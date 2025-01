Loạt ôtô mới về Việt Nam năm 2025, từ 150 triệu - hơn 2 tỷ

Mở hàng cho loạt ôtô mới về Việt Nam năm 2025 là thương hiệu xe sang logo 4 vòng tròn. Cụ thể Audi Việt Nam thông báo ra mắt mẫu sedan hạng sang A6 tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ phiên bản S line 40 TFSI được giới thiệu đầu tiên và bắt đầu mở bán từ đầu năm 2025. Giá khởi điểm của phiên bản này là 2,299 tỷ đồng. Một số đại diện cùng tầm giá có thể kể đến như BMW 5 Series M Sport (2,169 tỷ), Mercedes-Benz E 200 Exclusive (2,222 tỷ) hay Volvo S90 Ultra (2,269 tỷ đồng). Zeekr X là mẫu SUV đầu tiên được Tasco xác nhận sẽ mang về Việt Nam trong thời gian tới. Xe được định vị ở nhóm SUV cỡ C, chưa rõ liệu Tasco sẽ phân phối biến thể 4 hay 5 chỗ ngồi tương tự bản hiện hành ở Trung Quốc. Zeekr 001 sắp về Việt Nam là mẫu SUV cỡ B được Tasco thông báo sẽ về cùng với chiếc X. Đây là mẫu xe có thiết kế khá tương đồng với những chiếc Lynk & Co cũng thuộc Geely. Tại Trung Quốc, giá của 001 khoảng 37.815-46.250 USD.MPV Zeekr 009 hạng sang nhiều khả năng sẽ được mang về Việt Nam. Đây là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi được bán với nhiều tùy chọn cấu hình chỗ ngồi, bao gồm 4,6 và 7 ghế. Khi về Việt Nam, 009 sẽ cạnh tranh cùng GAC M8, Kia Carnival hay Volkswagen Viloran. Geely Coolray được xác nhận sẽ bán tại Việt Nam vào năm sau. Xe được định vị ở nhóm SUV cỡ B, cạnh tranh cùng nhiều cái tên "ăn khách" như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Lynk & co 06, Omoda C5. Geleximco và Chery vừa thông báo kế hoạch ra mắt mẫu SUV hybrid (PHEV) vào tháng 1/2025. Đây là sản phẩm thứ 2 của tập đoàn Chery được mang về Việt Nam sau chiếc Omoda C5. Jaecoo J7 được trang bị máy xăng tăng áp 1.5L, kết hợp công nghệ Super Hybrid Technology (SHS). Hiện giá bán và số lượng phiên bản của J7 PHEV vẫn chưa được công bố. TMT Motors vừa thông báo sẽ mang 3 mẫu xe mới của SGMW về Việt Nam trong thời gian tới. Cái tên đầu tiên là Baojun E100. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe sẽ được trang bị motor điện công suất 39 mã lực, phạm vi hoạt động khoảng dưới 200 km/lần sạc. Giá bán dự kiến dưới 150 triệu đồng. Baojun Yep 2023 cũng được ra mắt cùng với chiếc E100. Xe được trang bị motor điện sản sinh công suất 67 mã lực. Bộ pin lithium lắp dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 303 km/lần sạc. Giá bán dự kiến khoảng 300 triệu đồng. Phiên bản 5 cửa của chiếc Yep là Yep Plus dự kiến mang về Việt Nam trong năm sau. Xe được trang bị motor điện đặt ở phía trước, cho công suất 103 mã lực, phạm vi hoạt động 401 km/lần sạc. Yep Plus có thể được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá dao động 409-449 triệu đồng. Bốn mẫu xe của DongFeng Motor bao gồm Box EV, E70, Mage HEV và Huge được lên kế hoạch ra mắt Việt Nam từ tháng 11 nhưng dời ngày mở bán do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Toàn bộ sản phẩm sẽ được phân phối qua Carvivu, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe Trung Quốc. Giá bán và thời gian ra mắt chính thức của 4 mẫu xe đến nay chưa được công bố. Theo một số nguồn tin, toàn bộ lô xe đầu tiên của DongFeng đã cập bến Việt Nam từ cuối tháng 12, giá bán dự kiến của Box EV cũng được tiết lộ, dao động 550 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe điện Zeekr sắp bán tại Việt Nam.

Mở hàng cho loạt ôtô mới về Việt Nam năm 2025 là thương hiệu xe sang logo 4 vòng tròn. Cụ thể Audi Việt Nam thông báo ra mắt mẫu sedan hạng sang A6 tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ phiên bản S line 40 TFSI được giới thiệu đầu tiên và bắt đầu mở bán từ đầu năm 2025. Giá khởi điểm của phiên bản này là 2,299 tỷ đồng. Một số đại diện cùng tầm giá có thể kể đến như BMW 5 Series M Sport (2,169 tỷ), Mercedes-Benz E 200 Exclusive (2,222 tỷ) hay Volvo S90 Ultra (2,269 tỷ đồng). Zeekr X là mẫu SUV đầu tiên được Tasco xác nhận sẽ mang về Việt Nam trong thời gian tới. Xe được định vị ở nhóm SUV cỡ C, chưa rõ liệu Tasco sẽ phân phối biến thể 4 hay 5 chỗ ngồi tương tự bản hiện hành ở Trung Quốc. Zeekr 001 sắp về Việt Nam là mẫu SUV cỡ B được Tasco thông báo sẽ về cùng với chiếc X. Đây là mẫu xe có thiết kế khá tương đồng với những chiếc Lynk & Co cũng thuộc Geely. Tại Trung Quốc, giá của 001 khoảng 37.815-46.250 USD. MPV Zeekr 009 hạng sang nhiều khả năng sẽ được mang về Việt Nam. Đây là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi được bán với nhiều tùy chọn cấu hình chỗ ngồi, bao gồm 4,6 và 7 ghế. Khi về Việt Nam, 009 sẽ cạnh tranh cùng GAC M8, Kia Carnival hay Volkswagen Viloran. Geely Coolray được xác nhận sẽ bán tại Việt Nam vào năm sau. Xe được định vị ở nhóm SUV cỡ B, cạnh tranh cùng nhiều cái tên "ăn khách" như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Lynk & co 06, Omoda C5. Geleximco và Chery vừa thông báo kế hoạch ra mắt mẫu SUV hybrid (PHEV) vào tháng 1/2025. Đây là sản phẩm thứ 2 của tập đoàn Chery được mang về Việt Nam sau chiếc Omoda C5. Jaecoo J7 được trang bị máy xăng tăng áp 1.5L, kết hợp công nghệ Super Hybrid Technology (SHS). Hiện giá bán và số lượng phiên bản của J7 PHEV vẫn chưa được công bố. TMT Motors vừa thông báo sẽ mang 3 mẫu xe mới của SGMW về Việt Nam trong thời gian tới. Cái tên đầu tiên là Baojun E100. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe sẽ được trang bị motor điện công suất 39 mã lực, phạm vi hoạt động khoảng dưới 200 km/lần sạc. Giá bán dự kiến dưới 150 triệu đồng. Baojun Yep 2023 cũng được ra mắt cùng với chiếc E100. Xe được trang bị motor điện sản sinh công suất 67 mã lực. Bộ pin lithium lắp dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 303 km/lần sạc. Giá bán dự kiến khoảng 300 triệu đồng. Phiên bản 5 cửa của chiếc Yep là Yep Plus dự kiến mang về Việt Nam trong năm sau. Xe được trang bị motor điện đặt ở phía trước, cho công suất 103 mã lực, phạm vi hoạt động 401 km/lần sạc. Yep Plus có thể được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá dao động 409-449 triệu đồng. Bốn mẫu xe của DongFeng Motor bao gồm Box EV, E70, Mage HEV và Huge được lên kế hoạch ra mắt Việt Nam từ tháng 11 nhưng dời ngày mở bán do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Toàn bộ sản phẩm sẽ được phân phối qua Carvivu, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe Trung Quốc. Giá bán và thời gian ra mắt chính thức của 4 mẫu xe đến nay chưa được công bố. Theo một số nguồn tin, toàn bộ lô xe đầu tiên của DongFeng đã cập bến Việt Nam từ cuối tháng 12, giá bán dự kiến của Box EV cũng được tiết lộ, dao động 550 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe điện Zeekr sắp bán tại Việt Nam.