Tận thấy Toyota Camry cao cấp nhất tại Việt Nam, hơn 1,5 tỷ

Theo đó, Toyota Camry 2025 tại Việt Nam được bán ra với 3 phiên bản, cùng mức giá dao động từ 1,22 - 1,53 tỷ đồng. Đáng chú ý, phiên bản 2.5 HEV TOP có giá cao hơn 35 triệu đồng so với bản tiền nhiệm. Mẫu xe sedan Toyota Camry 2025 được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA và có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.920 x 1.840 x 1.455 (mm). Chiều dài cơ sở 2.825 mm. Kích thước này dài hơn 35 mm, thấp hơn 10 mm so với thế hệ trước. Về mặt thiết kế, ngoại thất của Camry 2025 mang đường nét trẻ trung. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt và mũi xe được thiết kế ấn tượng hơn. Phần đầu xe được thiết kế mở rộng sang hai bên. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED thiết kế cách điệu. Trái ngược với đầu xe được thiết kế cá tính, phần đuôi xe trên Camry hoàn toàn mới chỉ được tạo điểm nhấn bởi cụm đèn hậu hình chữ C. Về nội thất, khoang cabin của Toyota Camry bản cao cấp nhất được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Bên trong nội thất, Camry 2025 sở hữu các tiện nghi cao cấp như: vô lăng tích hợp các phím chức năng, chỉnh điện và tích hợp lẫy chuyển số (trên 2 bản hybrid); màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch... Ngoài ra, mẫu xe sedan cỡ D này còn được trang bị màn hình hiển thị HUD 10 inch; hệ thống âm thanh 9 loa JBL, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động; cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic. Ghế lái trên bản cao nhất của Toyota Camry 2025 bản cao cấp có tính năng nhớ 2 vị trí. Hàng ghế đầu của xe có tính năng chỉnh điện 10 hướng. Ghế phụ vẫn có nút bấm điều chỉnh ngả và tiến/lùi. Ghế sau chỉnh điện ngả lưng góc 8 độ, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, tích hợp tính năng lọc ion âm.Toyota Camry 2025 bản cao cấp vẫn tiếp tục được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng hỗ trợ người lái như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Camry 2024 bản 2.5 HEV là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 2.5L với mô tơ điện cho tổng công suất 225 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 221 Nm. Hệ truyền động này kết hợp cùng với hộp số vô cấp e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ở thế hệ mới này, bộ pin trên Camry được chuyển sang loại lithium có kích thước nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn và công suất cũng được cải thiện đáng kể. Toyota Camry 2025 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 5 lựa chọn màu sắc, bao gồm trắng ngọc trai, đen, đỏ, xám ánh kim và xám ánh bạc. Khách hàng mua xe sẽ đực hưởng các chương trình ưu đãi như; Tặng gói gia hạn bảo hành, Ưu đãi khi mua bảo hiểm Toyota, Ưu đãi lãi suất mua xe... Video: Toyota Camry 2025 tại Việt Nam giá 1,53 tỷ bản Hybrid.

