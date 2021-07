Top ôtô hot tại Việt Nam giảm cả trăm triệu trước "tháng cô hồn"

Tiếp đà “cuộc đua” giảm giá xe ôtô, từ đầu tháng 7/2021 tới nay, thị trường ôtô Việt Nam đã ghi nhận khoảng hơn 20 mẫu xe nhận ưu đãi, khuyến mại. Trong đó rất nhiều mẫu xe đang áp mức giá “kịch sàn”, giảm từ 100 đến 200 triệu đồng nhằm tìm kiếm doanh số trước "tháng cô hồ - tháng 7 âm lịch". Nhiều nhận định cho rằng, diễn biến thị trường đang theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Ngay từ đầu tháng 7, thông tin mẫu xe SUV Honda CR-V giảm giá lên tới hơn 200 triệu đồng đã đặc biệt gây chú ý. Cụ thể, hiện các đại lý chính hãng tại Hà Nội đang chào bán xe Honda CR-V 2020 còn tồn kho với mức giảm tiền mặt cộng phụ kiện từ 100 - 125 triệu đồng. Trong khi đó, xe sản xuất 2021 giảm 120 - 165 triệu đồng. Trong tháng 7 này, chính sách giảm 100% phí trước bạ (tương đương với 99,8 - 111,8 triệu đồng tùy khu vực) đối với đời xe 2020 khiến tổng mức ưu đãi đến hơn 225 triệu đồng. Honda CR-V tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản 1.5E; 1.5G; 1.5L và CR-V LSE bán ra từ 998 triệu đồng; 1,048; 1,118; 1,138 tỷ đồng. Như vậy, sau giảm giá, giá xe Honda CR-V sản xuất năm 2020 sẽ còn từ 878 - 983 triệu đồng, đối với xe sản xuất năm 2021 còn từ 898 - 1,003 triệu đồng. Sau màn giảm giá cực lớn của CR-V, đến lượt một cái tên khác của Honda cũng vừa được giảm mạnh là mẫu sedan hạng C Honda Civic. Cụ thể, nguồn tin tức tin cậy từ các đại lý cho biết, phiên bản Honda Civic G và RS ghi nhận mức giảm lần lượt 65 và 150 triệu đồng, trong đó khách mua bản G được tặng thêm gói phụ kiện. Riêng bản Civic E tiêu chuẩn đã hết hàng tại nhiều đại lý. Sau giảm giá, giá bán của Honda Civic G tại Việt Nam là 724 triệu đồng và 779 triệu đồng với xe Civic RS. Động thái này được xem là để đón đầu thế hệ mới có thể ra mắt trong thời gian tới. Mitsubishi Pajero Sport 2020 bản một cầu hiện cũng được đại lý thông báo giảm từ 100 - 120 triệu đồng, khiến mức giá niêm yết của mẫu xe cũng giảm từ 1,11 tỷ xuống còn 990 triệu đồng. Theo đó, nếu mua xe trong thời điểm này, người dùng sẽ tiết kiệm được số tiền lên tới 120 triệu đồng trừ thẳng vào giá bán. Ngoài ra, một số đại lý còn tặng thêm các gói phụ kiện nhằm thu hút khách hàng. Với mức giá này, Pajero Sport chắc chắn sẽ có ưu thế hơn nhiều so với Fortuner 2.4 AT 4x2 (1,080 tỷ đồng), Everest Sport (1,112 tỷ đồng) hay Kia Sorento Signature AWD Diesel (1,349 tỷ đồng). Ngoài việc hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ đến hết 31/7/2021 trừ thẳng vào giá bán, hiện tại VinFast Lux SA2.0 còn được đại lý giảm thêm 100 triệu đồng khi mua phiên bản tiêu chuẩn và 80 triệu đồng đối với bản nâng cao hoặc cao cấp. Như vậy tổng ưu đãi của mẫu xe này hiện khá lớn lên đến hơn 200 triệu đồng trong tháng 7 này. VinFast Lux SA2.0 hiện đang được bán ra thị trường ôtô Việt với 3 phiên bản và có giá niêm yết từ 1,29 - 1,253 tỷ đồng. Ngoài các chương trình ưu đãi trên, VinFast vẫn triển khai những chính sách hỗ trợ và chăm sóc khách hàng độc đáo dành cho hai mẫu Lux SA2.0 và Lux A2.0. Trong đó phải kể tới như miễn phí cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành (5 năm hoặc 165.000 km), gửi xe miễn phí... Ở mức giảm thấp hơn là Honda HR-V, hiện đang giảm giá 100 triệu đồng, chạy đua doanh số với Kia Seltos. Mức giảm nói trên áp dụng cho cả hai phiên bản. Hiện giá niêm yết của Honda HR-V thấp nhất là 786 triệu đồng cho phiên bản G. Cùng với đó, xe còn 2 bản L cao cấp hơn với giá niêm yết dao động từ 866 - 871 triệu đồng tuỳ màu sắc. Theo đó, sau khi giảm 100 triệu đồng, phiên bản G giảm xuống chỉ còn 686 triệu đồng, phiên bản G giảm xuống chỉ từ 766 triệu đồng. Trong tháng 7, hai mẫu SUV Mazda CX-8, CX-5 có mức hỗ trợ cao nhất. Cụ thể, Mazda CX-8 được hỗ trợ cao nhất lên tới 120 triệu đồng dưới hình thức giảm giá trực tiếp 70 triệu đồng, tặng gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe đã giảm xuống mức dưới 1 tỷ đồng cho bản Deluxe. Khách mua chỉ cần trả trước 200 triệu đồng với lãi suất hấp dẫn. Mazda CX-5 cũng bán kèm ưu đãi 32 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu SUV tầm trung ăn khách nhất tại thị trường Việt hiện nay. Không chỉ mạnh tay ưu đãi các dòng SUV, Mazda còn dồn lực cho các mẫu sedan. Hiện tại, mẫu sedan hạng C Mazda 3 đang có mức hỗ trợ lên tới 60 triệu đồng. Như vậy, khách hàng có cơ hội sở hữu mẫu xe này với mức giá từ 669 triệu đồng. Không nằm ngoài cuộc đua với các đối thủ, Kia Việt Nam cũng ưu đãi đặc biệt lên đến 100 triệu cho Sorento (All New) bằng hình thức giảm giá trực tiếp, tặng bảo hiểm vật chất. Đây là mức hỗ trợ chưa từng xảy ra trong tiền lệ dành cho Kia Sorento 2021. Hiện tại, khách hàng dễ dàng sở hữu mẫu SUV mạnh mẽ, thể thao và tiện nghi này với giá ưu đãi chỉ từ 999 triệu đồng cùng gói vay trả góp lãi suất ưu đãi từ 5.9%. Ưu đãi lên đến đến 65 triệu đồng cho Kia Cerato (tương đương 100% phí trước bạ). Với lợi thế là một mẫu xe có giá hấp dẫn nhất phân khúc, Cerato liên tục ghi danh ở vị trí cao trong phân khúc sedan hạng C. Cộng thêm ưu đãi hấp dẫn tháng 7, Kia Cerato mang đến cơ hội sở hữu xe cho đông đảo khách hàng. Hiện tại, người mua chỉ cần thanh toán trước 109 triệu đồng là có thể mang xe về nhà. Cuối tháng 7, Toyota Corolla Altis đang được các đại lý giảm giá kịch sàn. Cụ thể, cả hai phiên bản Toyota Corolla Altis 1.8 E và 1.8 G đang có mức giảm tiền mặt trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua Toyota Corolla Altis trong thời điểm này còn được nhận nhiều quà tặng phụ kiện hấp dẫn (5 triệu đồng), cùng gói bảo hiểm vật chất với thời hạn 2 năm trị giá 25 triệu đồng. Tổng ưu đãi cao nhất lên tới 80 triệu đồng. Ngoài Altis, mẫu xe MPV Toyota Innova cũng đang được áp dụng ưu đãi giảm giá mạnh. Cụ thể, tại một số đại lý khu vực Hà Nội Toyota Innova E có mức giảm tiền mặt 35 triệu đồng xuống còn 715 triệu đồng, Toyota Innova G có mức giảm tiền mặt 25 triệu đồng xuống còn 840 triệu đồng, Toyota Innova Venturer và Innova V đang có mức giảm tiền mặt 20 triệu đồng xuống còn lần lượt là 867 và 969 triệu đồng. Ngoài những mẫu xe giảm sâu hơn 100 triệu nói trên, hiện mức giảm phổ biến trên thị trường đang dao động từ 30 - 80 triệu đồng. Có thể thấy, tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, động thái kích cầu của các nhà sản xuất và phân phối ô tô đang giúp giá bán lẻ của nhiều mẫu xe giảm rất mạnh so với giá niêm yết. Thị trường ô tô thời điểm này được xem là cực kỳ hấp dẫn cho những ai đang có nhu cầu mua xe mới. Video: Top xe ôtô giá dưới 600 triệu tốt nhất Việt Nam năm 2021.

