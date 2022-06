“Tóm gọn” Lamborghini Aventador SV Coupe thứ hai tại Việt Nam

Tại Việt Nam, số lượng siêu xe Lamborghini Aventador SV hiện chỉ có 4, chia đều cho cả 2 bản Coupe và Roaster. Chiếc trong bài thuộc bản Coupe và là chiếc mới về Việt Nam cách đây không lâu. Thuộc dạng cực hiếm tại Việt Nam, do đó mỗi lần xuất hiện trên đường phố, Aventador SV Coupe đều thu hút sự chú ý đông đảo từ phía người đi đường. Là phiên bản hiệu suất cao của Aventador LP700-4, Lamborghini Aventador SV Coupe bản giới hạn sở hữu kiểu dáng hầm hố và vô cùng khí động học, ấn tượng nhất là cản trước được chia hai tầng cùng các hốc gió tái thiết kế lại. Ở bên hông, xe được trang bị thêm cánh lướt gió mới sơn mờ. Bộ khuếch tán cỡ lớn bằng sợi carbon là kết quả từ nghiên cứu trong hầm gió nhằm giúp chiếc xe bám chặt trên mặt đường ở tốc độ cao. Lamborghini cũng bổ sung ống xả mới để phù hợp với công suất gia tăng, bên cạnh đó là cánh gió lớn bằng sợi carbon, giúp tăng thêm lực ép bên cạnh bộ khuếch tán của chiếc siêu xe. Một chi tiết đáng chú ý nữa trên chiếc Aventador SV Coupe này là bộ mâm 21 inch đa chấu thiết kế lạ mắt, sơn đen, kết hợp với hệ thống phanh gốm – carbon có cùm phanh sơn vàng nổi bật. Nhờ ứng dụng vật liệu sợi carbon rộng rãi, Aventador SV Coupe có trọng lượng nhẹ hơn 50kg so với bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hệ thống giảm chấn thích ứng là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản SV. Các cảm biến sẽ điều chỉnh độ cứng giảm xóc tuỳ thuộc vào tốc độ, điều kiện đường sá… . Hiệu quả khí động học của Aventador SV đã được cải thiện 150% so với "người tiền nhiệm", trong khi áp lực xuống mặt đường được cải thiện 170% so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, trọng lượng xe giảm 50 kg, chỉ còn ở mức 1.525 kg nhờ việc sử dụng chất liệu carbon siêu nhẹ. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Aventador SV Coupe tại Việt Nam là khối động cơ nạp khí tự nhiên V12 6.5L sản sinh công suất 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm, giúp siêu xe chạy nước rút từ 0 - 100 km/h chỉ trong 2,7 giây trước khi cán vận tốc tối đa 350 km/h.= Video: Siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster tại Việt Nam.

