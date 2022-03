Top 10 xe ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 2/2022

Dựa trên số liệu bán hàng tháng 2/2022 do TC Motor, VinFast và VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam) vừa công bố, Top 10 xe bán chạy nhất tiếp tục có sự xáo trộn lớn. Về xuất xứ, xe Hàn vẫn đang chiếm ưu thế tại thị trường Việt với doanh số cao kể từ đầu năm nay. Không còn duy trì phong độ tăng trưởng doanh số ấn tượng như những tháng cuối năm 2021, tuy nhiên với thành tích 1.358 xe bán ra trong tháng 2/2022 - mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross vẫn xếp ở nhóm dẫn đầu trong số 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Có thể nói, với phong độ ổn định vị, Corolla Cross sẽ dần thay thế Toyota Vios, trở thành con “át chủ bài” của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Kể từ khi ra mắt thị trường từ 22/7/2020 đến nay, Kia Seltos luôn được đánh giá là mẫu xe có sức hút khá lớn đối với khách hàng và luôn vượt mặt những cái tên trong cùng phân khúc như Hyundai Kona hay Honda HR-V. Với doanh số 1.255 xe bán ra trong tháng 2/2022 Kia Seltos đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, dù liên tục tăng giá. Trong tháng 2 vừa qua, doanh số Toyota Vios chỉ đạt 1.181 xe, giảm tới 265 xe so với doanh số tháng trước đó. Điều này khiến mẫu sedan hạng B này tụt 3 bậc trong bảng xếp hạng so với tháng trước. Sở dĩ Toyota Vios không còn được ưa chuộng như trước là bởi xe chậm cải tiến so với các đối thủ nên người dùng dần quay lưng. Là mẫu xe hạng C có doanh số ổn định nhất Việt Nam, Kia K3 thường xuyên nằm ở vị trí cao trong Top 10 xe bán chạy và tháng 2/2022 cũng không ngoại lệ khi đã có 1.134 xe được giao đến tay khách hàng. Với doanh số này đã giúp K3 tăng lên 5 bậc và đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng và bỏ xa các đối thủ như Mazda3, Hyundai Elantra. So với 1.216 xe bán ra trong tháng 1/2022, Mazda CX-5 đã giảm 162 xe so với tháng trước. Thế nhưng kết quả này vẫn giúp Mazda duy trì ở vị trí thứ 6 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tại Việt Nam, Mazda CX-5 được phân phối 7 phiên bản với giá bán từ 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 6 là Hyundai Accent với 1,001 chiếc xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 2 vừa qua. Cộng dồn 2 tháng đầu năm đến tay đã có 3,399 xe được bán ra thị trường. Hyundai Accent vừa có bản cập nhật giữa vòng đời vào tháng cuối năm 2020. Với những thay đổi ở thế hệ mới, doanh số Hyundai Accent vẫn được giữ vững. Về phía Hyundai Grand i10, kết thúc tháng 2 mẫu xe này đã bán được 987 xe, tăng 77 xe so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe duy nhất có mức tăng trưởng dương trong tháng, điều này cũng khiến cho mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc quay trở lại Top 10 và đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Mitsubishi Xpander trong tháng 1/2022 bán ra được 828 xe, giảm 591 xe so với tháng trước, tương ứng giảm 41%. Tuy vậy, kết quả này vẫn giúp Xpander vẫn đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, đồng thời vẫn dẫn đầu tuyệt đối trong phân khúc xe MPV tại Việt Nam. Đứng vị trí thứ thứ 9 trong bảng xếp hạng thuộc về KIA Carnival (Kia Sedona) với doanh số đạt được 802 xe được giao đến tay khách hàng. So với thế hệ cũ, Kia Carnival thế hệ mới mang phong cách SUV đô thị cá tính, đồng thời được “chất” thêm hàng tá công nghệ hiện đại, chính điều này đã giúp Carnival dễ dàng chinh phục khách hàng Việt. Tháng 2/2022 vừa qua, Hyundai SantaFe bán ra 793 chiếc, giảm 27,5% so với tháng 1. Tuy vậy, do các mẫu xe khác bị giảm doanh số quá sâu nên mẫu xe 7 chỗ này vẫn góp mặt trong top ở vị trí cuối cùng. SantaFe là cái tên thứ 3 của thương hiệu Hyundai có mặt trong danh sách này. Video: Những mẫu xe sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm 2022.

