Tận thấy Kia Sportage 2022 bản trục cơ sở ngắn tại châu Âu

Kia Sportage 2022 mới phiên bản châu Âu sở hữu thiết kế giống như phiên bản toàn cầu nhưng có chiều dài cơ sở ngắn hơn 133 mm. Phiên bản được trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế IAA là bản GT-Line với ngoại thất 2 tông màu trắng kết hợp với phần mái xe màu đen giúp làm nổi bật các đường nét thiết kế đặc biệt của chiếc crossover này. Kia Sportage 2022 bản châu Âu ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế IAA ở Munich (Đức). Ngoài ra, phiên bản này còn nhận được huy hiệu đặc biệt, vòm bánh xe màu tối tương phản, chụp gương chiếu hậu sơn đen và mâm xe 18 inch màu tối. Lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng được sơn màu đen kết hợp với cụm đèn pha Matrix LED nổi bật và dải đèn LED ban ngày hình boomerang Di chuyển vào bên trong, nội thất của Sportage mới đậm chất thể thao với màn hình cảm ứng thông tin giải trí cong 12,3 inch. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với màn hình cho đồ họa rõ nét. Mặc dù kích thước bên ngoài nhỏ gọn hơn phiên bản toàn cầu nhưng hành khách ngồi ở hàng ghế thứ 2 sẽ có khoảng để chân 996 mm và khoảng trống đầu là 998 mm. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 591 lít và khi gập hàng ghế sau lại theo tỷ lệ 40:20:40, khoang hành lý có thể được mở rộng lên đến 1.780 lít. Dưới nắp ca-pô, Kia đang cung cấp cho khách hàng châu Âu một loạt hệ dẫn động bao gồm plug-in hybrid, hybrid, mild-hybrid và động cơ diesel. Phiên bản PHEV sử dụng động cơ 1.6L T-GDI và một động cơ điện 66.9 kW đi kèm gói pin lithium-ion 13.8 kWh, cho tổng công suất đầu ra 261 mã lực. Trong khi đó, phiên bản hybrid cũng sử dụng động cơ 1.6L T-GDI kết hợp với một động cơ điện 44.2 kW và bộ pin 1.49 kWh cho tổng công suất kết hợp 226 mã lực. Đối với phiên bản mild-hybrid cũng sử dụng động cơ 1.6L 4 xi-lanh T-GDI có thể tạo ra công suất 147 mã lực hoặc 177 mã lực. Trong khi đó, động cơ diesel 1.6L 4 xi-lanh cho công suất đầu ra 113 mã lực hoặc 134 mã lực và có công nghệ kiểm soát khí thải chủ động SCR để giúp giảm NOx và các khí thải độc hại khác. Hộp số ly hợp kép 7 cấp có sẵn cho động cơ 1.6L cũng như hộp số sàn sáu cấp cho tất cả các biến thể. Tất cả các phiên bản Kia Sportage 2022 châu Âu đều được trang bị tiêu chuẩn công nghệ Stop&Go. Cùng với sự đa dạng của động cơ, Kia cũng cung cấp một loạt các chế độ lái trên Sportage 2022. Theo đó, ngoài các chế độ Comfort, Eco và Sport,... Kia Sportage hoàn toàn mới còn có chế độ Terrain Mode mới được phát triển để lái xe trên tuyết, bùn và cát. Sportage mới cũng có Hệ thống treo điều khiển điện tử, liên tục điều chỉnh kiểm soát giảm xóc để giữ cho chiếc xe luôn trong trạng thái vận hành thể thao, thoải mái hoặc khả năng hoạt động tốt nhất có thể. Theo Kia, nền tảng N3 của hãng được thiết kế cứng và nhẹ, cải thiện khả năng xử lý và giúp cho chiếc SUV trở nên đặc biệt an toàn hơn. Ngoài ra, Kia Sportage mới cũng được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước và kiểm soát hành trình thích ứng sử dụng thông tin điều hướng để giúp Sportage giữ tốc độ an toàn nếu nó nhận thấy khúc cua gấp trên đường phía trước. Bên cạnh đó, xe còn có tính năng Hỗ trợ Tốc độ Thông minh để tự động điều chỉnh tốc độ hành trình của bạn khi giới hạn tốc độ thay đổi. Video: Kia Sportage 2022 tại triển lãm ô tô quốc tế IAA ở Munich, Đức.

