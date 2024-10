Tận thấy siêu phẩm Ferrari F80 giá 3,9 triệu USD ngoài đời thực

Trong danh mục dải sản phẩm của Ferrari, họ có bộ sưu tập các mẫu xe đắt tiền đáng ngưỡng mộ và nổi tiếng nhất trong số đó không ai mê xe mà không biết đến, "big five" ám chỉ bộ 5 huyền thoại là 280 GT0, F40, F50, Enzo, LaFerrari và mới đấy nhất là Ferrari F80 hoàn toàn mới. F80 là siêu xe Ferrari triệu đô đầu tiên sử dụng cổ máy V6, thay vì V8 như 280 GT0, F40 và cổ máy huyền thoại V12 từ F50, Enzo cho đến LaFerrari. Chỉ có 799 chiếc xe được sản xuất và giá phải trả từ 3,9 triệu USD, khiến nó trở thành chiếc Ferrari đắt nhất, lạ nhất trong bộ "big six". Mới đây, 1 sự kiện tập trung các siêu xe đua của Ferrari đã quy tục hàng chục mẫu từ xe công thức 1 đến xe đua và cả sự xuất hiện của Ferrari F80. Người hâm mộ thật sự ấn tượng với động cơ V6 cùng 3 mô tơ điện có trên chiếc xe F80 này để tạo ra công suất tối đa 1.200 ps. Cụ thể, chiếc Ferrari F80 dùng máy F163CF sử dụng động cơ V6 120 độ có liên quan đến động cơ trong cả 296 GTB và 499P giành chiến thắng tại Le Mans. Nhưng thay vì động cơ đốt trong 296 tạo ra công suất 654 mã lực, bộ phận ICE không nặng hơn của F80 tạo ra công suất tới 888 mã lực và mô-men xoắn tăng từ 546 lb-ft (740 Nm) lên 627 lb-ft (850 Nm). Chưa hết, xe còn sử dụng thiết lập ba động cơ điện giống như SF90. Hai động cơ ở mũi xe cung cấp tới 282 mã lực cho bánh trước và cho phép chức năng điều hướng mô-men xoắn, và Ferrari cho biết trọng lượng 61,5 kg nhẹ hơn 14 kg so với SF 90. Động cơ thứ ba truyền 80 mã lực tới bánh sau, nhưng có thể tạo ra 94 mã lực bằng cách thu năng lượng phanh. Việc bổ sung thêm sức mạnh hybrid giúp F80 có tổng công suất 1.184 mã lực so với 819 mã lực của 296, và biến F80 trở thành siêu xe dẫn động bốn bánh đầu tiên của Ferrari. Nhưng mặc dù có rất nhiều năng lượng điện, F80 không có chế độ chạy thuần điện. Video: Xem sức mạnh siêu phẩm Ferrari F80 trên đường đua.

