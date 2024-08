Tesla Cybertruck từ 8,1 tỷ đồng tại Indonesia, đại gia Việt phát thèm

Mẫu xe bán tải điện Tesla Cybertruck 2024 mới hiện đã có mặt tại Indonesia, do Glamour Auto Boutique – công ty chuyên nhập khẩu và phân phối ôtô CBU có trụ sở tại Pondok Indah, Jakarta đưa về nước. Chiếc Cybertruck này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Theo thong tin từ nhà phân phối mức giá xe Tesla Cybertruck 2024 khoảng 5 triệu rupiah (tương đương 8,1 tỷ đồng) tại Glamour Auto Boutique, với duy nhất màu sơn Brushed Silver. ”Chiếc xe tương lai này, đã trở thành chủ đề bàn tán toàn cầu kể từ khi nó được giới thiệu lần đầu tiên, giờ đây những người yêu thích ôtô có thể xem xe trực tiếp tại phòng trưng bày của chúng tôi”, Sigit Tedi - Giám đốc Kinh doanh của Glamour Auto Boutique chia sẻ. Ông Sigit cho biết thêm, sự hiện diện của Cybertruck tại Indonesia được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho những người yêu thích ôtô, đặc biệt là những người quan tâm đến xu hướng xe điện và công nghệ tương lai. Tesla Cybertruck sở hữu ngoại hình to lớn, tương đối ấn tượng so với các mẫu xe bán tải thông thường như: Toyota Hilux, Ford Ranger hay Mitsubishi Triton. Xe có chiều dài 5.683mm, rộng 2.032mm và cao 1.796mm, với chiều dài cơ sở 3.635mm, trọng lượng 3.009kg hoặc 3.129kg, tùy phiên bản. Mẫu xe bán tải này được làm bằng thép không gỉ sáng bóng và được tạo hình thành những mặt phẳng, một phần được lấy cảm hứng từ chiếc ô tô biến thành tàu ngầm trong bộ phim năm 1977 của tài tử James Bond - "The Spy Who Loved Me". Được biết, thân thép cứng của Cybertruck có khả năng chống đạn và cửa sổ của nó có khả năng “chống đá”. Mẫu bán tải này còn có thể kéo từ 3,4 tấn đến 6,8 tấn tùy công suất. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Tesla Cybertruck được thiết kế theo phong cách tối giản với màn hình cảm ứng trung tâm 18,5 inch, màn hình giải trí 9,4 inch dành cho hành khách phía sau và trần kính toàn cảnh. Ngoài ra, xe còn có một số trang bị khác như: vô lăng 3 chấu vuông vắn, hệ thống âm thanh 15 loa chính kèm loa phụ và âm ly, các cổng sạc 120/240V, 2 bàn sạc điện thoại không dây, kết nối USB-C, điều hòa với chức năng lọc khí và trần kính. Hiện chưa rõ xe mới cập bến Indonesia thuộc phiên bản nào. Chỉ biết rằng, tại Mỹ phiên bản dẫn động cầu sau của xe sẽ có phạm vi hoạt động 400 km cho một lần sạc đầy. Trong khi đó, Cybertruck AWD đi được 547 km sau một lần sạc và có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/giờ trong 4,1 giây, tốc độ tối đa đạt 180 km/giờ. Cuối cùng, phiên bản ba động cơ sẽ tạo ra công suất 845 mã lực và có phạm vi hoạt động khoảng 514 km. Tất cả các phiên bản của Cybertruck đều có hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh nâng lên hoặc hạ xuống khi đang di chuyển và cung cấp khoảng sáng gầm xe lên tới 431 mm. Không chỉ vậy, xe còn có góc tiếp cận 35 độ và góc khởi hành 28 độ khiến nó trở thành một cỗ máy địa hình đáng gờm. Video: Giới thiệu bán tải điện Tesla Cybertruck 2024 tại Indonesia.

