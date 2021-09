Tậu BMW X7 mới “chạy lướt” tại Việt Nam tiết kiệm bao nhiêu?

Một chiếc BMW X7 thế hệ mới phiên bản xDrive 40i M-Sport nhập từ Mỹ đời 2019 đang rao bán lại với giá hơn 6 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện tại, giá lăn bánh một chiếc xe tương tự ở Hà Nội hay TP.HCM không dưới 7 tỷ đồng. Trước đó, những chiếc BMW X7 xDrive 40i M-Sport nhập không chính hãng đầu tiên về Việt Nam vào giữa năm 2019 với giá bán khoảng 7 tỷ đồng. Sau khi đăng kí đăng kiểm ra biển trắng Hà Nội, chủ nhân của xe phải chi ra tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, THACO liên tục giảm giá BMW X7 mới, cùng với đó là việc đưa về BMW X7 M-Sport có giá bán chỉ hơn 5,8 tỉ đồng nên các doanh nghiệp nhập khẩu xe không chính hãng gần như không nhập xe từ Mỹ về Việt Nam như trước. Trước đó, giá xe mới của BMW X7 xDrive 40i M-Sport nhập từ Mỹ về Việt Nam từng được các doanh nghiệp tư nhân giảm giá xuống còn 6,3 – 6,4 tỉ đồng. So với những chiếc BMW X7 nhập chính hãng bởi THACO, những chiếc BMW X7 xDrive 40i M-Sport nhập từ Mỹ sở hữu nhiều điểm khác biệt mà không ít đại gia Việt ưa thích. Thời điểm năm 2019 và 2020, BMW X7 bản chính hãng không có gói trang bị M-Sport trong khi bản nhập không chính hãng có gói trang bị này. Phải đến đầu năm 2021, BMW X7 M-Sport chính hãng mới về Việt Nam. Ở bên trong, BMW X7 bản nhập từ Mỹ cấu hình 6 chỗ ngồi có hàng ghế thứ 2 với 2 ghế tách biệt nhau trong khi xe chính hãng là bản 7 chỗ ngồi với hàng ghế thứ 2 là băng 3 chỗ ngồi. BMW X7 M-Sport nhập từ Mỹ cũng có thêm công nghệ ga hành trình thích ứng trong khi bản chính hãng chỉ có Cruiser Control thông thường và Lim. Phiên bản M-Sport sở hữu bộ mâm kích thước đến 22 inch, cùm phanh màu xanh dương đặc trưng của M-Performance, hốc hút gió 2 bên cản trước cũng được mở rộng, tạo hình khỏe khoắn hơn bản tiêu chuẩn. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan và camera quan sát hai bên. Cụm đèn hậu dạng LED thanh mảnh, cửa sau dài và cửa hậu tách biệt đóng mở điện. Cụm ống xả thể thao đặt đối xứng hai bên với chụp ra làm từ kim loại. BMW X7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.163 x 1.999 x 1.805 (mm), chiều dài cơ sở 3.103 mm. Điều này đồng nghĩa BMW X7 dài hơn 228 mm, hẹp hơn 5 mm và cao hơn 53 mm so với mẫu xe anh em BMW X5. BMW X7 sở hữu khoang cabin sang trọng với sự hòa trộn giữ chất liệu da, gỗ và kim loại. Phía sau vị trí người lái là cụm điều khiển kỹ thuật số 12.3 inch cùng màn hình hiển thị 12.3 inch cho hệ thống thông tin giải trí. Phiên bản M-Sport sở hữu vô-lăng thể thao tròn vo, gắn logo M, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái đặc biệt là lẫy chuyển số thể thao phía sau. Ghế ngồi thể thao chỉnh điện đa hướng nhớ 2 vị trí, tích hợp chức năng thông gió, massage và đệm bắp đùi chỉnh điện. Hệ thống âm thanh của chiếc trong bài là loại B&O tùy chọn. Sự đặc biệt trên BMW X7 chính là chiếc cần số làm từ pha lê trong suốt, bên trong có chữ X nổi bật. Trên cần số điện tử này có nút về P tiện dụng. Bên cạnh là nút khởi động thông minh, cụm điều khiển màn hình giải trí phía trên, phanh tay điện tử, tắt bật công nghệ auto hold, chọn chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và một số tính năng khác. Những tính năng nổi bật khác trong nội thất BMW X7 bao gồm sạc smartphone không dây và cổng phát wifi, hệ thống thông tin giải trí hàng ghế sau với màn hình cảm ứng 10.2 inch, ghế ngồi kèm chức năng sưởi, rèm cửa sau chỉnh điện, giữ cốc làm mát/nóng. Cụm điều khiển điều hoà hai vùng độc lập cho hành ghế thứ 2, cổng sạc, đầu đĩa. Không gian dành cho ông chủ là 2 ghế ngồi thiết kế tách biệt nhau, có khả năng chỉnh điện và gập gọn để vào hàng thứ 3. Hàng ghế thứ 3 rộng rãi cho 2 người ngồi cùng lúc. Khoảng duỗi chân vừa phải, một số chức năng tích hợp cho hàng ghế này gồm có điều hòa tự động, gập phẳng bằng công nghệ điện giúp gia tăng không gian cho khoang chứa đồ. Đặc biệt, hàng ghế thứ 3 trên BMW X7 cũng được trang bị cửa sổ trời giống như 2 hàng ghế đầu. BMW X7 xDrive 40i sử dụng động cơ xăng 3.0L, 6 xi-lanh, tăng áp, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực, 450 Nm, hoàn thành cú nước rút 0 – 100 km/giờ trong 6,1 giây, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu xDrive. Với mức giá "khá hời" khi mua xe BMW X7 thế hệ mới chạy lướt nhập tư, đây được xem là sự lựa chọn khá tốt cho các đại gia trong mùa đại dịch Covid-19 này. Video: So sánh SUV hạng sang BMW X7 và Mercedes-Benz GLS.

Một chiếc BMW X7 thế hệ mới phiên bản xDrive 40i M-Sport nhập từ Mỹ đời 2019 đang rao bán lại với giá hơn 6 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện tại, giá lăn bánh một chiếc xe tương tự ở Hà Nội hay TP.HCM không dưới 7 tỷ đồng. Trước đó, những chiếc BMW X7 xDrive 40i M-Sport nhập không chính hãng đầu tiên về Việt Nam vào giữa năm 2019 với giá bán khoảng 7 tỷ đồng. Sau khi đăng kí đăng kiểm ra biển trắng Hà Nội, chủ nhân của xe phải chi ra tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, THACO liên tục giảm giá BMW X7 mới, cùng với đó là việc đưa về BMW X7 M-Sport có giá bán chỉ hơn 5,8 tỉ đồng nên các doanh nghiệp nhập khẩu xe không chính hãng gần như không nhập xe từ Mỹ về Việt Nam như trước. Trước đó, giá xe mới của BMW X7 xDrive 40i M-Sport nhập từ Mỹ về Việt Nam từng được các doanh nghiệp tư nhân giảm giá xuống còn 6,3 – 6,4 tỉ đồng. So với những chiếc BMW X7 nhập chính hãng bởi THACO, những chiếc BMW X7 xDrive 40i M-Sport nhập từ Mỹ sở hữu nhiều điểm khác biệt mà không ít đại gia Việt ưa thích. Thời điểm năm 2019 và 2020, BMW X7 bản chính hãng không có gói trang bị M-Sport trong khi bản nhập không chính hãng có gói trang bị này. Phải đến đầu năm 2021, BMW X7 M-Sport chính hãng mới về Việt Nam. Ở bên trong, BMW X7 bản nhập từ Mỹ cấu hình 6 chỗ ngồi có hàng ghế thứ 2 với 2 ghế tách biệt nhau trong khi xe chính hãng là bản 7 chỗ ngồi với hàng ghế thứ 2 là băng 3 chỗ ngồi. BMW X7 M-Sport nhập từ Mỹ cũng có thêm công nghệ ga hành trình thích ứng trong khi bản chính hãng chỉ có Cruiser Control thông thường và Lim. Phiên bản M-Sport sở hữu bộ mâm kích thước đến 22 inch, cùm phanh màu xanh dương đặc trưng của M-Performance, hốc hút gió 2 bên cản trước cũng được mở rộng, tạo hình khỏe khoắn hơn bản tiêu chuẩn. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan và camera quan sát hai bên. Cụm đèn hậu dạng LED thanh mảnh, cửa sau dài và cửa hậu tách biệt đóng mở điện. Cụm ống xả thể thao đặt đối xứng hai bên với chụp ra làm từ kim loại. BMW X7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.163 x 1.999 x 1.805 (mm), chiều dài cơ sở 3.103 mm. Điều này đồng nghĩa BMW X7 dài hơn 228 mm, hẹp hơn 5 mm và cao hơn 53 mm so với mẫu xe anh em BMW X5. BMW X7 sở hữu khoang cabin sang trọng với sự hòa trộn giữ chất liệu da, gỗ và kim loại. Phía sau vị trí người lái là cụm điều khiển kỹ thuật số 12.3 inch cùng màn hình hiển thị 12.3 inch cho hệ thống thông tin giải trí. Phiên bản M-Sport sở hữu vô-lăng thể thao tròn vo, gắn logo M, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái đặc biệt là lẫy chuyển số thể thao phía sau. Ghế ngồi thể thao chỉnh điện đa hướng nhớ 2 vị trí, tích hợp chức năng thông gió, massage và đệm bắp đùi chỉnh điện. Hệ thống âm thanh của chiếc trong bài là loại B&O tùy chọn. Sự đặc biệt trên BMW X7 chính là chiếc cần số làm từ pha lê trong suốt, bên trong có chữ X nổi bật. Trên cần số điện tử này có nút về P tiện dụng. Bên cạnh là nút khởi động thông minh, cụm điều khiển màn hình giải trí phía trên, phanh tay điện tử, tắt bật công nghệ auto hold, chọn chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và một số tính năng khác. Những tính năng nổi bật khác trong nội thất BMW X7 bao gồm sạc smartphone không dây và cổng phát wifi, hệ thống thông tin giải trí hàng ghế sau với màn hình cảm ứng 10.2 inch, ghế ngồi kèm chức năng sưởi, rèm cửa sau chỉnh điện, giữ cốc làm mát/nóng. Cụm điều khiển điều hoà hai vùng độc lập cho hành ghế thứ 2, cổng sạc, đầu đĩa. Không gian dành cho ông chủ là 2 ghế ngồi thiết kế tách biệt nhau, có khả năng chỉnh điện và gập gọn để vào hàng thứ 3. Hàng ghế thứ 3 rộng rãi cho 2 người ngồi cùng lúc. Khoảng duỗi chân vừa phải, một số chức năng tích hợp cho hàng ghế này gồm có điều hòa tự động, gập phẳng bằng công nghệ điện giúp gia tăng không gian cho khoang chứa đồ. Đặc biệt, hàng ghế thứ 3 trên BMW X7 cũng được trang bị cửa sổ trời giống như 2 hàng ghế đầu. BMW X7 xDrive 40i sử dụng động cơ xăng 3.0L, 6 xi-lanh, tăng áp, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực, 450 Nm, hoàn thành cú nước rút 0 – 100 km/giờ trong 6,1 giây, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu xDrive. Với mức giá "khá hời" khi mua xe BMW X7 thế hệ mới chạy lướt nhập tư, đây được xem là sự lựa chọn khá tốt cho các đại gia trong mùa đại dịch Covid-19 này. Video: So sánh SUV hạng sang BMW X7 và Mercedes-Benz GLS.