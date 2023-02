Top 10 xe sang dành cho các đại gia muốn trải nghiệm ghế sau

10. Genesis G90

Xe Hàn và Nhật trong vài thập kỷ trước được đánh giá bảo thủ và không có sự hứng thú khi ngồi hàng ghế sau, nhưng chỉ 1 thập kỷ trở lại đây, họ đã bắt "trend" xe sang trên thế giới rất nhanh với việc tạo ra không ít mẫu xe mà không chỉ nội thất, thiết kế cũng rất sang chảnh. Vì thế, đứng thứ 10 trong top xe sang ghế sau VIP là Genesis G90 Genesis G90 có vài phiên bản nhưng để trải nghiệm cảm giác ông chủ đã nhất là G90 Limousine với hàng ghế sau chẳng khác gì 1 khách sạn 5 sao mini, nếu như Toyota Century được ví như "Rolls-Royce giá rẻ của Nhật" thì Genesis G90 Limousine phải lè "Bentley Hàn". Xe có hệ thống nước hoa với 3 mùi hương riêng biệt, rèm cửa, ghế VIP có 2 màn hình giải trí dạng cảm ứng 10,2 inch, và 1 màn hình như máy tính bảng ở giữa 2 ghế ngồi. 9. Toyota Century

"Rolls-Royce giá rẻ" của người Nhật Bản là từ vui mà giới mê xe gọi về Toyota Century, chiếc xe sang này kể từ khi ra mắt vào năm 1967 đã luôn mang tính biểu tượng của Nhật Bản và tất nhiên đã trải qua một số thay đổi đáng ngạc nhiên so với các đối thủ của nó. Kể cả ngày nay, các đường nét thẳng của nó vẫn bám vào khuôn mẫu Limousine cổ điển nhưng giá bán của xe không hề rẻ, đủ để người Nhật sắm 2 chiếc Lexus LS. Hàng ghế sau của Toyota Century có hệ thống giải trí với màn hình 16 inch và dàn âm thanh cao cấp. Ở giữa hai ghế sau là bệ tì tay trung tâm tích hợp màn hình cảm ứng 7 inch, cho phép hành khách điều khiển những tính năng như mát-xa ghế, rèm che nắng, điều hòa và âm thanh. 8. Porsche Panamera

Khá bất ngờ là trang tin Hot Cars lại để vị trí thứ 8 này dành cho Porsche Panamera thay vì Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series hoặc Audi A8. Lý do là Porsche Panamera vừa sang lại có sự thể thao và quan trọng là Porsche rất chịu cập nhập xu hướng chơi xe khi trình làng bản Hybrid cho dòng xe này. Những yếu tố này đã giúp Porsche Panamera được đánh giá cao cho 1 chiếc xe sang/xe coupe 4 cửa có nội thất sang trọng. Porsche Panemera có 11 phiên bản để bạn lựa chọn, trong đó, Panamera Turbo S Hybrid là tùy chọn hàng đầu khi có giá hơn 196.000 USD và sở hữu khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, cung cấp công suất lên tới 690 mã lực. 7. Range Rover SV Carmel

2 vị trí tiếp theo trong danh sách này chính là sự lựa chọn của các mẫu xe gầm cao máy thoáng, vị trí thứ 7 được để lại cho Range Rover SV phiên bản đặc biệt Carmel. Mẫu xe này chỉ có đúng 17 chiếc xuất xưởng trên toàn thế giới và nếu bạn muốn làm 1 trong 17 khách hàng sở hữu xe Range Rover SV Carmel trên toàn cầu thì phải hiểu được cái giá phải trả lên đến 345.000 đô la tại nước ngoài, gấp hơn 3 lần 1 chiếc xe Range Rover tiêu chuẩn thế hệ mới. 6. Bentley Bentayga

Range Rover SV Carmel có giá khá đắt đỏ và còn cao hơn cả Bentley Bentayga Speed gần 85.000 đô la nhưng ngay cả khi mẫu xe này được giới hạn cũng phải xếp sau Bentayga 1 bậc vì đây là chiếc SUV siêu sang đầu tiên được sản xuất trên thế giới. Bentley Bentayga có hơn 8 năm lấy lòng các đại gia ở khắp nơi trên thế giới nên vẫn là lựa chọn tốt cho vị tri thứ 6 này. Bentley Bentayga có bản V8, W12, Hybrid, Speed, S, EWB, First Edition... 5. BMW i7 Vị trí thứ 5 của 10 chiếc xe có nội thất cực sang trọng trên thế giới bất ngờ gọi tên i7 của BMW thay vì Ghost của Rolls-Royce. Có vẻ như Hot Cars không muốn loại bỏ thương hiệu BMW vào 10 vị trí này nên đã đặt i7 ở con số 5, mẫu xe này chạy hoàn toàn bằng điện. Có một số tính năng công nghệ tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay như hệ thống kết nối iDrive nâng cấp và màn hình cảm ứng 8k, kích thước 31,3 inch cho khách hành phía sau. Động cơ kép cung cấp cho i7 công suất đầu ra 536 mã lực, vì vậy hiệu suất vẫn ngang bằng hoặc tốt hơn nhiều xe hơi hạng sang hàng đầu chạy bằng xăng. 4. Rolls-Royce Cullinan

Vị trí thứ 4 thuộc về 1 chiếc xe SUV và nó hoàn toàn xứng đáng cho Rolls-Royce Cullinan, chiếc SUV siêu sang thương mại đắt đỏ nhất trên thế giới hiện nay. Rolls-Royce đã quá nổi tiếng trong giới xe xa xỉ nên việc Cullinan có nội thất đẳng cấp hàng đầu không còn là chuyện lạ, tùy chọn thương gia sẽ giúp xe chỉ có 2 ghế ngồi nhưng nếu muốn thêm 1 chỗ, hãng xe Anh quốc vẫn đưa ra cấu hình 3 chỗ cho hàng ghế sau. 3. Mercedes-Maybach S-Class

Sẽ có nhiều người thắc mắc BMW đã có mặt thì Mercedes-Benz đâu rồi? Vị trí thứ 3 thuộc về Mercedes-Maybach S-Class, 1 trong những ván bài quan trọng đã giúp hãng xe sang Đức cho khách hàng toàn cầu biết được có 1 dòng xe siêu sang giá rẻ. Hiện tại, Mercedes-Maybach S-Class đang ở thế hệ mới với bản đắt nhất là Mercedes-Maybach S680 nhưng sẽ không lâu nữa, hãng sẽ giới thiệu Mercedes-Maybach S-Class Pullman, 1 chiếc xe thượng lưu chỉ dành cho các khách hàng siêu VIP. 2. Bentley Flying Spur

Đối thủ của xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 không ai khác ngoài Bentley Flying Spur V8, cả 2 mẫu xe này đều phục phụ các nhà giàu nhưng Mercedes-Maybach S-Class có 1 mẫu xe giá khá tốt mà Bentley hay Rolls-Royce sẽ khó có thể tạo ra vì tính độc quyền cũng như thương hiệu mà họ tạo ra. Da sử dụng cho ghế trên xe được tuyển lựa từ đàn gia súc vùng đồng cỏ Bắc Âu và đã trải qua quá trình thuộc da. Đây là cách các hãng xe siêu sang chiều chuộng khách hàng. Ghế của xe đục lỗ thông hơi, massage. Hệ thống âm thanh giải trí 10 loa, công suất 650 W, đèn trang trí nội thất... 1. Rolls-Royce Phantom

Thế giới đỉnh cao của những chiếc xe siêu sang phải gọi tên Rolls-Royce Phantom, mẫu xe luôn là lựa chọn hàng đầu của các đại gia lắm tiền, các tỷ phú ở mọi lĩnh vực hay cả những nhân vật cấp cao của nhiều nước. Hãng xe Anh quốc có thể tùy biến tất cả những gì bạn thích bao gồm luôn ghế ngồi có thể mang đến đúng cảm giác mà chiếc giường đưa người khó ngủ vào giấc say nồng, gỗ ốp có thể lấy từ cây trong nhà bạn cho đến những thứ khác. Video: Top 10 mẫu xe sang tốt nhất năm 2023

10. Genesis G90

Xe Hàn và Nhật trong vài thập kỷ trước được đánh giá bảo thủ và không có sự hứng thú khi ngồi hàng ghế sau, nhưng chỉ 1 thập kỷ trở lại đây, họ đã bắt "trend" xe sang trên thế giới rất nhanh với việc tạo ra không ít mẫu xe mà không chỉ nội thất, thiết kế cũng rất sang chảnh. Vì thế, đứng thứ 10 trong top xe sang ghế sau VIP là Genesis G90 Genesis G90 có vài phiên bản nhưng để trải nghiệm cảm giác ông chủ đã nhất là G90 Limousine với hàng ghế sau chẳng khác gì 1 khách sạn 5 sao mini, nếu như Toyota Century được ví như "Rolls-Royce giá rẻ của Nhật" thì Genesis G90 Limousine phải lè "Bentley Hàn". Xe có hệ thống nước hoa với 3 mùi hương riêng biệt, rèm cửa, ghế VIP có 2 màn hình giải trí dạng cảm ứng 10,2 inch, và 1 màn hình như máy tính bảng ở giữa 2 ghế ngồi. 9. Toyota Century

"Rolls-Royce giá rẻ" của người Nhật Bản là từ vui mà giới mê xe gọi về Toyota Century, chiếc xe sang này kể từ khi ra mắt vào năm 1967 đã luôn mang tính biểu tượng của Nhật Bản và tất nhiên đã trải qua một số thay đổi đáng ngạc nhiên so với các đối thủ của nó. Kể cả ngày nay, các đường nét thẳng của nó vẫn bám vào khuôn mẫu Limousine cổ điển nhưng giá bán của xe không hề rẻ, đủ để người Nhật sắm 2 chiếc Lexus LS. Hàng ghế sau của Toyota Century có hệ thống giải trí với màn hình 16 inch và dàn âm thanh cao cấp. Ở giữa hai ghế sau là bệ tì tay trung tâm tích hợp màn hình cảm ứng 7 inch, cho phép hành khách điều khiển những tính năng như mát-xa ghế, rèm che nắng, điều hòa và âm thanh. 8. Porsche Panamera

Khá bất ngờ là trang tin Hot Cars lại để vị trí thứ 8 này dành cho Porsche Panamera thay vì Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series hoặc Audi A8. Lý do là Porsche Panamera vừa sang lại có sự thể thao và quan trọng là Porsche rất chịu cập nhập xu hướng chơi xe khi trình làng bản Hybrid cho dòng xe này. Những yếu tố này đã giúp Porsche Panamera được đánh giá cao cho 1 chiếc xe sang/xe coupe 4 cửa có nội thất sang trọng. Porsche Panemera có 11 phiên bản để bạn lựa chọn, trong đó, Panamera Turbo S Hybrid là tùy chọn hàng đầu khi có giá hơn 196.000 USD và sở hữu khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, cung cấp công suất lên tới 690 mã lực. 7. Range Rover SV Carmel

2 vị trí tiếp theo trong danh sách này chính là sự lựa chọn của các mẫu xe gầm cao máy thoáng, vị trí thứ 7 được để lại cho Range Rover SV phiên bản đặc biệt Carmel. Mẫu xe này chỉ có đúng 17 chiếc xuất xưởng trên toàn thế giới và nếu bạn muốn làm 1 trong 17 khách hàng sở hữu xe Range Rover SV Carmel trên toàn cầu thì phải hiểu được cái giá phải trả lên đến 345.000 đô la tại nước ngoài, gấp hơn 3 lần 1 chiếc xe Range Rover tiêu chuẩn thế hệ mới. 6. Bentley Bentayga

Range Rover SV Carmel có giá khá đắt đỏ và còn cao hơn cả Bentley Bentayga Speed gần 85.000 đô la nhưng ngay cả khi mẫu xe này được giới hạn cũng phải xếp sau Bentayga 1 bậc vì đây là chiếc SUV siêu sang đầu tiên được sản xuất trên thế giới. Bentley Bentayga có hơn 8 năm lấy lòng các đại gia ở khắp nơi trên thế giới nên vẫn là lựa chọn tốt cho vị tri thứ 6 này. Bentley Bentayga có bản V8, W12, Hybrid, Speed, S, EWB, First Edition... 5. BMW i7 Vị trí thứ 5 của 10 chiếc xe có nội thất cực sang trọng trên thế giới bất ngờ gọi tên i7 của BMW thay vì Ghost của Rolls-Royce. Có vẻ như Hot Cars không muốn loại bỏ thương hiệu BMW vào 10 vị trí này nên đã đặt i7 ở con số 5, mẫu xe này chạy hoàn toàn bằng điện. Có một số tính năng công nghệ tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay như hệ thống kết nối iDrive nâng cấp và màn hình cảm ứng 8k, kích thước 31,3 inch cho khách hành phía sau. Động cơ kép cung cấp cho i7 công suất đầu ra 536 mã lực, vì vậy hiệu suất vẫn ngang bằng hoặc tốt hơn nhiều xe hơi hạng sang hàng đầu chạy bằng xăng. 4. Rolls-Royce Cullinan

Vị trí thứ 4 thuộc về 1 chiếc xe SUV và nó hoàn toàn xứng đáng cho Rolls-Royce Cullinan, chiếc SUV siêu sang thương mại đắt đỏ nhất trên thế giới hiện nay. Rolls-Royce đã quá nổi tiếng trong giới xe xa xỉ nên việc Cullinan có nội thất đẳng cấp hàng đầu không còn là chuyện lạ, tùy chọn thương gia sẽ giúp xe chỉ có 2 ghế ngồi nhưng nếu muốn thêm 1 chỗ, hãng xe Anh quốc vẫn đưa ra cấu hình 3 chỗ cho hàng ghế sau. 3. Mercedes-Maybach S-Class

Sẽ có nhiều người thắc mắc BMW đã có mặt thì Mercedes-Benz đâu rồi? Vị trí thứ 3 thuộc về Mercedes-Maybach S-Class, 1 trong những ván bài quan trọng đã giúp hãng xe sang Đức cho khách hàng toàn cầu biết được có 1 dòng xe siêu sang giá rẻ. Hiện tại, Mercedes-Maybach S-Class đang ở thế hệ mới với bản đắt nhất là Mercedes-Maybach S680 nhưng sẽ không lâu nữa, hãng sẽ giới thiệu Mercedes-Maybach S-Class Pullman, 1 chiếc xe thượng lưu chỉ dành cho các khách hàng siêu VIP. 2. Bentley Flying Spur

Đối thủ của xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 không ai khác ngoài Bentley Flying Spur V8, cả 2 mẫu xe này đều phục phụ các nhà giàu nhưng Mercedes-Maybach S-Class có 1 mẫu xe giá khá tốt mà Bentley hay Rolls-Royce sẽ khó có thể tạo ra vì tính độc quyền cũng như thương hiệu mà họ tạo ra. Da sử dụng cho ghế trên xe được tuyển lựa từ đàn gia súc vùng đồng cỏ Bắc Âu và đã trải qua quá trình thuộc da. Đây là cách các hãng xe siêu sang chiều chuộng khách hàng. Ghế của xe đục lỗ thông hơi, massage. Hệ thống âm thanh giải trí 10 loa, công suất 650 W, đèn trang trí nội thất... 1. Rolls-Royce Phantom

Thế giới đỉnh cao của những chiếc xe siêu sang phải gọi tên Rolls-Royce Phantom, mẫu xe luôn là lựa chọn hàng đầu của các đại gia lắm tiền, các tỷ phú ở mọi lĩnh vực hay cả những nhân vật cấp cao của nhiều nước. Hãng xe Anh quốc có thể tùy biến tất cả những gì bạn thích bao gồm luôn ghế ngồi có thể mang đến đúng cảm giác mà chiếc giường đưa người khó ngủ vào giấc say nồng, gỗ ốp có thể lấy từ cây trong nhà bạn cho đến những thứ khác. Video: Top 10 mẫu xe sang tốt nhất năm 2023