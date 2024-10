Ferrari ra mắt F80 giá 3,9 triệu USD, “kẻ” kế nhiệm LaFerrari

Đã gần ba thập kỷ trôi qua kể từ khi Ferrari tung ra siêu xe 'F-hai chữ số', và giờ đây, chiếc Ferrari F80 hoàn toàn mới, trị giá 3,9 triệu USD, là chiếc xe thương mại mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Ferrari. Công suất 1.200 ps, hệ truyền động hybrid 3 động cơ sáu xi-lanh và hiệu suất được khẳng định có thể biến các siêu xe nó gặp trên đường thành những mẫu xe "rùa bò". Theo đúng phong cách của Prancing Horse, mẫu xe F80 (phù hợp với danh hiệu của bộ 5 siêu xe thập kỷ của thương hiệu, sau F40, F50, Enzo và LaFerrari), dự kiến sẽ được sản xuất giới hạn 799 chiếc. Ferrari F80 2025 mới sở hữu động cơ dung tích 3 lít, góc nghiêng 120 độ giữa hai bên, nạp khí tăng áp, vòng tua máy cao nhất 9.200 vòng/phút, công suất 888 mã lực, mô-men xoắn 850 Nm, tỷ số nén 9,5:1, thanh truyền titan, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hệ thống phân bổ mô-men xoắn trục trước. Thêm 296 mã lực từ động cơ điện hoàn toàn nữa, và kết quả là một thứ gì đó khiến Revueltos, W1S ... và bất kỳ xe nào khác phải e dè. Với công suất 296 mã lực/lít, F80 là động cơ đốt trong có mật độ công suất cao nhất từng được sản xuất tại Maranello. Và ba động cơ điện (một ở phía sau, hai ở phía trước, theo kiểu SF90) không chỉ bổ sung mô-men xoắn tức thời và tất cả những thứ hấp dẫn từ cơ bắp chạy bằng pin mà còn vượt trội hơn ICE với thêm một phần ba công suất sáu xi-lanh. Toàn bộ hiệu suất đó được truyền xuống mặt đất thông qua hộp số ly hợp kép tám cấp (lấy cảm hứng từ những nỗ lực của Ferrari Formula 1), đưa F80 vượt xa rào cản 322 km/h. Nhà sản xuất tuyên bố tốc độ tối đa là 350 km/h và tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,15 giây, nhanh hơn rất nhiều Bugatti Chiron hay các siêu xe megacar khác. Chưa hết, F80 có thể từ vị trí đúng yên lên 200 km/giờ mất chưa đầy sáu giây (cụ thể là 5,75 giây). Ferrari F80 chỉ cao 1.138 mm và dài 2.060 mm, với tổng chiều dài 4.840 mm, siêu xe này có chiều dài cơ sở 2.665 mm). Theo Ferrari, trọng lượng khô là 1.525 kg, hệ thống hybrid 860-Volt chịu trách nhiệm cho lực ép 60 kg xuống mặt đường. F80 có trọng lượng phân bổ rất nhiều về phía sau: 42,2% ở phía trước và 57,8% ở phía sau. Dung tích bình nhiên liệu 63,5 lít sẽ đủ cho một vài lần chạy quanh đường đua, nhưng khoang chứa hàng chỉ 35 lít, có nghĩa là tất cả 799 người may mắn sở hữu xe đều có thể có một nơi chỉ để thả ví của họ khi đi đến đường đua nói trên. Chiếc F80 tạo ra lực ép xuống một tấn ở tốc độ 250 km/giờ, trong đó 460 kg ở phía trước. Cánh chủ động là tính năng khí động học ấn tượng nhất của chiếc F80. Nó liên tục điều chỉnh vị trí của mình để tối ưu hóa lực ép xuống và hoạt động kết hợp với hệ thống treo chủ động để giữ cho chiếc xe đi đúng hướng ở mọi tốc độ. Chiếc F80 đi kèm với chức năng Ferrari Integrated Vehicle Estimator, mô hình do máy tính tạo ra này sử dụng dữ liệu đầu vào của các cảm biến để dự đoán hành vi của nó trong thế giới thực và thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho tất cả các thành phần. Chiếc Ferrari mới cung cấp ba chế độ lái khác nhau Hybrid, Performance và Qualify, mà không có khả năng lái hoàn toàn bằng điện. Phanh carbon mạnh gấp đôi và tản nhiệt tốt hơn gấp ba lần so với thế hệ trước. Michelin đã phát triển lốp 285/30 R20 (trước) và 345/30 R21 (sau), đặc biệt dành cho F80. Thùng xe được làm bằng sợi carbon và các vật liệu tổng hợp khác, với nhôm phía trước và phía sau được gắn trên đó bằng bu lông titan. Cabin được bố trí hướng đến người lái (ghế có thể điều chỉnh hoàn toàn, trong khi hành khách chỉ có một vị trí cố định mọi lúc). Thiết kế F80 cúi chào huyền thoại F40 từ bốn thập kỷ trước trong khi cũng ám chỉ mạnh mẽ đến công nghệ giống như hàng không vũ trụ của chiếc xe. Đèn pha được giấu trong một phần tử che nắng, về cơ bản mang lại ấn tượng về vẻ ngoài 'xóa đèn'. Nắp khoang động cơ giữa phía sau có sáu khe, một khe cho mỗi xi-lanh của động cơ V6 ba lít mạnh mẽ. Mặc dù là xe hai chỗ ngồi xuyên suốt, F80 được Ferrari định nghĩa là bố cục "1+", với toàn bộ buồng lái chỉ tập trung vào người lái. Bảng điều khiển cũng hướng về phía người ngồi sau tay lái. Hành khách là người thứ hai, với ghế ngồi gần như vô hình do độ tương phản cao giữa lớp bọc màu đỏ của ghế lái và lớp phủ màu đen ở phía hành khách.





Ferrari F80 gợi nhớ đến những chiếc xe ngày xưa hơn khi các nút bấm vật lý quay trở lại trên các nan hoa bên hông. Bánh xe này cũng sẽ được sử dụng trên các mẫu xe Ferrari trong tương lai, báo hiệu rằng trải nghiệm hoàn toàn kỹ thuật số được sử dụng trước đây trong những năm gần đây không phải là giải pháp lý tưởng cho hiệu suất cao.







Sẽ chỉ có đúng 799 chiếc siêu xe Ferrari F80 được sản xuất, và giá bán đi kèm sẽ là 3,9 triệu đô la, ngay cả khi bạn đọc hết bài này và xin "ông bà bô" đủ tiền mua F80, thì xin nói rằng tất cả chúng đều đã có chủ nhân ngay từ khi trên bản vẽ, điều mà bạn làm là nên dành gấp đôi hoặc gấp 3 số tiền trên để mua lại từ các đại lý nhưng không hề dễ dàng, và thật buồn, dù F80 rất tuyệt nhưng cổ máy V6 khiến không ít người hụt hẫng, thay vì dàn máy V12.



Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari F80 hoàn toàn mới.







