Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2022 - MPV giá rẻ lên ngôi

Doanh số 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2022 vừa qua đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh của nhiều mẫu xe và thứ hạng bán chạy nhất cũng đã có sự thay đổi. Theo đó, Mitsubishi Xpander vượt qua nhiều đối thủ vươn lên vị trí dẫn đầu, hay VinFats Lux A2.0 bất ngờ lọt Top xe bán chạy nhất. Trong khi đó, những cái tên quen thuộc như Kia Seltos, Mazda CX-5 hay Kia Sonet, VinFast Fadil hay Hyundai Grand i10… đã không còn góp mặt sau nhiều tháng "thường trực" trong top 10 xe ôtô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Sức ép từ 2 đối thủ mới là Toyota Avanza Premio và Toyota Veloz Cross dường như chưa đủ để soán ngôi Xpander trong phân khúc. Doanh số tháng 7 của mẫu MPV này thậm chí còn lớn hơn 2 đối thủ cộng lại đạt 2.771 xe. Mitsubishi Xpander 2022 mới hiện có 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Premium và Cross, giá bán từ 555-688 triệu đồng. Trong tháng 7, doanh số của Hyundai Accent đạt 1.423 xe, tăng 337 xe so với tháng trước (1.086 xe). Với kết quả này, mẫu xe của Hyundai tăng thêm 2 bậc lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, đồng thời giữ vị trí ngồi đầu phân khúc xe sedan hạng B tại Việt Nam. Dù chỉ mới ra mắt người dùng Việt vào cuối tháng 3/2022, Toyota Veloz Cross đã lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Bằng chứng là trong tháng 7 lượng xe bán ra của của Veloz Cross đạt 1.395 xe bán ra, giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Mới đây, rộ thông tin Toyota Veloz Cross sẽ sớm được chuyển sang lắp ráp trong nước. Với doanh số tháng 7 đạt 1.306 xe, Ford Ranger đứng ở vị trí thứ 4. Mức doanh số này giảm nhẹ 105 xe so với tháng 6. Thế hệ hiện hành của Ford Ranger được phân phối với 5 phiên bản (trừ bản Raptor), giá bán 616-925 triệu đồng. Theo một số nguồn tin, Ford Ranger 2023 sẽ được ra mắt vào ngày 26/8 tới đây. Sau một tháng rời khỏi Top 10 xe bán chạy nhất tháng, doanh số bán ra của Toyota Vios trong tháng 7 đã tăng gần 500 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp Vios đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Đáng chú ý, trong tháng 7 vừa qua, VinFast Lux A2.0 cũng bất ngờ góp mặt ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy của tháng với doanh số 1.085 xe được bán ra thị trường. Có được doanh số này nhờ vào việc các đại lý VinFast áp dụng cùng lúc 3 voucher dành riêng cho khách hàng mua xe Lux A2.0 trong tháng 7 vừa qua. Tháng 7/2022 vừa qua, Hyundai SantaFe bán ra 1.014 xe, tăng gần 600 xe so với tháng 6. Với kết quả này giúp cho Santa Fe trở lại vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Hyundai SantaFe thế hệ mới ra mắt vào tháng 5/2021 và được TC Motor lắp ráp trong nước. Hyundai Creta là mẫu xe thứ 3 của thường hiệu Hàn Quốc góp mặt trong Top 10 xe bán chạy của tháng. Trong tháng 7/2022, mẫu xe mới của Hyundai Thành Công đạt 978 xe, tăng hơn 100 xe so với doanh số của tháng trước. Hyundai Creta vừa được Hyundai Thành Công ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Với doanh số 889 xe được bán ra trong tháng 6, Toyota Corolla Cross đứng ở vị tí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Mức doanh số này giảm hơn 50 xe so với tháng trước, điều này khiến cho Toyota Corolla Cross tụt xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn trở thành chiếc xe bán chạy nhất phân khúc SUV hạng B trong tháng 6/2022. Kia Carnival tiếp tục là cái tên gây nhiều bất ngờ của thương hiệu Hàn Quốc. Đây là lần thứ 2 mẫu xe MPV cỡ lớn của Kia góp mặt trong danh sách với doanh số bán ra đạt 843 chiếc. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe duy nhất của Kia góp mặt trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất tháng 7/2022. Video: Vì sao xe MPV được nhiều người Việt lựa chọn?

