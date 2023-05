Volvo EX30 2024 - SUV điện với kích thước như VinFast VF6 lộ diện

Hãng Volvo hiện vẫn đang tiến hành chiến dịch hé lộ mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới mang tên EX30, dự kiến sẽ trình làng vào ngày 7/6 tới đây. Tuy nhiên, trong khi Volvo EX30 2024 mới giấu kín thiết kế thì mới đây, xe lại bất ngờ lộ diện qua cấu hình trực tuyến trên trang web của hãng. Hình ảnh này sau đó đã nhanh chóng được thay thế trên trang web của Volvo. Tuy nhiên, những người nhanh tay đã lưu lại được hình ảnh và cho chúng ta thấy phần nào thiết kế của SUV điện Volvo EX30 2024. Không có gì bất ngờ khi Volvo EX30 2024 sở hữu ngoại hình như phiên bản thu nhỏ của EX90 vì hai mẫu xe này chia sẻ chung ngôn ngữ thiết kế. Tương tự đàn anh, Volvo EX30 2024 cũng được thiết kế theo phong cách thể thao, hầm hố và thú vị hơn nhằm thu hút khách hàng trẻ tuổi. Chiếc xe trong hình ảnh rò rỉ mang trên mình bộ cánh ngoại thất 2 tông màu "bắt trend". Toàn bộ thân xe được phủ màu trắng lạnh trong khi nóc và các cột lại sơn màu đen tương phản. Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện này còn được trang bị bộ vành la-zăng với 5 chấu kép, phay xước 2 màu. Vào hồi đầu tháng 5/2023, Volvo EX30 2024 cũng từng lộ diện qua hình ảnh rò rỉ từ tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Những hình ảnh này cho thấy xe được trang bị cụm đèn pha LED theo phong cách điểm ảnh và đèn hậu hình chữ "C" nối liền với nhau, tương tự đàn anh Volvo EX90. Theo tin đồn, Volvo EX30 2024 sẽ được phát triển dựa trên phiên bản thu nhỏ của cơ sở gầm bệ SEA (Sustainable Experience Architecture) tương tự các mẫu xe Geely ở Trung Quốc. Mẫu xe này được dự đoán sẽ có kích thước tương tự người anh em Volvo XC40. Chiều dài của Volvo EX30 2024 dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 4,2 - 4,3 m, ngang bằng với VinFast VF6. Ông Jim Rowan, CEO của Volvo, từng gọi EX30 là mẫu xe "thực sự quan trọng" với thương hiệu Thụy Điển. Ông cho biết mẫu SUV điện này sẽ sở hữu giá bán cực kỳ hợp túi tiền nhưng vẫn vô cùng an toàn, chất lượng cao, kích thước hợp lý và quãng đường di chuyển sau một lần sạc dài. Volvo hi vọng mẫu ô tô điện giá rẻ này sẽ giúp họ tiếp cận những đối tượng khách hàng trẻ tuổi hơn. Hiện giá xe Volvo EX30 2024 vẫn chưa được hé lộ. Video: Volvo EX30 2024 - SUV điện hé lộ tại trung Quốc.

