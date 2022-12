Top 3 mẫu xe ôtô cũ được tìm mua nhiều nhất cuối năm 2022

Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua xe mới cũng như ôtô đã qua sử dụng của của người tiêu dùng thường tăng cao. Trong rất nhiều mẫu xe ôtô cũ trên thị trường Việt, có một số mẫu xe luôn được người dùng săn đón hơn cả vì chúng có thiết kế ưa nhìn, khả năng vận hành bền bỉ hoặc động cơ tiết kiệm nhiên liệu.

Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi điểm qua 3 mẫu xe ôtô cũ đang được người tiêu dùng săn lùng nhiều nhất trong dịp cuối năm 2022. VinFast Fadil: Từ 300 triệu đồng Ở thời điểm hiện tại, thị trường xe ôtô đã qua sử dụng trong tầm giá 300 triệu khó có lựa chọn nào vượt trội hơn so với VinFast Fadil. Mẫu xe hạng A của VinFast được đánh giá cao nhờ động cơ khỏe, đầm chắc, cảm giác lái tốt nhất phân khúc, lốp to bám đường, chi phí bảo dưỡng thấp… Trong tầm giá 300 triệu đồng, VinFast Fadil cũ là mẫu xe được rất được ưa chuộng.

Ngoài ra, Fadil còn được đánh giá cao về mức độ an toàn. Xe được trang bị mọi tính năng an toàn cơ bản như 2 túi khí, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật, cảnh báo thắt dây an toàn 2 hàng ghế, căng đai khẩn cấp hàng ghế trước và móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX.

Những ưu điểm trên khiến cho Fadil cũ luôn được săn lùng bất chấp việc mẫu xe này đã bị VinFast "khai tử". VinFast Fadil cũ được đánh giá là phù hợp cho cả mục đích phục vụ gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Dẫu vậy, trước khi “xuống tiền” cho Fadil, bạn cần lưu ý một số nhược điểm của mẫu xe này như hàng ghế sau hơi chật, tựa lưng của ghế sau cũng khá đứng. Ngoài ra, xe cũng chỉ có điều hòa chỉnh cơ và không có màn hình giải trí.

Mitsubishi Xpander: Từ 500 triệu đồng

Từ khi ra mắt vào năm 2018 đến nay, Mitsubishi Xpander đã liên tục “làm mưa làm gió”, khuấy đảo thị trường xe Việt Nam. Thành công ngoài sức tưởng tượng của Xpander đã khiến Toyota Innova dần dần bị rơi vào quên lãng. Trên thị trường xe cũ Việt Nam , Xpander cũng là mẫu xe đang được săn lùng nhiều nhất. Mẫu MPV của Mitsubishi sở hữu quá nhiều ưu điểm mà người dùng Việt ưa thích như nội thất 7 chỗ ngồi rộng rãi, ngoại hình bắt mắt, gầm cao, động cơ vận hành ổn định, tiêu thụ ít nhiên liệu…

Mitsubishi Xpander không chỉ bán chạy trên thị trường xe mới mà còn rất được người mua ôtô cũ quan tâm. Với tài chính từ 500 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng mua được Mitsubishi Xpander cũ đời 2019 phiên bản số tự động. Nếu mua Mitsubishi Xpander cũ đời 2019 phiên bản số sàn, bạn sẽ chỉ phải bỏ ra số tiền từ 470 triệu đồng. Với số tiền từ 590 triệu đến dưới 650 triệu đồng, bạn thậm chí còn có thể mua Mitsubishi Xpander Cross với thiết kế mạnh mẽ hơn, gầm cao hơn và nhiều trang bị hơn so với Xpander thường.

Hyundai SantaFe: Từ 700 triệu đồng Không ngoa khi nói SantaFe chính là mẫu xe giúp người tiêu dùng Việt có cái nhìn cởi mở hơn với các mẫu xe của Hyundai nói riêng và xe Hàn Quốc nói chung. Hyundai SantaFe thuyết phục khách hàng bằng chất lượng, động cơ bền bỉ, vận hành mạnh mẽ và trang bị ngập tràn trong tầm giá. SantaFe có hai phiên bản động cơ sử dụng nhiên liệu xăng và dầu. Trong đó, bản máy dầu được đánh giá cao hơn nhờ khả năng tiết kiệm và mạnh mẽ. Ngoài ra, SantaFe còn ghi điểm ở hệ thống lái phản hồi tốt, hệ thống treo êm ái, kiểu dáng ít bị lỗi thời, nội thất rộng rãi và các trang bị chuẩn mực.