BMW X5 M chạm mốc 800 mã lực sau khi G Power "dao kéo"

Tuy nhiên, hãng độ G-Power đặc biệt thích nâng cấp, tăng cường sức mạnh và phong cách trên những mẫu xe vốn đã mạnh mẽ. Một trong những dự án độ mới nhất của đơn vị này chính là BMW X5 M Typhoon S 2023 mới, mang đến cho chiếc SUV Đức một diện mạo khác biệt và khả năng vận hành uy lực hơn nhiều so với nguyên bản. X5 M tiêu chuẩn có khả năng sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 749 Nm. Phiên bản cao cấp hơn Competition có thể tạo ra công suất 617 mã lực. Nhưng tất cả những con số đó vẫn thấp hơn nhiều so với những gì G-Power độ BMW X5 M. Động cơ V8 4,4 lít tăng áp kép của mẫu X5 M Typhoon S được gia tăng công suất lên đến 800 mã lực. G-Power đạt được con số sức mạnh khủng khiếp này nhờ hàng loạt nâng cấp về hệ thống truyền động. Một trong những cải tiến đáng kể nhất là bộ tăng áp lớn hơn, giúp tăng áp suất. Các tuabin lớn hơn có máy nén, bánh tuabin và vỏ lớn hơn. Ống xả bằng thép không gỉ kết nối với ống xả G-Power cũng giúp tăng công suất, giảm nhiệt độ khí thải và áp suất ngược của khí thải. G-Power hoàn thiện hệ thống với ống xả phủ carbon. G-Power kết hợp sức mạnh bổ sung của Typhoon với một số chi tiết nâng cấp ở bên ngoài xe. Chiếc SUV công suất cao có bộ khí động học carbon chín mảnh do hãng độ tự thiết kế, bổ sung thêm một cánh gió trước mới, phần mở rộng vòm bánh xe, ốp sườn, bộ khuếch tán phía sau và cánh gió sau. G-Power cũng nâng cấp mâm xe lên bộ mâm Hurricane RR 23 inch, trong khi lò xo cuộn có thể điều chỉnh độ cao sẽ hạ thấp chiếc SUV lần lượt 40 và 45 mm ở phía trước và phía sau. Điều này thay đổi hoàn toàn diện mạo của chiếc SUV. Trong quá khứ, G-Power đã từng ra mắt các mẫu X5 M và X6 M Typhoon cách đây hơn một thập kỷ. Phiên bản BMW X5 M Typhoon S mới nhất sử dụng lại tên gọi cũ nhằm gợi nhớ đến các dự án đầy ấn tượng trước đây, đồng thời mang đến một mẫu xe có công suất mạnh mẽ, diện mạo dữ dằn và kết quả là người đam mê xe Đức hiệu năng cao từ nay có thêm một sự lựa chọn thú vị hơn. Video: Xem bản độ BMW X5 siêu mạnh, siêu khủng.

Tuy nhiên, hãng độ G-Power đặc biệt thích nâng cấp, tăng cường sức mạnh và phong cách trên những mẫu xe vốn đã mạnh mẽ. Một trong những dự án độ mới nhất của đơn vị này chính là BMW X5 M Typhoon S 2023 mới, mang đến cho chiếc SUV Đức một diện mạo khác biệt và khả năng vận hành uy lực hơn nhiều so với nguyên bản. X5 M tiêu chuẩn có khả năng sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 749 Nm. Phiên bản cao cấp hơn Competition có thể tạo ra công suất 617 mã lực. Nhưng tất cả những con số đó vẫn thấp hơn nhiều so với những gì G-Power độ BMW X5 M. Động cơ V8 4,4 lít tăng áp kép của mẫu X5 M Typhoon S được gia tăng công suất lên đến 800 mã lực. G-Power đạt được con số sức mạnh khủng khiếp này nhờ hàng loạt nâng cấp về hệ thống truyền động. Một trong những cải tiến đáng kể nhất là bộ tăng áp lớn hơn, giúp tăng áp suất. Các tuabin lớn hơn có máy nén, bánh tuabin và vỏ lớn hơn. Ống xả bằng thép không gỉ kết nối với ống xả G-Power cũng giúp tăng công suất, giảm nhiệt độ khí thải và áp suất ngược của khí thải. G-Power hoàn thiện hệ thống với ống xả phủ carbon. G-Power kết hợp sức mạnh bổ sung của Typhoon với một số chi tiết nâng cấp ở bên ngoài xe. Chiếc SUV công suất cao có bộ khí động học carbon chín mảnh do hãng độ tự thiết kế, bổ sung thêm một cánh gió trước mới, phần mở rộng vòm bánh xe, ốp sườn, bộ khuếch tán phía sau và cánh gió sau. G-Power cũng nâng cấp mâm xe lên bộ mâm Hurricane RR 23 inch, trong khi lò xo cuộn có thể điều chỉnh độ cao sẽ hạ thấp chiếc SUV lần lượt 40 và 45 mm ở phía trước và phía sau. Điều này thay đổi hoàn toàn diện mạo của chiếc SUV. Trong quá khứ, G-Power đã từng ra mắt các mẫu X5 M và X6 M Typhoon cách đây hơn một thập kỷ. Phiên bản BMW X5 M Typhoon S mới nhất sử dụng lại tên gọi cũ nhằm gợi nhớ đến các dự án đầy ấn tượng trước đây, đồng thời mang đến một mẫu xe có công suất mạnh mẽ, diện mạo dữ dằn và kết quả là người đam mê xe Đức hiệu năng cao từ nay có thêm một sự lựa chọn thú vị hơn. Video: Xem bản độ BMW X5 siêu mạnh, siêu khủng.