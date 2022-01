Top xe ôtô tốt nhất của năm 2021, xe Hàn và Nhật chiếm số đông

Năm 2021 đã kết thúc và hãng đánh giá ôtô Kelley Blue Book vừa đưa ra danh sách top xe ôtô tốt nhất 2021. Đây là 10 mẫu xe nhận được nhiều giải thưởng nhất và bao gồm nhiều hạng mục từ ôtô gia đình đến SUV hạng sang. Hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và nội thất bền bỉ phù hợp với những cuộc phiêu lưu ngoài trời khiến Subaru Outback 2021 trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích lối sống năng động. Bên cạnh đó, xe còn được giới chuyên gia đánh giá cao về cảm giác lái thoải mái và khoang hành lý. Nhìn chung, Outback là mẫu xe có giá trị tuyệt vời khi nằm trong top xe có giá trị bán lại tốt nhất của Kelley Blue Book. Hyundai SantaFe có đủ sức chứa cho cả gia đình và tất cả đồ đạc trong nội thất yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi. Thực tế, xe được vinh danh là một trong 14 mẫu SUV mới và tái thiết kế tốt nhất trong năm 2021 và là một trong 12 mẫu xe ôtô gia đình tốt nhất năm nay. Ngoài động cơ xăng tiết kiệm nhiên liệu, xe thậm chí còn có cả phiên bản hybrid. Toyota là thương hiệu nhận được nhiều giải thưởng nhất năm 2021 từ Kelley Blue Book. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mẫu bán tải Toyota Tacoma 2021 nằm trong danh sách này. Thực tế, xe hiện đã có tải trọng tốt hơn đồng thời có kích thước nhỏ hơn để di chuyển linh hoạt trong thành phố. Theo Kelley Blue Book, Tacoma là một trong 10 mẫu xe tuyệt vời nhất dưới 30.000 USD. Mẫu SUV 5 chỗ ngồi Kia Seltos có khoang hành lý rộng rãi và kiểu dáng bắt mắt. Xe có giá trị tuyệt vời do trang bị rất nhiều tính năng phù hợp với số tiền bỏ ra. Thực tế, đây được vinh danh là một trong 14 mẫu SUV mới và tái thiết kế tốt nhất năm 2021. Bên cạnh đó, Seltos cũng lọt top 10 xe gia đình tốt nhất dưới 25.000 USD. Mẫu xe Toyota tiếp theo nằm trong danh sách năm nay là Toyota Corolla. Xe có sẵn trong nhiều loại cấu hình với nhiều tùy chọn động cơ. Đáng chú ý, tất cả phiên bản đều có vật liệu chất lượng và giá cả phải chăng. Thực tế, Corolla hatchback là một trong 10 mẫu xe tuyệt vời nhất dưới 20.000 USD. KIA Telluride 2021 là mẫu SUV 3 hàng ghế với tất cả các tiện nghi và tính năng mà các gia đình bận rộn đang khao khát. Xe được đánh giá cao do có cảm giác lái êm ái, yên tĩnh và nhiều chỗ để đồ cùng với nội thất đẹp, cao cấp. Thực tế, mẫu SUV này đã được công nhận là một trong 10 mẫu xe đường phố tốt nhất năm 2021 và là một trong 12 mẫu xe gia đình tốt nhất năm nay. Jeep Wrangler 2021 là mẫu xe duy nhất trong danh sách không phải thương hiệu châu Á. Từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê chinh phục địa hình, Jeep Wrangler có thể đi đến những nơi mà các phương tiện khác không thể. Xe có sẵn dưới dạng 2 cửa hoặc 4 cửa và người dùng cũng có thể tháo cửa và mui để tận hưởng trọn vẹn không gian ngoài trời. Toyota Sienna trở thành một lựa chọn đáng tin cậy nhờ có đủ chỗ cho mọi người và đồ đạc, sự tiện lợi của cửa trượt, hệ dẫn động 4 bánh và động cơ hybrid tiêu chuẩn. Thực tế, mẫu xe minivan nằm trong top xe có giá trị bán lại tốt nhất và giải thưởng Best Buy. Đây cũng được vinh danh là một trong 10 mẫu xe đường phố tốt nhất năm 2021. Mẫu sedan rộng rãi Hyundai Elantra có sẵn với động cơ xăng và hybrid. Đáng chú ý, phiên bản hiệu suất cao Elantra N đã được vinh danh là một trong 10 mẫu ô tô tuyệt vời nhất dưới 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) trong năm 2021. Trong khi đó, phiên bản hybrid đã lọt vào danh sách 10 mẫu xe ôtô hybrid tốt nhất dưới 30.000 USD. Toyota RAV4 chính là mẫu xe nhận được nhiều giải thưởng nhất trong năm 2021 theo xếp hạng từ Kelley Blue Book. Mẫu SUV 5 hành khách này được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ sự rộng rãi và thoải mái cùng với một loạt các tùy chọn động cơ và biến thể. RAV4 Prime plug-in hybrid đã nằm trong danh sách 14 mẫu SUV mới và tái thiết kế tốt nhất trong năm 2021. Video: Top xe ôtô tốt nhất năm 2021 từ Top Gear.

