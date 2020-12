Đấu giá "thần gió" Pagani Huayra Roadster 2019 hơn 46,8 tỷ đồng

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, siêu xe Pagani Huayra Roadster là phiên bản mui trần của siêu phẩm Huayra, vốn đã ra mắt từ năm 2011. Chỉ sản xuất đúng 100 chiếc, Pagani Huayra Roadster là mẫu xe được nhiều nhà sưu tập săn lùng. Chiếc xe trong bài từng xuất hiện tại gian trưng bày của Pagani trong triển lãm Geneva Motor Show 2019. Mức giá xe Pagani Huayra Roadster 2019 này khởi điểm là 1,85 triệu USD với ODO dưới 1.500 km. Chiếc xe nhanh chóng có chủ nhân mới với mức giá 2,1 triệu USD (khoảng 48,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá này thấp hơn mức giá công bố của chiếc xe. Vào thời điểm ra mắt trong năm 2017, mức giá công bố của mẫu xe này ở mức 2,4 triệu USD (hơn 5,5 tỷ đồng). Thậm chí chỉ có một người tham gia quá trình đấu giá này. Khác với phiên bản coupé, thần gió Pagani Huayra Roadster sử dụng phần mui bằng kính hoặc tùy chọn mui vải mềm. Do đó, cơ cấu mở cửa cánh chim gullwing đã được thay thế bằng kết cấu mở cửa truyền thống. Thiết kế con mắt đặc trưng của cặp gương chiếu hậu giờ đây được Pagani mang xuống hệ thống đèn hậu. Tấm che khoang động cơ cũng được thiết kế lại cho phù hợp với mui xe, đồng thời hỗ trợ khả năng tản nhiệt. Pagani sử dụng một chất liệu mới có tên gọi là Carbon Triax để chế tạo Huayra Roadster. Chất liệu này có cấu tạo đan chéo 3 chiều giữa sợi carbon và sợi thủy tinh. Khối lượng xe nhẹ hơn khoảng 70 kg so với bản coupé, đạt mức 1.280 kg - một điểm khác biệt so với nhiều mẫu xe khác khi phiên bản mui trần luôn có khối lượng nặng hơn phiên bản coupé. Toàn bộ ngoại thất của chiếc xe có màu sơn xanh mờ với các vân carbon. Dọc theo thân xe là các đường trang trí màu trắng nổi bật. Cánh gió khí động học tự động ở đầu xe được điều chỉnh điện, đi kèm hashtag #PaganiRaduno, thể hiện chiếc xe này từng tham dự các chuyến rally dài ngày do Pagani tổ chức. Xe được trang bị động cơ V12 twin-turbo mã M158 dung tích 6.0L trên phiên bản coupé do Mercedes-AMG chế tạo, tuy nhiên được tinh chỉnh để sản sinh công suất tối đa 764 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút và mô men xoắn 1.000 Nm tại vòng tua 2.400 vòng/phút. Toàn bộ công suất này được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số sàn tự động 7 cấp ly hợp đơn được sản xuất bởi Xtrac cùng bộ điều khiển trung tâm ECU do Bosch sản xuất. Hệ thống ống xả 4 ống đặc trưng của xe được làm bằng hợp kim titanium. Huayra Roadster có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h dưới 3 giây, nhanh hơn phiên bản coupé. Khi di chuyển ở tốc độ cao, Pagani Huayra Roadster có thể sản sinh 816 kg lực ép xuống mặt đất. Nội thất của xe có tông màu chủ đạo xanh và trắng với các chất liệu da cao cấp và sợi carbon. Khác với các mẫu xe với khoang hành lý nằm ở phía sau hoặc nằm dưới nắp capo, khoang hành lý của Pagani Huayra Roadster nằm ẩn ở 2 bên thân xe. Người lái phải mở toàn bộ phần thân sau của xe để tới được vị trí này. Đi kèm là bộ vali bằng chất liệu da cao cấp và sợi carbon cùng logo Pagani, có màu sắc tương đồng với nội thất xe. Đồng thời, khi mua chiếc xe này, khách hàng cũng sẽ nhận được những phần quà chính hãng kèm theo xe, bao gồm các bức tranh vẽ, nón, logo Roadster kèm chữ ký của Horacio Pagani, mô hình tĩnh với màu sắc giống như chiếc xe thật. Đặc biệt, phần quà này còn kèm theo một con ốc bằng chất liệu Titanium Grade 7 và Palladium, được làm thủ công với logo Pagani. Trên thị trường, giá mỗi con ốc titanium này khoảng 80 USD, và mỗi chiếc Huayra Roadster có khoảng 1.400 con ốc như vậy. Giá tiền của toàn bộ ốc titanium trên xe có thể mua được một chiếc Mercedes-Benz S-Class 2021. Video: Chi tiết thần gió mui trần Pagani Huayra Roadster 2019.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, siêu xe Pagani Huayra Roadster là phiên bản mui trần của siêu phẩm Huayra, vốn đã ra mắt từ năm 2011. Chỉ sản xuất đúng 100 chiếc, Pagani Huayra Roadster là mẫu xe được nhiều nhà sưu tập săn lùng. Chiếc xe trong bài từng xuất hiện tại gian trưng bày của Pagani trong triển lãm Geneva Motor Show 2019. Mức giá xe Pagani Huayra Roadster 2019 này khởi điểm là 1,85 triệu USD với ODO dưới 1.500 km. Chiếc xe nhanh chóng có chủ nhân mới với mức giá 2,1 triệu USD (khoảng 48,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá này thấp hơn mức giá công bố của chiếc xe. Vào thời điểm ra mắt trong năm 2017, mức giá công bố của mẫu xe này ở mức 2,4 triệu USD (hơn 5,5 tỷ đồng). Thậm chí chỉ có một người tham gia quá trình đấu giá này. Khác với phiên bản coupé, thần gió Pagani Huayra Roadster sử dụng phần mui bằng kính hoặc tùy chọn mui vải mềm. Do đó, cơ cấu mở cửa cánh chim gullwing đã được thay thế bằng kết cấu mở cửa truyền thống. Thiết kế con mắt đặc trưng của cặp gương chiếu hậu giờ đây được Pagani mang xuống hệ thống đèn hậu. Tấm che khoang động cơ cũng được thiết kế lại cho phù hợp với mui xe, đồng thời hỗ trợ khả năng tản nhiệt. Pagani sử dụng một chất liệu mới có tên gọi là Carbon Triax để chế tạo Huayra Roadster. Chất liệu này có cấu tạo đan chéo 3 chiều giữa sợi carbon và sợi thủy tinh. Khối lượng xe nhẹ hơn khoảng 70 kg so với bản coupé, đạt mức 1.280 kg - một điểm khác biệt so với nhiều mẫu xe khác khi phiên bản mui trần luôn có khối lượng nặng hơn phiên bản coupé. Toàn bộ ngoại thất của chiếc xe có màu sơn xanh mờ với các vân carbon. Dọc theo thân xe là các đường trang trí màu trắng nổi bật. Cánh gió khí động học tự động ở đầu xe được điều chỉnh điện, đi kèm hashtag #PaganiRaduno, thể hiện chiếc xe này từng tham dự các chuyến rally dài ngày do Pagani tổ chức. Xe được trang bị động cơ V12 twin-turbo mã M158 dung tích 6.0L trên phiên bản coupé do Mercedes-AMG chế tạo, tuy nhiên được tinh chỉnh để sản sinh công suất tối đa 764 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút và mô men xoắn 1.000 Nm tại vòng tua 2.400 vòng/phút. Toàn bộ công suất này được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số sàn tự động 7 cấp ly hợp đơn được sản xuất bởi Xtrac cùng bộ điều khiển trung tâm ECU do Bosch sản xuất. Hệ thống ống xả 4 ống đặc trưng của xe được làm bằng hợp kim titanium. Huayra Roadster có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h dưới 3 giây, nhanh hơn phiên bản coupé. Khi di chuyển ở tốc độ cao, Pagani Huayra Roadster có thể sản sinh 816 kg lực ép xuống mặt đất. Nội thất của xe có tông màu chủ đạo xanh và trắng với các chất liệu da cao cấp và sợi carbon. Khác với các mẫu xe với khoang hành lý nằm ở phía sau hoặc nằm dưới nắp capo, khoang hành lý của Pagani Huayra Roadster nằm ẩn ở 2 bên thân xe. Người lái phải mở toàn bộ phần thân sau của xe để tới được vị trí này. Đi kèm là bộ vali bằng chất liệu da cao cấp và sợi carbon cùng logo Pagani, có màu sắc tương đồng với nội thất xe. Đồng thời, khi mua chiếc xe này, khách hàng cũng sẽ nhận được những phần quà chính hãng kèm theo xe, bao gồm các bức tranh vẽ, nón, logo Roadster kèm chữ ký của Horacio Pagani, mô hình tĩnh với màu sắc giống như chiếc xe thật. Đặc biệt, phần quà này còn kèm theo một con ốc bằng chất liệu Titanium Grade 7 và Palladium, được làm thủ công với logo Pagani. Trên thị trường, giá mỗi con ốc titanium này khoảng 80 USD, và mỗi chiếc Huayra Roadster có khoảng 1.400 con ốc như vậy. Giá tiền của toàn bộ ốc titanium trên xe có thể mua được một chiếc Mercedes-Benz S-Class 2021. Video: Chi tiết thần gió mui trần Pagani Huayra Roadster 2019.