Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2024, Mitsubishi Xforce gây sốc

Mitsubishi Xpander: 1.582 xe

Với 1.582 xe giao đến tay khách hàng trong tháng 3 vừa qua, thứ hạng của Mitsubishi Xpander trong Top xe bán chạy nhất Việt Nam đã được tăng thêm 1 bậc, từ vị trí thứ 2 vươn lên dẫn đầu toàn thị trường. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, Xpander đã bán được 3.508 xe ra thị trường. Xe hiện đang được phân phối 4 phiên bản tại Việt Nam bao gồm MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L. Ford Ranger: 1.539 xe

Đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất thị trường chính là mẫu bán tải Ford Ranger với doanh số đạt 1.539 xe bán ra. So với tháng trước, doanh số mẫu bán tải đến từ Mỹ đã tăng 659 xe. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, Ford Việt Nam bán ra 3.562 chiếc Ranger và dẫn đầu toàn thị trường. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. Giá bán của các phiên bản dao động từ 659-965 triệu đồng. Riêng mẫu cao cấp nhất Ranger Raptor nhập khẩu từ Thái Lan và được bán với giá 1,299 tỷ đồng. Mitsubishi Xforce: 1.334 xe

Vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2024 là Mitsubishi Xforce. Kết thúc tháng, đã có 1.334 xe Xforce bán ra thị trường. Xforce là tân binh "trẻ" nhất trong danh sách các xe bán chạy tháng 3/2024. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce 2024 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản cùng mức giá dao động từ 599 – 680 triệu đồng. Trước đó, 3 phiên bản này có giá bán lần lượt là 620 triệu đồng, 660 triệu đồng, 699 triệu đồng. Riêng phiên bản cao cấp nhất Ultimate, nhà sản xuất chưa công bố giá bán. Như vậy, so với giá niêm yết, giá bán đặc biệt của Mitsubishi Xforce đã giảm từ 19 - 21 triệu đồng, tùy theo phiên bản. Honda City: 1.043 xe

Tiếp tục đóng vai trò chủ lực của nhà Honda, mẫu sedan City đã bán được 1.043 xe trong tháng 3/2024, tăng 63% so với tháng liền trước. Sự tăng trưởng trên có được là nhờ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ 100% và giảm giá 30 triệu cho các mẫu City có số VIN 2023 của Honda. Ước tính tổng ưu đãi lên tới 90 triệu đồng giúp Honda City trở thành một trong những mẫu sedan hạng B có mức giá rẻ nhất phân khúc ở thời điểm hiện tại (469- 559 triệu đồng). Hyundai Accent: 967 xe

Hyundai Accent xếp thứ 5 trong bước chạy đà doanh số trên thị trường ôtô Việt Nam tháng 3/2024. Lượng tiêu thụ Hyundai Accent đạt 967 xe, tăng hơn 600 so với tháng trước. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay Hyundai Accent đã có 2.248 xe được bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc Sedan cỡ B. Hyundai Accent tại Việt Nam hiện được Liên doanh Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng. Toyota Vios: 934 xe

Sau 1 tháng vắng bóng, Toyota Vios trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh số 934 xe bán ra trong tháng 3 vừa qua. Cộng dồng doanh số từ đầu năm đến nay, Vios đã bán được 1.757 xe. Đầu tháng 3/2024, Toyota Việt Nam công bố chính sách giá mới đầy hấp dẫn dành cho mẫu xe Vios với mức giảm từ 21 – 47 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Mức giá mới chỉ từ 458 triệu đồng giúp Toyota Vios khuấy đảo không chỉ phân khúc sedan hạng B mà còn “phả hơi nóng” đến phân khúc hạng A phía dưới. Đây cũng là cơ hội khó có thể bỏ qua với nhóm khách hàng đang quan tâm Vios, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. Mazda CX-5: 912 xe

Kết thúc tháng 3/2024, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 912 xe, tăng 312 xe so với tháng trước (600 xe). Tổng doanh số từ đầu năm 2024 đến nay đạt 2.319 xe. Mazda CX-5 đã được giới thiệu bản nâng cấp tại Việt Nam vào đầu tháng 07/2023, gồm 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Giá bán từ 759 - 839 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản cao cấp Premium còn có thêm lựa chọn gói Sport và Exclusive với giá cao hơn lần lượt 20 triệu và 40 triệu đồng. Ford Everest: 899 xe

Doanh số tháng vừa qua của Everest đạt 899 xe, tăng 548 so với tháng 3 (351 xe). Với kết quả này, Ford Everest tiếp tục có mặt trong top 10 với vị trí thứ 7 tương tự như tháng trước. Cộng dồn trong năm 2024, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 2.035 xe Ford Everest, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D. Kể từ khi bước sang thế hệ mới, Ford Everest đã tạo được sức hút đáng nể khi liên tục có doanh số ấn tượng. Ford Everest đời mới có thiết kế vuông vức, nam tính và nội thất với nhiều tiện nghi chất lượng để khiến người dùng phải xuống tiền. Ford Everest được làm mới vào tháng 7/2022 và đang được bán với 5 phiên bản, giá dao động 1,099-1,499 tỷ đồng. Honda HR-V: 759 xe

Đây là lần thứ 2, mẫu Crossover cỡ nhỏ Honda HR-V góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam với 759 xe bán ra, tăng gần 500 xe so với tháng trước. Mẫu xe Honda HR-V phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán từ 699 - 871 triệu đồng. 10. Kia Sonet: 751 xe

Mẫu SUV đô thị của Kia đang tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam nhờ kiểu dáng thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị tính năng và giá bán khá cạnh tranh. Tháng 3/2024, Kia đã bán ra thị trường 751 xe Sonet. Sau nhiều đợt điều chỉnh, Kia Sonet hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, giá từ 519 - 574 triệu đồng. Video: Đánh giá Mitsubishi Xforce 2024 tại Việt Nam.

