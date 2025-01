Xem chi tiết Rolls-Royce Ghost Extended Series II “The Encounter”

Như đúng cái tên Rolls-Royce Ghost Extended Series II The Encounter mới – “cuộc gặp mặt”, mẫu xe được thiết kế nhằm kỷ niệm 120 năm kể từ lần đầu hai vị sáng lập thương hiệu, Charles Stewart Rolls và Frederick Henry Royce, gặp nhau vào ngày 4/5/1904. Chiếc sedan siêu sang Rolls-Royce Ghost này sở hữu ngoại thất màu tím Twilight Purple. Các chi tiết trên xe đều gợi nhớ đến những kỷ niệm về ngày gặp mặt đầu tiên từ chữ ký của hai nhà sáng lập được khắc trên trụ C hai bên, hay ngày lịch sử khi họ gặp nhau được sơn trên đường viền coachline và chữ cái đầu viết tắt tên họ được thêu trên tựa đầu ghế ngồi bên trong xe. Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Extended Series II "The Encounter" vẫn sở hữu thiết kế đặc trưng của hãng xe sang Anh quốc nhưng phiên bản đặc biệt này lại có cụm đèn hậu được thiết kế mới, bao gồm hai dải đèn LED dọc bố trí hài hòa hơn với các bề mặt xung quanh. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ Spectre bên cạnh các chi tiết mạ crôm viền cong mềm mại. Ghost Extended có chiều dài cơ sở tăng 170 mm giúp cho không gian bên trong khoang cabin rộng rãi và thoáng đãng hơn so với bản tiêu chuẩn. Nội thất của xe được bọc bằng da màu Seashell kết hợp cùng ốp gỗ với bề mặt nhám cổ điển. Bảng đồng hồ kỹ thuật số cũng được cá nhân hóa màu tím Amethyst Purple. Ghế ngồi trên xe đều được bọc bằng vải sợi Duality Twill đi cùng các họa tiết Duality đặc trưng. Hàng ghế “chủ tịch” phía sau được trang bị các tiện ích cao cấp như: hệ thống giải trí với màn hình, hệ thống Bespoke Audio 18 loa công suất 1.400 W, tủ làm mát champagne… Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Ghost Extended Series II bản đặc biệt vẫn là động cơ V12 twin-turbo dung tích 6.75L, công suất tối đa 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số 8 cấp tự động của ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có chức năng đánh lái bánh sau, hệ thống treo Planar có thể quét mặt đường… Hiện giá xe Rolls-Royce Extended Series II The Encounter độc bản này. Tại Mỹ, Rolls-Royce Ghost Series II bản tiêu chuẩn có giá từ 355.000 USD (tương đương 9,011 tỷ đồng). Video: Rolls-Royce Ghost Extended Series II “The Encounter” độc bản.

