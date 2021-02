Thợ Sài Gòn "hô biến" Honda CB400SF thành CB1100

Tại Việt Nam, dòng xe Honda CB400SF rất được ưa chuộng do có giá tương đối hợp lý nhưng vẫn sở hữu động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng cao cấp. Trong đó, Honda CB400SF đời 2017 sở hữu nhiều công nghệ nhưng kiểu dáng nguyên bản có phần khá "già" và nhàm chán. Mới đây, một người chơi đã mang mẫu xe này tới Garage motor Tự Thanh Đa để làm mới lại. Tại Garage motor Tự Thanh Đa, theo nhu cầu của chủ nhân chiếc xe là muốn sở hữu một chiếc Honda CB1100 hầm hố nhưng lại không đủ sức "nài" bởi nó quá to và nặng. Chính vì vậy chủ của chiếc xe môtô Honda CB400SF này mong muốn tay độ xe môtô trứ danh Sài Gòn - Tự Thanh Đa làm cho nó mang đậm phong cách của "đàn anh" CB1100. Theo anh Tự Thanh Đa cho hay, để phù hợp với chủ nhân có thân hình khá nhỏ bé - chiếc Honda CB400SF đã được hạ yên, khung sườn cũng được làm mới. Đèn pha với chóa lớn của CB400SF Revo nguyên bản dạng LED của xe vốn đã khá ổn định và đẹp mắt nên được giữ nguyên bản. Phần bình xăng vẫn được giữ nguyên bản của CB400SF, nhưng được sơn lại màu đen bóng "ngầu" hơn. Phía trên bình xăng là ghi-đông được làm mới từ CB1100 phù hợp hơn với khung sườn và yên xe. Hệ thống đồng hồ báo tốc độ, tua máy và các nút bấm điều khiển... vẫn được giữ nguyên bản, khá dễ dàng khi sử dụng. Thay vì cặp phuộc ống lồng nguyên bản trên bản trên Honda CB400SF độ CB1100 và bộ vành đúc nguyên bản đa chấu và lốp của xe được giữ lại, tuy nhiên bộ dè trước sau đã được thay mới của Honda CB1100 giúp cho chiếc xe có độ ổn định hơn khi di chuyển trên những cung đường có địa hình thời tiết khác nhau. Thay vì sử dụng các loại pô độ rất phổ biến, Garage motor Tự Thanh Đa đã chọn một giải pháp "độc" hơn đó là tự chế riêng pô cho chiếc CB400SF này với pô 4 sang 2 bên đầy cân đối. Những chi tiết nhỏ như gác chân, đèn hậy và xi nhan... cũng được thợ độ chau chuốt giúp người nhìn khó có thể nhân ra đây là một chiếc Honda CB400SF. Động cơ của xe Honda CB400 Super Four SE 2017 là loại 4 thì, 4 xi-lanh, DOHC, có hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi vẫn được giữ nguyên. Mẫu xe này có được sức mạnh tối đa là 54 mã lực tại vòng tua 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 38 Nm tại vòng tua 9.500 vòng/phút. Kết hợp với đó là hộp số 6 cấp, ly hợp ướt. Mức giá độ xe Honda CB400SF thành CB1100 hiện chưa được phía Garage motor Tự Thanh Đa và chủ nhân chiếc xe tiết lộ. Tuy nhiên theo nhiều người chơi và độ xe môtô phân khối lớn cho hay - để dòng Honda CB400 này hạ xuống theo phong cách classic rất khó, đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề cao cũng như tỉ mỉ trong quá trình hoàn thiện... Có như vậy mới có thể cho "ra lò" chiếc xe ưng ý như trong bài viết này. Video: Chi tiết bản độ Honda CB400SF tại Garage motor Tự Thanh Đa.

