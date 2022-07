Tống Đông Khuê mượn "vợ hai" Ferrari F8 hơn 27 tỷ của Cường Đô la

Mới đây, tay chơi xe 9X chia sẻ hình ảnh 2 chiếc siêu xe Ferrari đỏ rực đang có mặt trong garage xe của mình đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới mê xe trong nước. Lý do là ngoài xe 458 Italia đã quá quen thuộc, chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo là một ẩn số và nhiều người còn đồn rằng chủ nhân McLaren 720S độ N-Largo mới mua. Tuy nhiên, chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo mới xuất hiện trong garage xe của Tống Đông Khuê không quá xa lạ với giới mê xe trong nước vì thuộc sở hữu của Cường Đô la. Dù đang sở hữu một chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia và McLaren 720S nhưng Tống Đông Khuê mượn Ferrari F8 Tributo của đàn anh để trải nghiệm.Cường Đô la tậu Ferrari F8 Tributo đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2020 khi nhà riêng của mình cũng vừa mới xây xong. Không những vậy, garage để xe của tay chơi xe hàng đầu trong nước còn được đầu tư rất bài bản khi có cầu nâng đưa xe lên xuống và khu vực rửa xe riêng với đầy đủ đồ chơi chuyên nghiệp. Ferrari F8 Tributo được sinh ra nhằm thay thế dòng siêu xe Ferrari 488 GTB và thừa hưởng nhiều thiết kế cũng như "nội công" từ mẫu xe hiệu suất cao Ferrari 488 Pista. Đầu tiên chính là hốc gió S-Duct lấy cảm hứng từ xe Công thức 1 giống như Ferrari 488 Pista sở hữu. Nếu phần nắp capô của Ferrari 458 Italia trơn tru hơn, 488 GTB có thêm hai khe gió nhỏ. Trên F8 Tributo, hãng siêu xe Ý đặt một hốc gió khổng lồ vừa giải nhiệt cho xe cũng như tăng tính khí động học. Hốc gió này được ốp carbon. Nắp khoang động cơ của siêu xe Ferrari F8 Tributo được làm từ kính Lexan và có các cửa gió để giúp xe tản nhiệt tốt hơn. Thay đổi của siêu xe Ferrari F8 Tributo so với Ferrari 488 GTB chỉ đến từ mặt cửa, cụm điều khiển trung tâm cũng như thiết kế vô lăng đa chức năng mới hay trước mặt ghế phụ của siêu xe Ferrari F8 Tributo có thêm màn hình cảm ứng 7 inch và giao diện người dùng Human Machine Interface (HMI). Ferrari F8 Tributo được trang bị khối động cơ V8, dung tích 3.9 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Hãng siêu xe Ý tuyên bố rằng F8 Tributo có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi chạm ngưỡng tốc độ tối đa lên đến 340 km/h. Hiện chưa rõ giá xe Ferrari F8 Tributo của Cường Đô la, chỉ biết rằng doanh nhân phố núi có chia sẻ mẫu xe này do vợ mua tặng. Theo nhiều tin đồn, khi ra biển trắng tại Việt Nam, xe có mức giá lên tới 27 tỷ đồng. Video: Ferrari F8 Tributo - người kế nhiệm của 488 GTB.

