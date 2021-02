Tasco Prototype 1948 độc nhất, lấy cảm hứng thiết kế từ máy bay

Trong thế giới ôtô, không ít mẫu xe concept độc đáo đã để lại một ấn tượng khó quên, nhưng càng làm mọi người tiếc nuối khi không thể được sản xuất đại trà. Một ví dụ hoàn hảo cho chuyện này là nguyên mẫu Tasco Prototype đời 1948. Dù là ấn tượng xấu hay tốt, hầu hết mọi người mê xe dày dạn đều sẽ có một vài ý kiến về mẫu xe có một không hai này. Nhưng chính xác thì điều gì đã làm cho Tasco 1948 trở nên độc đáo so với các mẫu xe concept khác? Hay tại sao thiết kế của nó lại gây tranh cãi? Bởi nguyên mẫu xe cổ Tasco 1948 được coi là một thất bại ngay khi ra mắt, không hề bất ngờ khi chúng ta tất nhiên sẽ không thể tìm thấy nổi một chiếc thứ hai trong thời hiện đại. Tuy nhiên, đó không phải lý do duy nhất giải thích độ hiếm của mẫu concept phi thường này. Trên thực tế, nó là chiếc xe duy nhất từng được chế tạo bởi nhà sản xuất. Cụ thể hơn, nguyên mẫu trong ảnh ở đây là chiếc xe duy nhất từng được thiết kế và chế tạo bởi Tasco, The American Sports Car Company. Vì mẫu xe đầu tiên không nhận phản hồi không như mong muốn, Tasco không bao giờ làm thêm một mẫu xe nào nữa. Chuyện này nghe có vẻ thật đáng tiếc, nhưng nó giúp mang lại cho nguyên mẫu Tasco 1948 một bản sắc rất riêng khi so sánh với những mẫu concept khác. Một đặc điểm nổi bật khác của nguyên mẫu Tasco 1948 tất nhiên là thiết kế của nó. Như chúng ta có thể thấy trong ảnh, diện mạo của xe chắc chắn là điều khiến ai cũng phải ngoái đầu, dù là 70 năm trước hay thậm chí hiện đại. Nguyên nhân là vì một trong những nguồn cảm hứng chính cho thiết kế của xe là đến từ máy bay của thời đại đó. Trong khi các nhà thiết kế của Tasco cũng lấy cảm hứng từ những mẫu xe thể thao châu Âu, ta cũng có thể thấy sự ảnh hưởng từ thiết kế và cấu tạo máy bay trên nhiều vị trí, ví dụ như bảng đồng hồ và cụm điều khiển trung tâm. Mặc dù không thành công, nhưng nguyên mẫu Tasco 1948 hàng hiếm lại không hề bị mờ nhạt theo thời gian. Chiếc xe không bị phá hủy sau khi các nhà sản xuất bỏ qua nó. Về sau này, nó đã được tặng cho Viện bảo tàng Auburn Cord Duesenberg ở Auburn, tiểu bang Indiana, nơi nó vẫn được trưng bày cho tới tận bây giờ. Điều này có nghĩa là, không giống như nhiều mẫu xe concept thất bại khác, nguyên mẫu Tasco 1948 rất có thể sẽ được trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng trong nhiều năm tới. Video: Ngắm mẫu xe cổ phong cách máy bay Tasco Prototype 1948.

