyên nhân có thể nằm ở sự thiếu nhất quán trong việc báo lượng pin còn lại của xe. Các phóng viên của FDM hiện đang làm việc cùng các chuyên gia của Toyota châu Âu tại Brussels và kết luận chính thức về vấn đề quãng đường vận hành thực tế của Toyota bZ4X sẽ được đưa ra trong tuần tới. Video: Giới thiệu Toyota bZ4X chạy điện hoàn toàn mới.