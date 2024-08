Mitsubishi Xforce lần đầu "lên đỉnh" top ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) và VinFast cho thấy, thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 7/2024 tiếp tục ghi nhận doanh số tăng trưởng cao hơn so với tháng trước đó. Đáng chú ý, Mitsubishi Xforce dẫn đầu Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2024. 1. Mitsubsihi Xforce: 1.748 xe

Trong tháng 7, Mitsubsihi Xforce đã bán được tổng cộng 1.748 xe, tăng 84% so với tháng trước. Với kết quả này, Mitsubishi Xforce trở thành mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 7/2024. Tổng doanh số bán bán ra từ đầu năm cho đến hiện tại của Mitsubishi Xforce là 5.638 xe. Xforce được nhập khẩu từ Indonesia với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate, giá từ 599-705 triệu đồng. 2. Toyota Vios: 1.745 xe

Với doanh số đạt 1.745 xe, tăng gần 1.000 xe so với tháng trước, Toyota Vios đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và tăng 6 bậc so với tháng trước. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, Toyota Vios bán được 5.960 xe. Vios hiện đang bán tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp nhẹ từ tháng 05/2023. Xe có giá dao động từ 458 - 545 triệu đồng cho 3 phiên bản (bao gồm E MT, E CVT và G CVT. 3. Mitsubishi Xpander: 1.492 xe

Mitsubishi Xpander đứng ở vị trí thư 3 với doanh số 1.492 xe bán ra, tăng 20% so với tháng trước đó. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay Mitsubishi Xpander bán được 9.265 xe. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Xpander có mặt tại Việt Nam từ tháng 06/2022 với 4 phiên bản: MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Giá niêm yết dao động từ 560 - 698 triệu đồng. 4. Ford Ranger: 1.276 xe

Tháng 7 vừa qua, Ford Ranger bán được 1.276 xe, giảm 12% so với tháng trước. Kết quả này khiến Ranger tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Ford Ranger bán được 9.019 xe. Ford Ranger hiện đang được phân phối 6 phiên bản tại Việt Nam, bao gồm: XL, XLS, Sport, Wildtrak, Stormtrak và Raptor. Giá bán dao động từ 659 triệu - 1,299 tỷ đồng. 5. Toyota Yaris Cross: 1.242 xe

Toyota Yaris Cross bán được 1.242 xe trong tháng 7/2024, tăng 53% so với tháng trước. Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2024, Toyota Việt Nam bán được 4.992 xe Yaris Cross. Yaris Cross là mẫu B-SUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Indonesia vào cuối tháng 9/2023. Xe có 2 phiên bản cùng giá bán dao động từ 730-838 triệu đồng. 6. Mazda CX-5: 1.044 xe



Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam có doanh số trong tháng 7 là 1.044 xe, giảm 17% so với tháng 6 (1.259 xe) và đứng ở vị trí thứ 6 trong Top xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2024, CX-5 bán được 6.314 xe. Mazda CX-5 được nâng cấp nhẹ vào đầu tháng 07/2023. Xe hiện có 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium với giá bán dao động từ 749 - 829 triệu đồng. 7. Hyundai Accent: 985 xe

Mẫu sedan của Hyundai đạt doanh số trong tháng 7/2024 là 985 xe, tăng 1,7% so với tháng 6 (968 xe) và tụt xuống vị trí thứ 7 trong Top xe bán chạy. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, đã có 5.973 xe Hyundai Accent được bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Accent thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam tháng 5/2024. Xe được phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 439 đến 569 triệu đồng. 8. Ford Everest: 951 xe

Với 951 xe được bán ra, Ford Everest có doanh tăng 15% so với tháng 6 (với 830 xe) và đứng ở vị trí thư 8 trong danh sách. Trong 7 tháng đầu năm, đã có 5.393 xe Ford Everest đến tay khách hàng. Everest có 6 phiên bản bao gồm: Ambiente, Sport, Titanium, Everest Titanium+, Wildtrak và Platinum. Giá các phiên bản từ 1,099-1,545 tỷ đồng. 9. Toyota Veloz Cross: 766 xe

Kết thúc tháng 7/2024, Toyota Veloz Cross đạt doanh số 766 xe, 14% so với tháng trước (670 xe). Kết quả này giúp Veloz Cross trở lại với top 10 ở vị trí thứ 9. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, Toyota Veloz Cross bán được 3.533 xe. Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện được phân phối chính hãng 2 phiên bản với giá bán dao động từ 638 - 660 triệu đồng. 10. Honda City: 744 xe

Tháng 7 vừa qua, mẫu xe Honda City bán ra được 744 xe, tăng 68% so với tháng 6 (443 xe và góp mặt ở vị trí cuối cùng trong top 10. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, có tổng cộng 4.060 xe City bán ra thị trường. Honda City hiện có 3 phiên bản, lắp ráp tại Việt Nam, có giá 529 - 599 triệu đồng. Video: Mitsubishi Xforce thống trị phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.

