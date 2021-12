Top xe ôtô ế nhất Việt Nam tháng 11/2021, Mazda6 bất ngờ góp mặt

Theo số liệu được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ôtô Việt Nam tháng 11/2021 ghi nhận sự tăng trưởng nhờ Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Trong đó, nhiều mẫu xe vốn lọt top xe ế nhất Việt Nam tháng 10 vừa qua sang đến tháng 11 lại thoát “ế” nhờ sức tiêu thụ được cải thiện. Đứng ở vị trí số 1 bất ngờ lại là Toyota Avanza. Mẫu MPV cỡ nhỏ này vốn không bán ra xe nào trong nhiều tháng gần đây, thế nhưng trong tháng 11 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã ghi nhận doanh số Toyota Avanza đạt… chỉ 1 xe duy nhất. Tiếp đến, xếp hạng thứ 2 trên top 10 mẫu xe ôtô bán chậm nhất Việt Nam tháng 11/2021 thuộc về Toyota Land Cruiser với 6 xe được giao tới tay khách hàng. Land Cruiser có giá tới hon 4 tỷ đồng và đồng thời xe được nhập khẩu nguyên chiếc nên nguồn cung không dư dả. Thực tế, Toyota Land Cruiser vẫn đang gặp hiện tượng “bia kèm lạc” nhưng xe về không nhiều, không đủ để giao khách. Thứ hạng 3 là của Ford Tourneo với doanh số tháng 11/2021 đạt 7 xe. Mẫu MPV cỡ trung này vốn đã bị ngừng sản xuất tại Việt Nam từ nhiều tháng trước nhưng các đại lý vẫn gặp khó trong việc giải phóng những xe còn tồn kho. Ngay kế sau Tourneo là 1 cái tên quen thuộc - Suzuki Ciaz với kết quả bán hàng đạt 8 xe. Hiện tại, mẫu sedan hạng B này đã bị tạm ngừng phân phối và theo Suzuki Việt Nam, Ciaz sẽ quay trở lại với phiên bản đạt chuẩn khí thải EURO5 phù hợp hơn với thị trường Việt. Vị trí số 5 trên bảng xếp hạng 10 mẫu ôtô bán chậm nhất Việt Nam tháng 11/2021 là Toyota Alphard với doanh số đạt 15 xe. Tương tự như Land Cruiser, “chuyên cơ mặt đất” này không phải là sản phẩm dành cho số đông nên sức tiêu thụ thường không cao. So với tháng trước, doanh số của mẫu xe Isuzu mu-X tại Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ với 16 xe bán ra. Được đánh giá cao về độ bền bỉ, nhưng kiểu dáng cục mịch, nghèo nàn trang bị tính năng... là lý do khiến mẫu SUV 7 chỗ này không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng phân khúc. Sở hữu thiết kế hiện đại, thời trang nhưng kết quả kinh doanh của Honda Accord thế hệ mới kể từ khi gia nhập thị trường ôtô Việt Nam từ cuối năm 2019 lại không mấy khả quan. Trong tháng 11/2021, doanh số Honda Accord đạt 16 xe, tăng 6 xe so với trước. Hiện tại, Honda Accord tại Việt Nam đang phân phối với giá khoảng 1,3 tỉ đồng. Lột xác toàn diện về thiết kế, động cơ nhưng doanh số Isuzu D-Max tại Việt Nam vẫn luôn ế. Được hãng xe Nhật gửi gắm nhiều kỳ vọng, tuy nhiên Isuzu D-Max vẫn không đủ sức hấp dẫn khách hàng so với các đối thủ trong phân khúc. Tháng 11/2021, doanh số bán mẫu bán tải này đạt 8 xe, thấp hơn nhiều so với mức 38 xe bán ra tháng 10 vừa qua. Tiếp đến là mẫu xe Suzuki Swift nằm ở vị trí số 9 với 70 xe được bán ra. Đáng chú ý là mẫu xe này luôn doanh số bán tăng trưởng mạnh trong nhiều tháng kể từ khi ra mắt phiên bản mới hồi giữa năm 2021. Lý do Swift bán bán chậm thời gian này là bởi sự thiếu hụt nguồn cung từ phía nhà máy tại Thái Lan. Cuối cùng, top xe “ế” gây bất ngờ có sự xuất hiện của Mazda6 với doanh số tháng 11 chỉ đạt 105 chiếc. Hiện tại Mazda6 2021 tại Việt Nam đang được bán với 3 phiên bản, giá từ 889 - 1,049 tỷ đồng. Các tháng qua, mẫu xe nay vẫn thường xuyên nhận ưu đãi giảm giá sâu 35-50 triệu đồng. Video: Với 1 tỷ đồng, mua Toyota Camry 2.0 hay Mazda6 2.5?

