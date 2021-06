Tốt nghiệp RMIT, ái nữ Nghệ An nhận quà Porsche Panamera 8 tỷ

Thông tin tiêu điểm trên mạng xã hội ngày hôm nay, bài đăng "khoe quà tốt nghiệp" của tiểu thư Nghệ An Phạm Thuý Hằng đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Ái nữ sinh năm 1998, quê Nghệ An này vừa được bố mẹ thưởng nóng ngay một chiếc Porsche Panamera tiền tỷ màu trắng phiên bản 2021 mới nhất, nhân dịp nhận bằng cử nhân, chuyên ngành Digital Marketing của trường đại học quốc tế RMIT. Ngay từ thời học phổ thông, Thuý Hằng đã tỏ ra là một cô nàng không những "rich kid" mà còn vô cùng có triển vọng, khi trở thành chủ nhân của giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở vùng đất học Nghệ An năm 2015. Trước khi một mình Nam tiến vào Sài Gòn học đại học, Thuý Hằng đã có một năm "gap year". Từ khi theo học tại RMIT, cô nàng cũng đã sở hữu xế hộp và tự lái xe đi học mỗi ngày. Trong thời gian học đại học, thiếu nữ khả ái này cũng từng có thời gian làm TTS Marketing tại một công ty thời trang và đầu tư chứng khoán. Đáp lại con gái cưng tài giỏi, bố mẹ của Hằng đã khiến nhiều người bất ngờ với món quà tốt nghiệp Porsche Panamera 8 tỷ đồng, giá trị khủng. Theo đó, một chiếc giá xe Porsche Panamera 2021 nhập khẩu chính hãng lăn bánh không dưới 8 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ V6 dung tích 2.9 L tăng áp kép, cho công suất 325 mã lực và 450 Nm lực mô men xoắn. Video: Porsche Panamera 2021 của hot Girl 9x tại Hà Nội.

