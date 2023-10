Top xe siêu sang Rolls-Royce trăm tỷ đồng, đắt đỏ nhất hành tinh

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce La Rose Noire Droptail được lấy cảm hứng từ vẻ quyến rũ của hoa hồng Black Baccara - một loài hoa mạnh mẽ, mềm mại như nhung, có nguồn gốc từ Pháp. Chiếc xe độc bản này tượng trưng cho những kỷ niệm quý giá, những khoảnh khắc quan trọng và cả tác phẩm nghệ thuật mà hai vị chủ nhân của nó trân trọng - một gia đình nổi tiếng thế giới và là tiêu biểu cho lối sống sành điệu, sang trọng bậc nhất. Điểm ấn tượng đầu tiên của Rolls-Royce La Rose Noire Droptail là màu sơn ngoại thất độc nhất vô nhị. Theo đó, lớp “áo” của chiếc xe độc bản lấy cảm hứng từ hoa hồng Pháp Black Baccara. Rolls-Royce cho biết đây là loài hoa ưa thích của người mẹ trong gia đình đặt hàng siêu phẩm này. Tông đỏ ở ngoại thất xe được chế tác đặc biệt để nhìn như màu đen trong bóng tối nhưng lại rực rỡ khi ra ngoài sáng. Rolls-Royce làm được điều này nhờ kết hợp hai tông đỏ độc quyền khác nhau được hãng đặt tên True Love và Mystery. Ngoài ra, La Rose Noire Droptail khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ dòng xe nào khác của thương hiệu Anh vì ngoại thất độc đáo. Khu vực đầu xe vẫn được trang bị lưới tản nhiệt chrome cỡ lớn truyền thống đi kèm đèn ban ngày và đèn pha mảnh mai. Trong khi đó hông xe mượt mà và mềm mại chuyển đổi dần về khu vực đuôi xe. Ở phía sau, La Rose Noire Droptail được trang bị đèn hậu thiết kế độc quyền. Tiếp đến là cánh gió đầy phong cách cùng trần sợi carbon tháo lắp được phía trước. Mức giá xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail ước tính lên tới 30 triệu USD (khoảng 733,65 tỷ đồng). Rolls-Royce Boat Tail

Rolls-Royce Boat Tail là sản phẩm dành riêng cho khách hàng đặc biệt thuộc tầng lớp thượng lưu. Boat Tail được lên kế hoạch sản xuất sau khi chiếc Sweptail ra mắt vào năm 2017. Ngay từ khi bắt đầu dự án, hãng xe Anh Quốc đã muốn tạo ra một chiếc xe "vui tươi", mang tính "kỷ niệm" và chủ xe có thể tận hưởng cùng gia đình. Không như các sản phẩm khác, Boat Tail được Rolls-Royce sản xuất qua hình thức Coachbuild - đẳng cấp cao nhất của quá trình cá nhân hóa Bespoke. Dù chia sẻ chung nền tảng với Phantom nhưng quá trình Coachbuild giúp Boat Tail có thiết kế thân xe hoàn toàn khác biệt và mang đậm dấu ấn của khách hàng. Cụ thể, Boat Tail là sự kết hợp độc đáo giữa thiết kế dòng du thuyền J-Class và chiếc Rolls-Royce Boat Tail đời 1932, vốn cũng nằm trong bộ sưu tập của chủ xe. Xe có tông màu xanh chủ đạo, đi cùng một số màu sơn được đặt theo tên thành viên gia đình chủ sở hữu Điểm độc đáo khác lạ nhất nằm ở phần đuôi xe được vát nhọn trông như du thuyền. Đây cũng từng là kiểu dáng thiết kế đặc trưng từng được nhiều hãng xe khác nhau trong quá khứ áp dụng. Phần nắp cốp cũng chính là chi tiết độc đáo nhất trên chiếc Rolls-Royce Boat Tail, nó chính là hai cánh cửa, có thể mở ngược về phía trục ở giữa tạo không gian để chứa một số vật dụng như bộ ly, bát đĩa cũng như rượu để có thể phục vụ cho một buổi picnic. Thậm chí, phần cốp này còn được trang bị hai chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ô cỡ lớn để có thể tạo nên buổi dã ngoại thú vị với những trang thiết bị cao cấp. Chưa hết, Rolls-Royce Boat Tail còn sở hữu cấu trúc mui xe được thiết kế có chiều sâu và chưa từng xuất hiện trên bất cứ chiếc Rolls-Royce nào trước đây. Phần mui này được làm bằng vải và được tháo lắp thủ công, chủ sở hữu của xe sẽ phải tự mình tháo lắp phần mui này. Mức giá xe Rolls-Royce Boat Tail có giá tầm 28 triệu USD (khoảng 684,74 tỷ đồng). Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail chỉ được sản xuất duy nhất một chiếc, dành riêng cho một khách hàng đặc biệt, với thời gian hoàn thiện lên đến 4 năm. Sweptail được phát triển dựa trên nền tảng của Phantom Coupe, tuy nhiên ngoại thất, nội thất lại khác biệt hoàn toàn với phong cách thiết kế đẳng cấp đến từng chi tiết. Hãng xe Anh cho biết thiết kế của Sweptail được lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển mang thương hiệu Spirit of Ecstasy và những du thuyền hạng sang. Điều đó được thể hiện rõ ở đuôi xe với phần mui vuốt thấp dần về phía sau và uốn mềm mại vào giữa đuôi xe, tạo nên một phong cách rất độc đáo và đẳng cấp, đúng chất Rolls-Royce. Mái xe được chia thành 3 phần và sử dụng chất liệu kính trong suốt nhằm tối ưu sự thoải mái cho không gian nội thất, đồng thời tạo nên nét đặc biệt khi nhìn từ phía sau. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất trên chiếc xe này đến từ việc hàng ghế sau được loại bỏ hoàn toàn và thay vào đó là một khoang bằng gỗ rất sang trọng với đèn chiếu sáng màu xanh dương. Rolls-Royce Sweptail có giá bán lên tới 12,8 triệu USD (khoảng 313,024 tỷ đồng). Rolls-Royce Solid Gold Phantom

Rolls-Royce Solid Gold Phantom được chế tác bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng, ông Stuart Hughes đến từ Liverpool, hãng Eurocash AG của Thụy Sĩ. Điểm nhấn trên phiên bản này là số lượng vàng mà nó được “đắp” lên mình. Rolls-Royce Solid Gold Phantom sở hữu lên đến 120kg vàng 18k, số vàng này được trải đều khắp các chi tiết trên xe như bộ lưới tản nhiệt, đèn trước, đường viền phía đuôi xe, bánh xe,… Đặc biệt, xe còn được bọc thép để có thể bảo vệ người ngồi trong xe khỏi sức tấn công của súng máy, và tên lửa đạn đạo. Nội thất của xe mang phong cách sang trọng với nhiều chi tiết ốp vàng và chất liệu quý hiếm. Rolls-Royce Solid Gold Phantom có giá 8,2 triệu USD (khoảng 200,531 tỷ đồng). Rolls Royce Double Pullman Silver Ghost Limousine “The Corgi” (1912)

“The Corgi” là một chiếc limousine mang số khung 1907 được sản xuất dựa trên khung gầm của Silver Ghost. Chiếc Rolls-Royce cổ này được chế tạo để mang đến sự thoải mái và tăng sự trải nghiệm của người lái. Mặc dù không phổ biến nhưng tại thời điểm đó, có một số chủ sở hữu thích tự lái xe hơn là ngồi ở khoang hành khách như những ông chủ. Chiếc Rolls Royce Double Pullman còn có tên là The Corgi và cái tên này được đặt theo một dòng đồ chơi được tạo ra để tôn vinh chiếc xe. Chiếc xe sang trọng và lộng lẫy này được một chủ sở hữu tên John M Stephens mua lần đầu tiên vào năm 1912 với mức giá 1.200 Euro, một con số khá cao vào thời đó. Sau đó, John M Stephens đã thuê một nhà xây dựng thân xe giỏi nhất, Barker and Co. Ltd, để biến đổi thân xe. Từ đó xe mang phong cách giống với toa xe lửa “Pullman” sang trọng do George Pullman người Mỹ sáng tạo. Trong thế chiến thứ nhất, nhiều chiếc xe đã được biến đổi thành xe cứu thương cũng như phương tiện hỗ trợ chiến tranh. Tuy nhiên The Corgi mang số khung 1907 vẫn tồn tại đến ngày nay với thiết kế gần như nguyên bản. Với nguồn gốc xuất xứ hoàn hảo và động cơ 7.3L, 6 xi-lanh vẫn hoạt động trơn tru, chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa từ 80 – 100 km/h. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chiếc xe đã thuộc sở hữu của John C. Sword và Denis de Ferranti ở Anh, những nhà sưu tập ô tô nổi tiếng nhất thế giới. Vào giữa những năm 1960 chiếc xe được bán cho một nhà sưu tập Scotland nổi tiếng. Sau đó, The Corgi được đấu giá với mức giá lên đến 7,34 triệu USD (khoảng 179,5 tỷ đồng) cho một chủ sở hữu ẩn danh. Rolls-Royce Pininfarina Hyperion

Rolls-Royce Hyperion là một sản phẩm sáng tạo của hãng thiết kế danh tiếng Pininfarina, xe hiện đang thuộc sở hữu của AlAinClassMotors - một đại lý xe hơi ở Dubai. Hyperion bắt đầu vòng đời của mình vào năm 2008 khi xe được Roland Hall – một nhà sưu tầm xe danh tiếng đặt hàng với chi phí không xác định. Tới 2012, ông bán lại xe với giá 5 triệu USD cho đại lý trên. Hyperion là một phiên bản đặc biệt được Pininfarina phát triển dựa trên chiếc Drophead Coupe thế hệ thứ ba với thân xe bằng sợi carbon cá nhân hóa đặc sắc. Đáng chú ý, Hyperion không có hàng ghế sau và hàng ghế trước được đẩy lùi xuống khoảng 406,4mm. Tiếp theo là bộ mui nỉ được thiết kế sao cho có thể gập gọn sau ghế và nằm bên dưới nắp gỗ của Pininfarina. Ở giữa nắp và ghế là hộc chứa những vật dụng nhỏ xinh. Lưới tản nhiệt của Hyperion có phần dốc hơn song vẫn có những nét cổ điển. Xe được trang bị đèn pha bi-xenon với công nghệ LED. Một phần vỏ gỗ tương tự cũng được lắp đặt ở phía trước của kính chắn gió - tiếp giáp với nắp ca-pô. Đây không chỉ là một phần trang trí bổ sung nhằm cải thiện diện mạo cho xe mà còn là hai ngăn lưu trữ đồ vật nhỏ ở phía trong. Cả phía trước và sau xe đều được sử dụng các vật liệu đắt tiền và các vật liệu này cũng tiếp tục được xuất hiện trong khoang cabin, giúp chiếc xe trở nên đẳng cấp hơn. Bên trong xe còn gây ấn tượng với chiếc đồng hồ gắn chìm trong bảng táp-lô, đây là chi tiết trang trí dành riêng cho Hyperion được thiết kế bởi Girard-Perregaux đến từ Thụy Sĩ. Rolls-Royce Pininfarina Hyperion có giá ước tính lên đến 6 triệu USD (khoàng 146,73 tỷ đồng). Rolls-Royce Milano Fenice Ghost Diva

Rolls Royce Ghost vốn đã là một siêu phẩm, có thể làm thỏa mãn bất kỳ khách hàng khó tính nào nhưng điều này không có nghĩa là Ghost sẽ thoát khỏi tầm ngắm của các nhà độ. Theo đó, nhà độ đến từ Ý - Fenice Milano đã cho ra đời gói độ mạ vàng cao cấp cho mẫu xe siêu sang Ghost với cái tên Diva Gói độ này gồm nhiều chi tiết mạ vàng 24k như nắp ca-pô, lưới tản nhiệt, pa-vô-lê, cản sau, cản trước và khung cửa kính bên. Nội thất xe cũng được thiết kế với nhiều chi tiết mạ vàng ở vô-lăng, táp-lô. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn chất liệu da hay vải Alcantara cao cấp cùng ốp gỗ tếch hoặc gỗ sồi màu xám. Đồng thời, xe cũng được nâng cấp về công nghệ. Ông Phillip Brooks, một chuyên gia lịch sử về nhãn hiệu Rolls-Royce đã dùng hai tính từ "kỳ lạ" và "thu hút" khi miêu tả về chiếc Ghost mạ vàng của Fenice Milano "Diva". “Tôi nghĩ những gì Fenice làm với Rolls-Royce Ghost khá thú vị. Bản thân tôi không thích những mẫu xe mạ vàng như Ghost. Tuy nhiên, nhìn chung, đây là một mẫu xe kỳ lạ nhưng vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng,” Ông Brooks nhận xét. Rolls-Royce Milano Fenice Ghost Diva có giá ước tính lên đến 3 triệu USD (khoảng 73,365 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce La Rose Noire Droptail.

