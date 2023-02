Tesla lại "nổ" rằng - xe điện của họ an toàn gấp 10 lần ôtô thường

Theo đại diện thương hiệu xe điện Tesla cho biết theo dữ liệu từ hệ thống Autopilot, các dòng xe của họ khi được trang bị hệ thống "tự lái" này sẽ có độ an toàn cao hơn đáng kể những xe không có trang bị này. Hãng lấy ví dụ, trung bình những xe Tesla trang bị Autopilot gặp tai nạn một lần mỗi 6,26 triệu dặm di chuyển (tăng mạnh so với mức 5,54 triệu dặm trong năm 2021). Một số dòng xe của Tesla dù không sở hữu tính năng Autopilot vẫn được cho là an toàn hơn những xe thông thường, bởi theo một số nghiên cứu, những xe này chỉ gặp một tai nạn mỗi 1,71 triệu dặm. Mức trung bình, theo Cục An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) công bố là 652.000 dặm/tai nạn. Nhìn vào những số liệu trên có thể thấy rằng những chiếc xe Tesla thực sự an toàn gấp 10 lần xe thường. Tuy nhiên, số liệu trên có vẻ chưa thực sự khách quan và chính xác. Bởi số liệu trên được NHTSA thống kê từ tất cả những chiếc xe hoạt động tại Mỹ. Trong đó có cả những mẫu xe đời cũ, không được trang bị những tính năng an toàn cao cấp như hiện nay. Nếu có số liệu so sánh Tesla với những mẫu xe đời mới trên thị trường thì có lẽ kết quả công bố sẽ khách quan, công bằng hơn. Bên cạnh đó, tính năng Autopilot cũng cho thấy có nhiều sai số. Hiện tại, Chính phủ Mỹ đang điều tra khi ít nhất đã có 38 vụ tai nạn xe Tesla xảy ra tại Mỹ liên quan đến lỗi phần mềm này. Có lẽ, ở thời điểm hiện tại, tính năng tự lái này vẫn chưa phải là niềm tự hào thực sự đối với hãng xe điện tới từ Mỹ này. Video: Autopilot của Tesla Model X "bất lực" trên đường phố Việt.

Theo đại diện thương hiệu xe điện Tesla cho biết theo dữ liệu từ hệ thống Autopilot, các dòng xe của họ khi được trang bị hệ thống "tự lái" này sẽ có độ an toàn cao hơn đáng kể những xe không có trang bị này. Hãng lấy ví dụ, trung bình những xe Tesla trang bị Autopilot gặp tai nạn một lần mỗi 6,26 triệu dặm di chuyển (tăng mạnh so với mức 5,54 triệu dặm trong năm 2021). Một số dòng xe của Tesla dù không sở hữu tính năng Autopilot vẫn được cho là an toàn hơn những xe thông thường, bởi theo một số nghiên cứu, những xe này chỉ gặp một tai nạn mỗi 1,71 triệu dặm. Mức trung bình, theo Cục An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) công bố là 652.000 dặm/tai nạn. Nhìn vào những số liệu trên có thể thấy rằng những chiếc xe Tesla thực sự an toàn gấp 10 lần xe thường. Tuy nhiên, số liệu trên có vẻ chưa thực sự khách quan và chính xác. Bởi số liệu trên được NHTSA thống kê từ tất cả những chiếc xe hoạt động tại Mỹ. Trong đó có cả những mẫu xe đời cũ, không được trang bị những tính năng an toàn cao cấp như hiện nay. Nếu có số liệu so sánh Tesla với những mẫu xe đời mới trên thị trường thì có lẽ kết quả công bố sẽ khách quan, công bằng hơn. Bên cạnh đó, tính năng Autopilot cũng cho thấy có nhiều sai số. Hiện tại, Chính phủ Mỹ đang điều tra khi ít nhất đã có 38 vụ tai nạn xe Tesla xảy ra tại Mỹ liên quan đến lỗi phần mềm này. Có lẽ, ở thời điểm hiện tại, tính năng tự lái này vẫn chưa phải là niềm tự hào thực sự đối với hãng xe điện tới từ Mỹ này. Video: Autopilot của Tesla Model X "bất lực" trên đường phố Việt.