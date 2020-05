“Thảm bay di động” Mercedes-Maybach S 560 cập bến Việt Nam

Mới đây, một đại lý tư nhân chuyên nhập khẩu xe sang đã đưa về nước chiếc Mercedes-Maybach S 560 2020 mới với màu sơn "Duo tone" nguyên bản đầu tiên tại Việt Nam. Tất nhiên, để có được màu sơn vô cùng đặc biệt này ngay từ nhà máy của Mercedes-Benz, chủ nhân phải chi ra số tiền cho tuỳ chọn lên tới 22.000 USD (khoảng 516 triệu đồng), tương đương với một chiếc xe sedan phân khúc thuộc B. Cụ thể, chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S 560 "Duo tone" này sở hữu sự kết hợp giữa 2 màu sắc ngoại thất, gồm màu đen ở thân xe và xám ở mui và nắp ca-pô. Đây là phong cách sơn màu rất thịnh hành không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở cả trên thế giới thời gian gần đây. Tại Việt Nam, đa phần các mẫu Maybach S-Class hai màu sơn đều do chủ nhân dán đề-can bên ngoài chứ không phải màu sơn zin từ hãng. Ngoài màu sơn "Duo tone" đặc biệt, chiếc Mercedes-Maybach S 560 tại Việt Nam này không có quá nhiều điểm khác biệt về trang bị so với xe nhập khẩu chính hãng. Một vài trang bị ngoại thất có thể kể tới như mặt ca-lăng đặc trưng của Maybach, cụm đèn chiếu sáng công nghệ Multibeam LED hiện đại, mâm xe 20 inch đa chấu tạo hình chiếc khiên sang trọng. Giá bán ước tính của chiếc Mercedes-Maybach S 560 này vào khoảng 14 tỷ đồng. Bước vào không gian nội thất, chiếc Mercedes-Maybach S 560 "Duo tone" đầu tiên tại Việt Nam sở hữu sự pha trộn giữa hai gam màu nâu và be tinh tế. Các trang bị như đèn viền nội thất 64 màu, 4 ghế có chức năng massage, sưởi và làm mát, kính cách âm đổi màu chống tia UV, bệ đỡ chân cho hàng ghế sau, hệ thống giải trí với âm thanh vòm Burmester high-ends... đều hiện diện đầy đủ trên chiếc xe siêu sang này. Tất cả các ghế trên xe đều được bọc da cao cấp kèm chức năng massage/sưởi/làm mát và thông hơi. Không gian cabin vô cùng rộng rãi. Về độ sang trọng và đẳng cấp, ít có mẫu xe nào có thể vượt được Maybach S-Class. Cốp xe không quá lớn nhưng đủ để chứa 2-3 bộ gậy golf Về truyền động, Mercedes-Maybach S 560 sử dụng khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, sản sinh công suất tối đa 469 mã lực và 700 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo khí nén Air Matic. Video: Chi tiết xe siêu sang Mercedes-Maybach S 560 mới.

Mới đây, một đại lý tư nhân chuyên nhập khẩu xe sang đã đưa về nước chiếc Mercedes-Maybach S 560 2020 mới với màu sơn "Duo tone" nguyên bản đầu tiên tại Việt Nam. Tất nhiên, để có được màu sơn vô cùng đặc biệt này ngay từ nhà máy của Mercedes-Benz, chủ nhân phải chi ra số tiền cho tuỳ chọn lên tới 22.000 USD (khoảng 516 triệu đồng), tương đương với một chiếc xe sedan phân khúc thuộc B. Cụ thể, chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S 560 "Duo tone" này sở hữu sự kết hợp giữa 2 màu sắc ngoại thất, gồm màu đen ở thân xe và xám ở mui và nắp ca-pô. Đây là phong cách sơn màu rất thịnh hành không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở cả trên thế giới thời gian gần đây. Tại Việt Nam, đa phần các mẫu Maybach S-Class hai màu sơn đều do chủ nhân dán đề-can bên ngoài chứ không phải màu sơn zin từ hãng. Ngoài màu sơn "Duo tone" đặc biệt, chiếc Mercedes-Maybach S 560 tại Việt Nam này không có quá nhiều điểm khác biệt về trang bị so với xe nhập khẩu chính hãng. Một vài trang bị ngoại thất có thể kể tới như mặt ca-lăng đặc trưng của Maybach, cụm đèn chiếu sáng công nghệ Multibeam LED hiện đại, mâm xe 20 inch đa chấu tạo hình chiếc khiên sang trọng. Giá bán ước tính của chiếc Mercedes-Maybach S 560 này vào khoảng 14 tỷ đồng. Bước vào không gian nội thất, chiếc Mercedes-Maybach S 560 "Duo tone" đầu tiên tại Việt Nam sở hữu sự pha trộn giữa hai gam màu nâu và be tinh tế. Các trang bị như đèn viền nội thất 64 màu, 4 ghế có chức năng massage, sưởi và làm mát, kính cách âm đổi màu chống tia UV, bệ đỡ chân cho hàng ghế sau, hệ thống giải trí với âm thanh vòm Burmester high-ends... đều hiện diện đầy đủ trên chiếc xe siêu sang này. Tất cả các ghế trên xe đều được bọc da cao cấp kèm chức năng massage/sưởi/làm mát và thông hơi. Không gian cabin vô cùng rộng rãi. Về độ sang trọng và đẳng cấp, ít có mẫu xe nào có thể vượt được Maybach S-Class. Cốp xe không quá lớn nhưng đủ để chứa 2-3 bộ gậy golf Về truyền động, Mercedes-Maybach S 560 sử dụng khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, sản sinh công suất tối đa 469 mã lực và 700 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo khí nén Air Matic. Video: Chi tiết xe siêu sang Mercedes-Maybach S 560 mới.