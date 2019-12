Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 gần 4 tỷ về Việt Nam

Mẫu sedan full-size Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 được một đại lý tư nhân nhập khẩu về Việt Nam. Xe đã có chủ sở hữu. Đây là chiếc Avalon 2020 thứ 2 về Việt Nam và là bản Hybrid đầu tiên. Tại Mỹ, mẫu xe Toyota Avalon 2020 có đến 6 phiên bản gồm XLE, XSE, Limited, TRD, Touring và Hybrid XLE, giá bán từ 36.755 USD - 43.455 USD. Đây là mẫu xe chủ lực của thương hiệu Nhật Bản tại các thị trường Mỹ, Canada và Trung Đông. So với Toyota Camry, Toyota Avalon có kích thước lớn hơn. Xe có thiết kế không quá nhiều khác biệt so với Avalon 2019. Mẫu sedan full-size này vẫn được xây dựng trên nền tảng TNGA đặc trưng giống với Camry hay Lexus ES. Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt mở rộng học hỏi từ Lexus. Là biến thể cao cấp sau bản TRD và Touring, bản Limited trang bị những tính năng và công nghệ cao cấp nhất. Đèn pha và đèn hậu Full LED. Mâm xe đa chấu kích thước 18 inch. Bên trong nội thất, Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 sử dụng vật liệu cao cấp như da, gỗ và nhôm, tạo không gian sang trọng. Màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, cụm đồng hồ với màn hình TFT ở giữa kích thước 7 inch, hiển thị nhiều thông số khác nhau. Xe còn có màn hình hiển thị trên kính lái kích thước 10 inch. Hệ thống âm thanh JBL 14 loa. Ghế được bọc da cao cấp với họa tiết chỉ thêu có đôi chút khác biệt trên các phiên bản khác nhau. Đặc biệt hàng ghế sau sẽ rộng rãi hơn thế hệ trước nhờ vào trục cơ sở dài hơn gần 50 mm. Trang bị an toàn trên Avalon Hybrid Limited 2020 gồm có gói Toyota Safety Sense P với 10 túi khí quanh xe, hệ thống cảnh báo va chạm, nhận diện người đi bộ, cruise control sử dụng radar, cảnh báo lệch làn cũng như tự động can thiệp vô lăng. Khối động cơ này giúp cho sedan Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 dễ dàng tăng tốc 0-96 km/h trong 7,8 giây. So với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong 3.5L, khả năng tăng tốc của phiên bản hybrid chậm hơn. Video: Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 về Việt Nam.

Mẫu sedan full-size Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 được một đại lý tư nhân nhập khẩu về Việt Nam. Xe đã có chủ sở hữu. Đây là chiếc Avalon 2020 thứ 2 về Việt Nam và là bản Hybrid đầu tiên. Tại Mỹ, mẫu xe Toyota Avalon 2020 có đến 6 phiên bản gồm XLE, XSE, Limited, TRD, Touring và Hybrid XLE, giá bán từ 36.755 USD - 43.455 USD. Đây là mẫu xe chủ lực của thương hiệu Nhật Bản tại các thị trường Mỹ, Canada và Trung Đông. So với Toyota Camry, Toyota Avalon có kích thước lớn hơn. Xe có thiết kế không quá nhiều khác biệt so với Avalon 2019. Mẫu sedan full-size này vẫn được xây dựng trên nền tảng TNGA đặc trưng giống với Camry hay Lexus ES. Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt mở rộng học hỏi từ Lexus. Là biến thể cao cấp sau bản TRD và Touring, bản Limited trang bị những tính năng và công nghệ cao cấp nhất. Đèn pha và đèn hậu Full LED. Mâm xe đa chấu kích thước 18 inch. Bên trong nội thất, Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 sử dụng vật liệu cao cấp như da, gỗ và nhôm, tạo không gian sang trọng. Màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, cụm đồng hồ với màn hình TFT ở giữa kích thước 7 inch, hiển thị nhiều thông số khác nhau. Xe còn có màn hình hiển thị trên kính lái kích thước 10 inch. Hệ thống âm thanh JBL 14 loa. Ghế được bọc da cao cấp với họa tiết chỉ thêu có đôi chút khác biệt trên các phiên bản khác nhau. Đặc biệt hàng ghế sau sẽ rộng rãi hơn thế hệ trước nhờ vào trục cơ sở dài hơn gần 50 mm. Trang bị an toàn trên Avalon Hybrid Limited 2020 gồm có gói Toyota Safety Sense P với 10 túi khí quanh xe, hệ thống cảnh báo va chạm, nhận diện người đi bộ, cruise control sử dụng radar, cảnh báo lệch làn cũng như tự động can thiệp vô lăng. Khối động cơ này giúp cho sedan Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 dễ dàng tăng tốc 0-96 km/h trong 7,8 giây. So với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong 3.5L, khả năng tăng tốc của phiên bản hybrid chậm hơn. Video: Toyota Avalon Hybrid Limited 2020 về Việt Nam.