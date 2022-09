Top xe ôtô "ế chổng vó" tại Việt Nam, VinFast VF e34 gây bất ngờ

Danh sách 10 xe ôtô ế nhất Việt Nam vẫn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc của Toyota, Mazda, KIA, Isuzu, Honda,... Theo đánh giá của người dùng, nguyên nhân là do nhiều mẫu xe đã không còn sức hút với người dùng hoặc giá quá cao. Cũng có nhiều mẫu xe bán chậm là do không đủ nguồn cung để giao cho khách hàng. Suzuki Ertiga dẫn đầu top xe bán chậm nhất Việt Nam tháng 8/2022 với 2 xe giao đến tay khách hàng. Ertiga từng là một lựa chọn hợp lý trong phân khúc MPV nhưng hiện tại sức hút không còn trước sự áp đảo của Xpander và Toyota Veloz Cross 2022. Sắp tới, Suzuki Ertiga bổ sung thêm bản Hybrid với hy vọng tăng lực cạnh tranh. "Người anh em" của Ertiga là Suzuki Ciaz xếp vị trí thứ 2 trong danh sách do đây là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc sedan hạng B. Tính từ đầu năm đến nay, tổng doanh số của mẫu xe này chỉ đạt 21 xe, tức chưa đến 3 xe giao đến tay khách hàng. Doanh số tháng 8 chỉ đạt 4 xe. Mẫu xe cỡ A - Honda Brio cũng đạt 4 xe, xếp ngang hàng với Ciaz trong Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8. Nguồn tin nội bộ cho thấy, đại lý đã ngừng nhập khẩu mẫu xe này do quá ế ẩm. Hiện tại chỉ tập trung bán xe đời 2021 nhằm đẩy hàng tồn. Việc Mitsubishi Pajero Sport ế ẩm có lẽ là điều đáng tiếc cho chiếc SUV 7 chỗ này. Trong bối cảnh các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai Santa Fe đang thiếu hàng và bán chênh giá, thì Pajero Sport lại sẵn xe, ưu đãi giá nhưng vài tháng gần đây đều rơi vào tình trạng tiêu thụ chậm. Trong tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Pajero Sport chỉ bán được 5 xe, giảm một nửa so với tháng 7 trước đó. Khác với những mẫu xe thường xuyên góp mặt trong danh sách bán ế, VF e34 luôn là mẫu xe có doanh số cao và tốc độ tăng trưởng đáng nể. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm linh phụ kiện sản xuất khiến VinFast chỉ giao số lượng hạn chế đến tay khách hàng. Trong tháng 8/2022, VinFast VF e34 chạy điện chỉ bán được đúng 5 xe. Mẫu xe được nhắc đến tiếp theo là Toyota Alphard với doanh số 8 xe. Do mức giá cao hơn hàng loạt đối thủ cùng phân khúc, kén khách nên mẫu MPV cỡ lớn của Toyota chưa bao giờ thoát khỏi danh sách xe bán ế. Honda Accord chỉ bán được 9 xe và cũng là mẫu sedan hạng D duy nhất góp mặt trong danh sách này. Chốt giá cao hơn đối thủ, ít phiên bản lựa chọn và chậm cải tiến là nguyên nhân khiến Accord bị khách hàng quay lưng. Suzuki Swift xếp vị trí tiếp theo với doanh số 10 xe. Do sự cạnh tranh khốc liệt của phân khúc hatchback hạng B nên mẫu xe của Suzuki không có khoảng trống để bứt phá. Suốt 8 tháng qua, tổng doanh số của mẫu xe này chỉ đạt 430 chiếc. Đối thủ của Suzuki Swift là Toyota Yaris đã trở lại bảng danh sách sau một vài tháng vắng bóng. Trong tháng 8, chiếc hatchback cỡ B này bán được 28 xe, giảm 7 xe so với tháng 7/2022. Cộng từ đầu năm đến tháng 8, lượng xe Toyota Yaris tiêu thụ là 464 xe. So với tháng 7 bán được 15 xe, trong tháng 8 Isuzu mu-X bán tăng thêm 7 xe, đạt 28 xe. Cộng dồng từ đầu năm, mẫu SUV cỡ D này bán được 260 xe, có thị phần thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ. Các đối thủ của Isuzu mu-X là Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport. Video: Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 8/2022 tại Việt Nam.

