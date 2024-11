Top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 10/2024, có tới 9 xe Nhật

Trong số xe do các thành viên VAMA bán ra trong tháng 10/2024, có 30.245 du lịch, 8.290 xe thương mại và 226 xe chuyên dụng. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 4% và xe thương mại tăng 13%. Riêng xe chuyên dụng giảm 8% so với tháng 9/2024. Tuy doanh số của toàn thị trường Việt Nam đã đi lên, nhưng vẫn có những mẫu ôtô ế nhất Việt Nam với doanh số cực kém. Mẫu xe bán ế nhất thị trường Việt Nam trong tháng 10/2024 là Honda Accord. Trong tháng vừa qua, hãng Honda chỉ bán được 4 chiếc Accord cho người Việt, giảm đến 50%. Honda Accord vốn là "gương mặt thân quen" trong top 10 ôtô ế nhất thị trường vì giá bán cao, khởi điểm từ 1,319 tỷ đồng, chỉ có 1 phiên bản và đã lâu không được nâng cấp về thiết kế hay trang bị. Mẫu xe bán kém thứ hai là Toyota Alphard với doanh số dừng ở mức 16 chiếc, tăng 23%. Với giá bán khởi điểm lên đến 4,37 tỷ đồng, Alphard vốn không dành cho số đông. Do đó, việc mẫu MPV cao cấp được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này thường xuyên xuất hiện trong top 10 ôtô doanh số kém nhất thị trường trong từng tháng là điều không bất ngờ. Vị trí thứ 3 trong top 10 thuộc về một cái tên quen thuộc khác là Isuzu mu-X. Doanh số trong tháng 10/2024 của mẫu xe Nhật Bản này đạt 23 xe, giảm 36,1%. Cũng như Honda Accord và Toyota Alphard, mẫu SUV hạng trung này thường xuyên "cắm rễ" trong top 10 xe "ế" nhất thị trường. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Isuzu mu-X bán kém không phải do giá mà bắt nguồn từ thiết kế và trang bị chưa hấp dẫn. Mẫu xe quay trở lại top 10 ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng 10/2024 là Suzuki Jimny. Mẫu xe này bán ra 33 xe, giảm 43,1%. Bên cạnh giá bán cao, khởi điểm từ 789 triệu đồng, Suzuki Jimny còn có những bất lợi khác như kích thước nhỏ, trang bị tiện nghi và an toàn cơ bản. Ngoài ra, xe còn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam với số lượng giới hạn. Trong tháng 10/2024, Kia K5 một lần nữa góp mặt trong top 10 ôtô bán kém nhất toàn thị trường với doanh số chỉ đạt 37 xe, tăng 85%. Sự xuống dốc của mẫu xe Hàn Quốc này đã phần nào cho thấy phân khúc sedan hạng trung đang bị khách hàng Việt Nam "ngó lơ". Tương tự tháng 9/2024, trong tháng 10 vừa qua, Ford Explorer cũng là một trong những mẫu xe bán kém nhất toàn thị trường. Mẫu SUV cỡ lớn này bán ra 41 xe, giảm 19,6%. Trong thời gian qua, Ford Explorer đã gặp không ít khó khăn tại Việt Nam vì giá bán cao, khởi điểm từ 2,099 tỷ đồng, và sự cạnh tranh của những đối thủ mới như Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont X. Vị trí thứ 7 thuộc về Honda Civic với doanh số 51 xe, tăng trưởng đến 218,7%. Việc mẫu sedan hạng C này có mặt trong top 10 không có gì lạ vì vào cuối tháng 10/2024, xe đã được bổ sung phiên bản nâng cấp. Số lượng xe đời cũ ở đại lý không còn nhiều và tâm lý chờ phiên bản mới của người tiêu dùng đã tác động đến doanh số của Honda Civic. Đứng ngay phía sau Honda Civic là đối thủ cùng phân khúc Toyota Corolla Altis. Trong tháng 10/2024, người Việt đã mua 55 chiếc sedan hạng C này, tăng 48,6%. Cũng như sedan hạng trung, phân khúc sedan cỡ C hiện đang dần thoái trào ở thị trường Việt Nam vì người tiêu dùng ưa chuộng SUV, bán tải và MPV hơn. Mitsubishi Pajero Sport cũng là mẫu xe quay trở lại top 10 ôtô bán kém nhất thị trường. Trong tháng vừa qua, hãng Mitsubishi đã bán được 58 chiếc Pajero Sport, giảm 14,7%. Có vẻ như chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cộng thêm phiếu nhiên liệu với tổng giá trị lên tới 148 - 171 triệu đồng của hãng Mitsubishi dành cho Pajero Sport chưa đủ sức hấp dẫn với khách hàng Việt. Mẫu xe còn lại trong top 10 là Isuzu D-Max với doanh số đạt 62 xe, tăng nhẹ 1,6%. Như vậy, cả hai mẫu xe con của thương hiệu Isuzu đều xuất hiện trong top 10 này. Tương tự người anh em Mu-X, Isuzu D-Max có điểm yếu là thiết kế và trang bị thua kém các đối thủ cùng phân khúc. Tháng 11/2024 là tháng cuối cùng Nghị định giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ được áp dụng. Do đó, người tiêu dùng có thể sẽ tranh thủ mua sắm ô tô trong tháng này để được hưởng ưu đãi của Nhà nước. Thị trường ô tô trong nước cũng vì thế mà tiếp tục tăng trưởng. Video: Bỏ Everest, Fortuner..., mua Isuzu Mu-X giá rẻ chống ế, sáng suốt hay sai lầm?

