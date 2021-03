"Thần gió" Pagani Huayra R mới hơn 70 tỷ đồng có gì "hot"?

“Ngày nay, những chiếc xe đua đã tập trung quá nhiều vào khí động học và các sản phẩm đến từ hầm gió. Tuy nhiên, vào thập niên 60 và 70, những chiếc xe này đã rất nhanh, nguy hiểm nhưng lại đẹp tuyệt vời. Những nguyên mẫu như Ferrari P4 hay Ford GT40 hay bất kỳ chiếc xe đua Le Mans nào khác đều có thiết kế bên ngoài cực kỳ cuốn hút, điều phần nhiều vẫn còn mang đến cảm hứng thiết kế cho những mẫu xe của chúng tôi ở thời điểm hiện tại”, Horacio, chủ hãng siêu xe Pagani cho biết. “Porsche 917 là chiếc xe tôi thích nhất, với thiết kế nghệ thuật nhưng rất táo bạo, tạo nên cho tôi ấn tượng của một chiếc xe rất nhanh. Nó đẹp, tinh tế và bất hủ. Từ những khao khát tự do này, và từ những kinh nghiệm từ những mẫu xe trước đây, đặc biệt là siêu xe Pagani Zonda R, ý tưởng của Huayra R được hình thành, và nó như một làn gió mới”. “Trái tim” của Pagani Huayra R là khối động cơ V12 hoàn toàn mới, được hãng hợp tác phát triển với HWA AG. Khối động cơ này có dung tích 6.0 lít, nạp khí tự nhiên và có tốc độ tối đa lên đến 9.000 vòng/phút, tạo công suất cực đại 838 mã lực và 750 Nm mô-men xoắn. Để phát triển hoàn thiện động cơ này, hai bên đã tốn đến hai năm. Pagani cho biết đây là khối động cơ dành cho đường đua nhẹ nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất từng được sản xuất. Kết quả sau cùng, khối động cơ chỉ nặng 198 kg. Nó được trang bị hệ thống phun xăng trực tiếp với áp suất phun lên đến 200 bar nhằm tối ưu khả năng vận hành bằng cách tối đa sự hiệu quả của nhiệt động học và sự tự do của luồng phun. Kết hợp với động cơ này là hộp số tuần tự 6 cấp mới, cũng được Pagani phát triển cùng HWA AG. Hộp số này nặng khoảng 80 kg và sở hữu ly hợp ba đĩa được làm bằng kim loại theo kết cấu đặc biệt, thường dùng cho xe đua. Pagani cho biết hộp số này có thể giúp giảm thiểu tối đa thời gian sang số, độ chính xác cũng như đạt hiệu suất ma sát lên đến 95%. Hệ thống ống xả cũng đặc biệt không kém khi được phủ gốm và có độ dày chỉ bằng 1/3 so với độ dày của ống xả sử dụng trên những chiếc xe thương mại. Bốn ống xả đều có chiều dài bằng nhau để giúp tạo ra âm thanh hay và đặc trưng hơn. Mặt khác, bộ giảm âm cũng có thể được trang bị để đáp ứng yêu cầu của một số đường đua. Pagani Huayra R sở hữu phần khung xe monocoque hoàn toàn mới được chế tạo bằng công nghệ composite tiên tiến nhất. Nó cũng tích hợp ghế ngồi cố định để đảm bảo sự an toàn tối đa cho hành khách. Chiếc xe sở hữu cơ cấu hấp thụ lực va chạm độc đáo. Cơ cấu này gồm một thanh chống lật và một khung trước được làm bằng hợp kim thép nhôm 41xx được thiết kế chuyên dụng cho đường đua. Nhờ vào những cải tiến này, khung gầm chiếc Huayra R được cải thiện 16% độ cứng xoắn và 51% độ cứng uốn so với Huayra tiêu chuẩn. Cấu trúc này cũng góp phần giảm khối lượng cho xe, giúp nó chỉ nặng 1.050 kg. Bên ngoài, ngoại thất của chiếc Huayra R được Pagani chú trọng phát triển để có thể đạt hiệu quả khí động học tốt nhất với mục tiêu là 1.000 kg lực ép được sinh ra ở tốc độ 320 km/h. Để có thể làm được điều này, chiếc xe đã được trang bị thêm hai hốc hút gió mới giúp làm mát phanh trước đồng thời hướng luồng gió đi vòng qua hai bên thân xe. "Thần gió" Huayra R cũng có thêm các hốc gió mới trên nắp ca-pô để tạo sự ổn định và cải thiện luồng khí thoát ra từ đường ống dẫn bên dưới trong khi lỗ gió trên vòm bánh xe giúp điều hướng luồng khí đến các chi tiết khí động học phía sau. Một số chi tiết đáng chú ý khác ở ngoại thất phải kể đến như bộ ống hút gió đặt trên mui xe, cánh gió cố định và bộ khuếch tán cỡ lớn đặt phía sau. Mẫu xe này được trang bị mâm xe bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối APP có kích thước 19 inch. Bộ mâm này đi kèm lốp đua đường khô Pirelli P Zero để giúp khách hàng có độ bám đường, trải nghiệm lái chính xác và quãng đường phanh tối ưu nhất. Bộ phanh của xe được Brembo sản xuất với đĩa làm bằng hợp kim gốm – sợi carbon có kích thước 410 mm ở bánh trước và 390 ở bánh sau, cả hai vị trí đều được dùng kẹp phanh sáu piston và má phanh bằng vật liệu đặc biệt. Đến với hệ thống treo, Pagani đã thiết kế đặc biệt cho mẫu xe này hệ thống treo tuyệt vời nhất mà hãng từng sản xuất. Hệ thống treo này gồm bộ treo trước với cấu trúc tay đòn kép độc lập với các lò xo trụ cùng hệ thống giảm chấn điều khiển chủ động điện tử. Xe cũng được sử dụng các chi tiết bằng nhôm có kết cấu phức tạp. Nhờ vào hệ thống treo này, chiếc Huayra R sẽ có được độ chính xác và độ phản hồi chưa từng có. Theo công bố của Pagani, xe sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc trên toàn thế giới. Mức giá xe Pagani Huayra R 2021 bán ra khởi điểm từ 2,6 triệu Euro, chưa bao gồm thuế. Khách hàng mua xe sẽ được mời đến các sự kiện đặc biệt được tổ chức tại nhiều đường đua nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ sẽ có cơ hội trải nghiệm chiếc xe của mình bên cạnh sự giúp đỡ của các tay lái chuyên nghiệp của Pagani. Video: Giới thiệu siêu xe Pagani Zonda R hoàn toàn mới.

