Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2023 - Mazda CX-5 bứt phá

Sau khi ra mắt phiên bản mới vào tháng 7 vừa qua, Mazda CX-5 đã cho thấy độ “hot hit” của mình khi vượt qua Mitsubishi Xpander để dành ngôi vị quán quân. Đáng chú ý, trong tháng vừa qua hai đại diện của VinFast đã bất ngờ “bốc hơi” khỏi top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2023. Mazda CX-5: 1.725 xe

Tháng 8/2023 vừa qua, doanh số Mazda CX-5 tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước và đã vượt qua nhiều tên tuổi đình đám để vươn lên vị trí dẫn đầu xe bán chạy nhất Việt Nam. Cụ thể, đã có 1.725 chiếc CX-5 được giao tới tay khách hàng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, doanh số cộng dồn của Mazda CX-5 đã lên tới 8.813 xe. Mitsubishi Xpander: 1.701 xe

Doanh số giảm gần 1000 xe so với tháng trước đã khiến Mitsubishi Xpander tụt xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất tháng. Cụ thể, trong tháng 8 vừa qua, mẫu MPV đến từ Nhật Bản này có doanh số đạt 1.701 xe giảm 885 xe so với tháng 7). Lũy kế 8 tháng năm 2023, mẫu xe này có doanh số đạt 12.269 xe. Đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Toyota Corolla Cross: 1.694 xe

Xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng là Toyota Corolla Cross với doanh số đạt 1.694 xe, tăng 569 xe so với tháng 7. Tổng cộng 8 tháng đầu năm, Toyota Corolla Cross bán được 9.160 chiếc. Hiện tại, Toyota Corolla Cross đang được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 755 - 955 triệu đồng. Ford Ranger: 1.113 xe

Đứng ở vị trí thứ 4 là “vua bán tải” Ford Ranger với doanh số đạt 1.113 xe. Tổng cộng, trong 8 tháng qua, đã có 9.888 xe được bán ra trên thị trường. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak đi kèm mức giá dao động từ 659 - 965 triệu đồng. Kia Sonet: 1.065 xe

Một mẫu xe khác của nhà Kia tiếp tục duy trì doanh số cao trong tháng 8 với 1.065 chiếc bán ra, tăng nhẹ 35 xe so với tháng trước. Cộng dồn trong 8 tháng đầu năm, mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ của Kia bán ra tổng số 6.531 chiếc. Hiện, Sonet được phân phối với 4 phiên bản bao gồm 1 bản số sàn và 3 bản số tự động, giá bán dao động từ 499 - 609 triệu đồng. Hyundai Accent: 1.002 xe Mẫu sedan cỡ B của Hyundai đạt doanh số 1.002 xe trong tháng 8/2023. Lũy kế 8 tháng qua, có 9.829 xe Hyundai Accent được bàn giao tới tay khách hàng. Hyundai Accent hiện được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 426 - 542 triệu đồng. Kia Seltos: 969 xe

Tháng 8/2023, Kia Seltos vẫn thành công khi bán được 969 xe, giúp mẫu SUV cỡ B từng bước thăng hạng so với tháng 7. Tổng cộng trong 8 tháng qua, Seltos bán ra được 5.178 chiếc. Hiện, Kia Seltos vẫn được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, đi cùng mức giá dao động từ 599 - 699 triệu đồng. Ford Everest: 668 xe

Với 668 chiếc được bán ra, Ford Everest đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng xe bán chạy. Tổng cộng 8 tháng qua, đã có 5.930 xe Ford Everest được bàn giao đến tay khách hàng. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,099-1,452 tỷ đồng. Mazda3: 560 xe Mặc dù kết quả không quá “đột phá” nhưng cũng vừa đủ để Mazda3 góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng với vị trí thứ 9. Kết thúc tháng 8, mẫu xe này ghi nhận doanh số đạt 560 xe. Lũy kế 8 tháng năm 2023, có 3.696 xe Mazda3 được bàn giao tới khách hàng. Hiện Mazda3 được phân phối với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, giá bán dao động từ 699 - 789 triệu đồng. Honda CR-V: 519 xe Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng là đại diện đến từ thương hiệu Honda với doanh số 519 xe. Trong vài tháng gần đây, Honda CR-V liên tục nhận được ưu đãi từ đại lý, cùng với đó là hỗ trợ 50 % lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Điều này phần nào giúp doanh số của xe tăng đáng kể. Hiện xe đang được phân phối với 4 phiên bản, giá xe dao động từ 998 triệu - 1,138 tỷ đồng. Video: Xem trước Mazda CX-5 mới sắp bán tại Việt Nam.

