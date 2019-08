Dùng hai năm Mercedes-Maybach S400 lỗ hơn 1 tỷ ở Hà Nội

Ra mắt hồi đầu năm 2017, mẫu xe sang Mercedes-Maybach S400 4Matic được xem như "át chủ bài" trong việc hoàn thành mục tiêu hay thậm chí vượt doanh số 180 đến 200 chiếc Maybach của Mercedes-Benz Việt Nam đề ra tại thời điểm đó. Tại thị trường Việt Nam, những chiếc S400 4Matic mới được xem là rẻ nhất dòng Mercedes-Maybach. Mới đây một chiếc Mercedes-Maybach S400 4Matic 2017 đã qua sử dụng đã xuất hiện trên sàn xe cũ Hà Nội. Theo người chào bán, xe được sử dụng khá ít và còn nguyên bản. Về thiết kế, tương tự như "đàn anh" Mercedes-Maybach S600, Maybach S400 4Matic cũng có điểm nhấn ở lưới tản nhiệt 3 thanh ngang mạ crôm sáng loáng và đèn pha LED. Về cơ bản sẽ không có những chiếc Mercedes-Maybach hoàn toàn giống nhau. Xe có chiều dài tổng thể 5.457 mm, rộng 1.899 mm và cao 1.498 mm. So với bản tiên chuẩn, Maybach S400 dài hơn khoảng 200 mm. Trên Maybach S400 4Matic mới, các chi tiết ngoại và nội thất cũng dành cho từng đối tượng khách hàng doanh nhân theo từng sở thích. Phía đuôi xe có sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn ở cặp ống xả kép AMG mạ crôm hay dòng chữ Maybach. Khác biệt với Mercedes Maybach S600 và S500, Mercedes-Maybach S 400 4MATIC sở hữu loại mâm xe 19 inch đa chấu đơn đa chấu đơn. Logo hai chữ M lồng vào nhau của Maybach được trang trí ở bên sườn xe, gần cửa kính sau... Bên trong nội thất, so với phiên bản Maybach S500 có chức năng massage ở tất cả các ghế thì Maybach S400 4Matic được rút gọn chỉ có chức năng này ở ghế sau. Ngoài ra, cả hai đều sử dụng chất liệu da Nappa Exclusive hoặc designo Exclusive Semi-aniline. Khoang lái của tài xế cũng được bọc da cao cấp và gỗ thượng hạng. Hệ thống giải trí trên Mercedes-Maybach S400 4Mati là loại Burmeister 3D High End công suất 1.540W, 24 loa. Hành khách có thể đổi màu đèn viền nội thất với 7 màu khác nhau, tùy theo tâm trạng. Ở giữa hai hàng ghế dạng thương gia còn tích hợp thêm ngăn lạnh... Ngoài ra, bảng táp-lô còn xuất hiện đồng hồ IWC trước đây chỉ dành cho các mẫu xe AMG. Hàng ghế sau thương gia,có thể ngả tối đa về phía sau lên đến 43,5 độ, tích hợp đệm đỡ bắp chân, đỡ chân điều chỉnh điện cùng chức năng massage 6 chế độ. Bộ bàn làm việc và 2 ly sâm panh bằng bạc chế tác thủ công bởi Robbe & Berking cùng ngăn để ly đi kèm, cửa sổ trời với kính đổi màu Magic Sky Control cực kỳ ấn tượng. Hệ thống an toàn trên mẫu siêu xe sang giá rẻ Mercedes Maybach S400 4Matic bao gồm hệ thống quan sát ban đêm, dây đai an toàn phát sáng, công nghệ an toàn đón đầu Pre-Safe với các tính năng tự động nâng kính, nâng gối tựa đầu, siết chặt dây an toàn khi xảy ra va chạm. Mercedes-Maybach S 400 4Matic cũng sở hữu khối động cơ thấp hơn so với hai đàn anh (S600 sử dụng động cơ V12 và S500 sử dụng động cơ V8) động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0 lít. Xe đạt công suất cực đại 333 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây. Khi ra mắt vào năm 2017, giá xe Mercedes-Maybach S400 4Matic có mức bán ra chính hãng tốt nhất chỉ 6,9 tỷ đồng. Sau hai năm sử dụng, mẫu xe này xuất hiện trên sàn ôtô cũ ở mức khoảng 5,7 tỷ đồng hoặc thấp hơn tuỳ vào tình trạng xe sử dụng. Video: Đánh giá xe Maybach S400 giá 6,9 tỷ đồng.

