Toyota Corolla Altis lọt top xe ế nhất Việt Nam tháng 6/2024

So với tháng 5/2024, top 10 mẫu ôtô ế nhất Việt Nam trong tháng 6 đã có một số thay đổi. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự biến mất của Suzuki Ciaz. Nguyên nhân mẫu xe này "bốc hơi" khỏi top 10 không phải vì doanh số được cải thiện mà vì Suzuki Ciaz đã bị ngừng bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 5/2024. Quay trở lại top 10, mẫu ôtô bán kém nhất tại thị trường Việt trong tháng 6/2024 vừa qua là Honda Accord với doanh số đạt 8 chiếc. So với tháng 5/2024, doanh số của mẫu xe này đã tăng trưởng 100%. Tuy liên tục được hãng tặng tiền mặt lên đến 220 triệu đồng trong vài tháng trở lại đây nhưng Honda Accord vẫn chưa thể thoát được khỏi top xe ế. Tương tự Honda Accord, mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard cũng bán ra 8 chiếc trong tháng 6 vừa qua, giảm đến 57,8%. Việc Toyota Alphard xuất hiện trong top 10 này không có gì bất ngờ vì xe có giá bán lên đến 4,37 tỷ đồng nên không dành cho số đông khách hàng Việt Nam. Đứng phía sau Toyota Alphard là Suzuki Swift với doanh số chỉ đạt 9 xe, giảm 57,1%. Đây không phải là tháng đầu tiên mẫu xe nhà Suzuki lọt top 10 ôtô bán kém nhất thị trường, nhưng nó vẫn nhỉnh hơn nhiều mẫu xe Nhật khác. Vị trí tiếp theo là Toyota Corolla Altis doanh số thấp, chỉ đạt 15 xe. So với tháng liền trước, doanh số của mẫu sedan hạng C này giảm đến 57,1%. Với kết quả này, Toyota Corolla Altis nhiều khả năng sẽ tiếp tục đứng cuối cùng trong phân khúc sedan hạng C nếu xét về mặt doanh số. Bán nhỉnh hơn Toyota Corolla Altis đúng 3 xe là Isuzu mu-X. Mẫu SUV hạng trung này mang về kết quả bán hàng 18 xe trong tháng 6/2024, tăng trưởng 50%. Tuy tăng trưởng nhưng doanh số của Isuzu mu-X quá khiêm tốn nên vẫn xuất hiện trong top 10 ôtô bán kém nhất thị trường. Tiếp theo đó là Mazda6 và Kia K5 với kết quả bán hàng cùng đạt 21 xe. Nếu như Kia K5 tăng trưởng nhẹ 5% thì Mazda6 giảm đến 73%. Như vậy, phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam hiện có 4 mẫu xe thì đã có 3 đại diện lọt vào top 10 này, trừ Toyota Camry. Kết quả này phần nào cho thấy khách hàng Việt đang dần quay lưng với xe sedan hạng D. Xếp phía sau cặp đôi sedan hạng D kể trên là Suzuki XL7 với doanh số 28 xe, tăng 86,6%. Nguyên nhân khiến Suzuki XL7 sụt giảm mạnh đến vậy là vì mẫu xe này đang chờ phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam. Phiên bản mới của xe sẽ được trang bị động cơ mild hybrid. Hiện các đại lý tại Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc cho Suzuki XL7 Hybrid. Tương tự người anh em mu-X, mẫu xe bán tải Isuzu D-Max cũng là một trong những mẫu xe bán kém nhất thị trường trong tháng 6/2024. Mẫu xe bán tải này chỉ thuyết phục được 31 khách hàng, giảm 6%. Cuối cùng là Kia Soluto với doanh số đạt 45 xe, tăng trưởng 80%. Trong những tháng liền trước, mẫu sedan hạng B này cũng có mặt trong top 10 ôtô bán kém nhất thị trường. Có thể thấy giá bán thuộc hàng rẻ nhất phân khúc cũng không giúp Kia Soluto trở thành lựa chọn yêu thích của người Việt. Nhìn chung, danh sách 10 mẫu ôtô bán kém nhất Việt Nam trong tháng 6/2024 không khác biệt quá nhiều so với tháng liền trước khi những cái tên quen thuộc như Honda Accord, Isuzu mu-X, Toyota Alphard, Kia K5, Suzuki Swift và Kia Soluto vẫn xuất hiện. Video: Toyota Corolla Altis có gì cạnh tranh Mazda3 và Honda Civic?

