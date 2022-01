Top ôtô bán chậm nhất Việt Nam 12/2021, xe Nhật "ế chỏng vó"

Thị trường ôtô Việt Nam tháng 12/2021 vừa qua có nhiều biến động do nhiều người có nhu cầu mua xe nhưng chờ chính sách giảm lệ phí trước bạ. Điều này đã tác động một phần đến doanh số xe ôtô. Trong đó, top xe ôtô ế nhất cũng có sự thay đổi nhiều so với những tháng trước. Chiếc SUV cỡ lớn của Toyota tiếp tục có lượng tiêu thụ trong tháng 12/2021 với 13 xe. Từ đầu năm đến nay, sức tiêu thụ của Toyota Land Cruiser chỉ đạt 257 xe. Toyota Land Cruiser hiện có giá hơn 4 tỷ đồng, đắt thứ 2 trong số các xe Toyota bán chính hãng ở Việt Nam. Vì thế, mẫu xe này thường xuyên góp mặt trong top 10 xe bán ế nhất của tháng. Ở vị trí số 2 trong tháng 12/2021 là Honda Accord với lượng tiêu thụ chỉ 15 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, chỉ có 120 xe được giao đến tay khách hàng. Honda Accord hiện vẫn chỉ được bán 1 phiên bản duy nhất ở Việt Nam nhưng có 2 lựa chọn giá theo màu, gồm màu trắng giá 1,329 tỷ đồng và các màu còn lại giá 1,319 tỷ đồng. Kết thúc tháng 12/2021 chiếc MPV cao cấp của Toyota có lượng bán ra là 18 xe. Cộng dồn năm 2021, Toyota Alphard bán được 107 xe. Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng. Tương tự mẫu MPV 8 chỗ của hãng Ford là Tourneo cũng chỉ bán được 32 xe đến tay khách hàng. Đây là nỗ lực đáng khen của dòng xe kén khách này, nhất là khi sản xuất đang bị tạm dừng. Ford Tourneo hiện bán 2 phiên bản Titanium và Trend đi cùng lựa chọn 5 màu gồm: trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. So với các tháng trước đó, tháng 12/2021 Isuzu mu-X có doanh số khả quan hơn là 23 xe được bán ra. Cộng dồn năm 2021, Isuzu mu-X bán được 155 xe. Với 4 phiên bản được phân phối ở Việt Nam, Isuzu mu-X hiện có mức giá dao động từ 779 triệu đến 1,12 tỷ đồng. Dù đã nâng cấp phiên bản mới, tuy nhiên doanh số của mẫu hatchback Suzuki Switf thế hệ mới cũng không khả quan tại thị trường ôtô Việt Nam khi doanh số tháng 12/2021 chỉ đạt 69 xe. Cộng dồn năm 2021, doanh số cũng chỉ có 553 xe đến tay khách hàng. Toyota Land Prado đạt doanh số 82 xe được bán ra trong tháng 12/2021. Kết quả này cũng khiến Prado nằm trong bảng xếp hạng 10 trong danh sách xe ế ẩm nhất thị trường. Cộng dồn năm 2021, Prado bán được 6281 xe. Chiếc SUV Toyota Land Prado hiện được bán ra với mức giá là 2,379 tỷ đồng. Chiếc bán tải nhà Isuzu trong tháng 12/2021 vừa qua bán được 109 xe. Cộng dồn năm 2021 bán được 291 xe, thấp nhất phân khúc bán tải ở Việt Nam. Isuzu D-Max hiện đang bán với 3 phiên bản có giá dao động từ 630-850 triệu đồng. Đáng chú ý khi mẫu xe từng có thời điểm bán chạy của hãng Suzuki, nay lại lọt vào tốp xe bán ế của tháng 12 khi doanh số chỉ đạt 114 xe. Hiện Suzuki Ertiga bán ra với hai phiên bản là 5MT với doanh số là 50 xe và 4 MT với doanh số là 64 xe. Cộng đồn cả hai phiên bản này là 1.198 xe đến tay khách hàng. Đã rất lâu rồi, mẫu Toyota Yaris mới lại lọt tốp xe bán ế của tháng. Cụ thể, tháng 12 mẫu xe này bán được 119 xe và cộng đồn năm 2021 thì doanh 1.118 xe đến tay khách hàng. Video: 10 xe ôtô bán chạy nhất tháng 12/2021.

